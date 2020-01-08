Западная разведка считает, что упавший в Тегеране самолет «Международной украинской авиакомпании» (МАУ) не был сбит ракетой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности Канады. По предварительной версии, лайнер разбился из-за технической неисправности.

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