Происшествия
РБКСМИ назвали версию западной разведки о причинах авиакатастрофы в Иране
Западная разведка считает, что упавший в Тегеране самолет «Международной украинской авиакомпании» (МАУ) не был сбит ракетой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности Канады. По предварительной версии, лайнер разбился из-за технической неисправности.
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Специалисты Роспатента составили рейтинг уникальных патентов за 2019 год.
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В компании Boeing прокомментировали крушение самолёта в Иране
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Церемония вручения «Оскара» снова пройдет без ведущего
Церемония вручения кинопремии "Оскар" в этом году пройдет без ведущего.
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Трамп заявил об отсутствии жертв среди американцев после атаки Ирана
Американские военные не пострадали при атаке Ирана на авиабазы в Ираке, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, обращаясь к населению страны в прямом эфире.
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Иранские власти назвали причину крушения украинского Boeing
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Неизвестный мужчина на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован.
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Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
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Президент России Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.
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Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.
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Как сообщает ToDay News Ufa, все дело в том, что названные симптомы часто похожи на признаки других болезней.
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В Новосибирской области горит торговый комплекс
В Новосибирской области горит торговый комплекс, 8 января сообщается на сайте регионального МЧС.
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Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
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Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов объяснил свои слова о коррупции в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), передает Sport24.
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Ксения Собчак подготовила сына ко «встрече с Путиным»
Ксения Собчак продолжает делиться своими личными фото и видео со своим сыном Платоном из французского Куршевеля, курортного города, куда Ксения со своей семьёй прибыла несколько дней назад.
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Главного тренера «Малаги» отстранили из-за пикантного видео
«Основываясь на недавно появившейся информации, которая еще не была подтверждена, «Малага» немедленно отстраняет от работы главного тренера Виктора Санчеса до тех пор, пока не будет проведено полное расследование», появилось заявление от пресс-службы клуба.
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IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Компания IKEA выплатит $46 млн родителям двухлетнего мальчика, который погиб после падения на него комода Malm, передает CBC News.
Происшествия
В аварии в Подмосковье погибли четыре человека
Днем 8 января на 145 километре трассы М5 "Урал" в городском округе Луховицы столкнулись две легковушки. В аварии погибли четыре человека.