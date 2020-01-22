Экономика
РИА НовостиСМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно потребуется выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года. Глава правительства поручил Минфину и Минтруду до 11 февраля подготовить поправки в бюджет. При этом 450 миллиардов рублей потребуются уже в этом году.
Читать в источнике
Оценить370
с чего всё началось
Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Телеканал 360°вчера в 20:00
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 00:18, Ашберн
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Общество
Прокуратура начала проверку после задержания в КНР танкера «Патриот»
Приморская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о задержании в Китае танкера «Патриот», принадлежащего подпавшей под американские санкции компании «Гудзон».
Политика
Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Гаджеты
Huawei начала обновлять смартфоны до Android 10
Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro будут работать на Android 10. Свежая версия этой ОС лежит в основе EMUI 10.
Экономика
Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»
Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.
Общество
В ПФР заявили о сокращении числа пенсионеров
Глава Пенсионного фонда Андрей Дроздов в интервью «Российской газете» сообщил, что 800 тысяч россиян отложили выход на пенсию из-за увеличения пенсионного возраста.
Политика
Россия и Кения поделили 137-е место в индексе восприятия коррупции
Россия оказалась на 137 месте из 180 в рейтинге (есть у РБК) наименее коррумпированных государств, который ежегодно составляет международная организация Transparency International.
Общество
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
Политика
Топилин возглавил правление Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Шоу-бизнес
Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов
Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Теннис
Медведев вышел в третий круг Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии - Australian Open.
Происшествия
В Бурятии воспитанник интерната арестован за изнасилование школьниц
В Бурятии в отношении воспитанника Галтайской коррекционной школы-интерната возбуждено два уголовных дела.
Политика
Виталий Мутко не войдет в новое правительство
Владимир Путин поблагодарил Медведева за работу и поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина.
Происшествия
СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве
Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Политика
Чубаров назвал дату марша на Крым
Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
Происшествия
В центре Сиэтла произошла стрельба
В центре Сиэтла, штат Вашингтон, произошла стрельба с жертвами, виновных найти не удалось.
Общество
Футболка нового министра культуры возмутила пользователей соцсетей
Футбол
Медведев и Семак обсудили ситуацию с переходом Кокорина в «Сочи»
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу, на которой обсуждался переход нападающего Александра Кокорина в "Сочи".
Общество
Испания решила отказаться от угля
Испания может стать первой страной в Европе, которая полностью откажется от угля.
Экономика
Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году
Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Происшествия
Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош в Анапе
Российский боец ММА Александр Емельяненко в ночь на 21 января был задержан на базе отдыха «Спорт» в Анапе.
Игры
Инсайдер: Cyberpunk 2077 отложили из-за проблем на консолях, особенно на Xbox One
К текущему моменту улучшить ситуацию не удалось, поэтому проект пришлось отложить на пять месяцев.
Происшествия
Потеряна связь с самолетом, тушившим пожары в Австралии
Сельская пожарная служба Нового Южного Уэльса расследует сообщения об инциденте с участием самолета, тушившим пожары на юго-востоке страны.
Экономика
Греф считает, что темпы роста ВВП России могут быть выше 4%
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что у России есть «исторический шанс» улучшить экономическую политику и сделать так, чтобы темпы роста ВВП были выше среднемирового уровня.
Общество
В Кузбассе планируют газифицировать почти 1 800 частных домов
Правительство Кузбасса планирует газифицировать почти 1 800 домов частного сектора региона.
Общество
Беременная от 10-летнего россиянина семиклассница рассказала об их любви
Политика
Израиль и РФ подписали исторический договор об усыновлении
Переговоры о заключении соглашения РФ с Израилем по усыновлению российских детей велись с 2016 года.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети то, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.