Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно потребуется выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года. Глава правительства поручил Минфину и Минтруду до 11 февраля подготовить поправки в бюджет. При этом 450 миллиардов рублей потребуются уже в этом году.
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с чего всё началось

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.
Известиявчера в 16:01

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СМИ сообщили о возможных проблемах с поиском денег на задачи президента

РБКвчера в 23:48

СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

РИА Новостивчера в 23:07

Аналитики оценили дополнительные расходы бюджета при новом правительстве

Forbesвчера в 08:29

СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Телеканал 360°вчера в 20:00

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

Известиявчера в 16:01

Минфин не планирует менять бюджетное правило

Российская газетавчера в 10:31

Чиновники объяснили, где возьмут 4,5 триллиона рублей на выполнение задач президента

URA.Ruвчера в 21:36
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Происшествия

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru вчера в 09:51
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия вчера в 16:52
Общество

Прокуратура начала проверку после задержания в КНР танкера «Патриот»

Приморская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о задержании в Китае танкера «Патриот», принадлежащего подпавшей под американские санкции компании «Гудзон».
RT на русском вчера в 23:34
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия вчера в 16:40
Гаджеты

Huawei начала обновлять смартфоны до Android 10

Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro будут работать на Android 10. Свежая версия этой ОС лежит в основе EMUI 10.
ToDay News Ufa 20 января в 02:08
Экономика

Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»

Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.
Ведомости вчера в 16:21
Общество

В ПФР заявили о сокращении числа пенсионеров

Глава Пенсионного фонда Андрей Дроздов в интервью «Российской газете» сообщил, что 800 тысяч россиян отложили выход на пенсию из-за увеличения пенсионного возраста.
Дождь 21 января в 01:54
Политика

Россия и Кения поделили 137-е место в индексе восприятия коррупции

Россия оказалась на 137 месте из 180 в рейтинге (есть у РБК) наименее коррумпированных государств, который ежегодно составляет международная организация Transparency International.
РБК 00:01
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости вчера в 05:57
Политика

Топилин возглавил правление Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Российская газета вчера в 17:47
Шоу-бизнес

Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов

Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Life.ru вчера в 10:22
Теннис

Медведев вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии - Australian Open.
Газета.Ru вчера в 23:03
Происшествия

В Бурятии воспитанник интерната арестован за изнасилование школьниц

В Бурятии в отношении воспитанника Галтайской коррекционной школы-интерната возбуждено два уголовных дела.
Российская газета вчера в 20:15
Политика

Виталий Мутко не войдет в новое правительство

Владимир Путин поблагодарил Медведева за работу и поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина.
РБК 21 января в 06:16
Происшествия

СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве

Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 22:48
Политика

Чубаров назвал дату марша на Крым

Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
РИА Новости вчера в 18:44
Происшествия

В центре Сиэтла произошла стрельба

В центре Сиэтла, штат Вашингтон, произошла стрельба с жертвами, виновных найти не удалось.
РИА Новости вчера в 21:40
Общество

Футболка нового министра культуры возмутила пользователей соцсетей

Свободная Пресса вчера в 09:52
Футбол

Медведев и Семак обсудили ситуацию с переходом Кокорина в «Сочи»

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу, на которой обсуждался переход нападающего Александра Кокорина в "Сочи".
Российская газета вчера в 14:37
Общество

Испания решила отказаться от угля

Испания может стать первой страной в Европе, которая полностью откажется от угля.
VSE42.RU вчера в 23:56
Экономика

Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Известия вчера в 19:29
Политика

Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Профиль вчера в 11:28
Происшествия

Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош в Анапе

Российский боец ММА Александр Емельяненко в ночь на 21 января был задержан на базе отдыха «Спорт» в Анапе.
RT на русском 21 января в 14:38
Игры

Инсайдер: Cyberpunk 2077 отложили из-за проблем на консолях, особенно на Xbox One

К текущему моменту улучшить ситуацию не удалось, поэтому проект пришлось отложить на пять месяцев.
Игромания.ру вчера в 07:33
Происшествия

Потеряна связь с самолетом, тушившим пожары в Австралии

Сельская пожарная служба Нового Южного Уэльса расследует сообщения об инциденте с участием самолета, тушившим пожары на юго-востоке страны.
Интерфакс вчера в 23:28
Экономика

Греф считает, что темпы роста ВВП России могут быть выше 4%

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что у России есть «исторический шанс» улучшить экономическую политику и сделать так, чтобы темпы роста ВВП были выше среднемирового уровня.
Коммерсантъ вчера в 01:49
Общество

В Кузбассе планируют газифицировать почти 1 800 частных домов

Правительство Кузбасса планирует газифицировать почти 1 800 домов частного сектора региона.
Аргументы и Факты - Кузбасс вчера в 23:17
Общество

Беременная от 10-летнего россиянина семиклассница рассказала об их любви

Lenta.ru вчера в 12:18
Политика

Израиль и РФ подписали исторический договор об усыновлении

Переговоры о заключении соглашения РФ с Израилем по усыновлению российских детей велись с 2016 года.
BFM.ru вчера в 23:19
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети то, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
iReactor вчера в 16:32
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