СМИ назвали условия для возбуждения дела по Навальному в Германии
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Германия не может возбудить уголовное дело по факту отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, так как преступление произошло на территории России и не является военным преступлением, сообщило издание Seuddeutsche Zeitung со ссылкой на немецких экспертов.В источнике
С чего всё началось
Правоохранительные органы ФРГ не могут начать уголовное расследование возможного отравления российского оппозиционера Алексея Навального, так как оно произошло не на территории этой страны, сообщила немецкая газета Sueddeutsche Zeitung
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СМИ сообщили о правовых проблемах Германии при расследовании дела Навального
Московский Комсомолец18:56