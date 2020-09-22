Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Ведомости
Ведомости

СМИ назвали условия для возбуждения дела по Навальному в Германии

Германия не может возбудить уголовное дело по факту отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, так как преступление произошло на территории России и не является военным преступлением, сообщило издание Seuddeutsche Zeitung со ссылкой на немецких экспертов.В источнике
С чего всё началось
Правоохранительные органы ФРГ не могут начать уголовное расследование возможного отравления российского оппозиционера Алексея Навального, так как оно произошло не на территории этой страны, сообщила немецкая газета Sueddeutsche Zeitung
.
Коммерсантъ02:34
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Германия, по данным газеты Süddeutsche Zeitung, не может завести уголовное дело по факту отравления Алексея Навального

Эхо Москвы05:06
ТАСС

SZ: Германия не может начать собственное уголовное расследование дела Навального

ТАСС18:30
РИА Новости

СМИ узнало, почему в Германии не возбудят уголовное дело по Навальному

РИА Новости21:19
Вести.Ru

Немецкие юристы: Германия не может расследовать инцидент с Навальным

Вести.Ru19:43
Московский Комсомолец

СМИ сообщили о правовых проблемах Германии при расследовании дела Навального

Московский Комсомолец18:56
Lenta.ru

В ФРГ объяснили невозможность начать собственное расследование дела Навального

Lenta.ru18:49
URA.Ru

В Германии не могут возбудить уголовное дело по Навальному

URA.Ru22:46

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
491

Производитель препарата от коронавируса объяснил его принцип действия

Председатель совета директоров фармкомпании – разработчика препарата от коронавируса "Арепливир" Петр Белый рассказал о принципе действия российского лекарства, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Москва 2402:32
3

Сноуден выплатит властям США $5 млн c продажи своей книги

Вашингтон, 22 сентября 2020, 10:08 — REGNUM Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден согласился выплатить правительству США свыше пяти миллионов долларов, заработанных им на продажах его книги и на выступлениях.
REGNUM03:08
28

Тихановская договорилась с ЕС о пакете помощи для Белоруссии

Брюссель, 22 сентября 2020, 12:09 — REGNUM О пакете помощи для Белоруссии, который будет предоставлен республике после «демократических перемен», договорилась в Брюсселе бывший кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская.
REGNUM05:09
97