Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно потребуется выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года. Глава правительства поручил Минфину и Минтруду до 11 февраля подготовить поправки в бюджет. При этом 450 миллиардов рублей потребуются уже в этом году.
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с чего всё началось

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

СМИ сообщили о возможных проблемах с поиском денег на задачи президента

РБКвчера в 23:48

Минфин не планирует менять бюджетное правило

Российская газетавчера в 10:31

Чиновники объяснили, где возьмут 4,5 триллиона рублей на выполнение задач президента

URA.Ruвчера в 21:36

СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Телеканал 360°вчера в 20:00

Названы источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Известиявчера в 19:04

СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

РИА Новостивчера в 23:07

Аналитики оценили дополнительные расходы бюджета при новом правительстве

Forbesвчера в 08:29
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Происшествия

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru вчера в 09:51
Культура

«Я вас не знаю. Идите на ***». Новый министр культуры носила майку с матерной цитатой

Не успел новый российский премьер Михаил Мишустин сформировать новый состав правительства, как в соцсети всплыл матерный компромат на самого "культурного" члена кабмина - Ольгу Любимову, которая сменила Владимира Мединского на посту главы Минкульта.
Екатеринбург в интернете вчера в 09:06
Происшествия

СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве

Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 22:48
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия вчера в 16:40
Общество

В ПФР заявили о сокращении числа пенсионеров

Глава Пенсионного фонда Андрей Дроздов в интервью «Российской газете» сообщил, что 800 тысяч россиян отложили выход на пенсию из-за увеличения пенсионного возраста.
Дождь 21 января в 01:54
Происшествия

Сообщения о минировании детсадов в Благовещенске оказались ложными

RT на русском вчера в 23:46
Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском вчера в 13:24
Политика

Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit

Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit, подготовленный правительством под руководством премьера Бориса Джонсона, передает Sky News.
Ведомости вчера в 14:05
Происшествия

Потеряна связь с самолетом, тушившим пожары в Австралии

Сельская пожарная служба Нового Южного Уэльса расследует сообщения об инциденте с участием самолета, тушившим пожары на юго-востоке страны.
Интерфакс вчера в 23:28
Происшествия

В центре Сиэтла произошла стрельба

В центре Сиэтла, штат Вашингтон, произошла стрельба с жертвами, виновных найти не удалось.
РИА Новости вчера в 21:40
Единоборства

Отец Нурмагомедова назвал договорным бой Макгрегора с Серроне

ProstoProSport 00:02
Происшествия

Александр Емельяненко арестован за хулиганство

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за утреннее хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
РИА Новости вчера в 02:42
Политика

Россия и Кения поделили 137-е место в индексе восприятия коррупции

Россия оказалась на 137 месте из 180 в рейтинге (есть у РБК) наименее коррумпированных государств, который ежегодно составляет международная организация Transparency International.
РБК 00:01
Авто

На рендерах показано новое поколение Hyundai Elantra

Прототип Hyundai Elantra новой генерации был замечен на испытаниях еще летом минувшего года.
Актуальные Новости вчера в 07:48
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец 21 января в 07:45
Теннис

Медведев вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии - Australian Open.
Газета.Ru вчера в 23:03
Армия и оружие

Сербия купила у России комплексы ПВО «Панцирь-С1»

Сербия закупила у России батарею комплексов ПВО «Панцирь-С1», реализация поставки завершится в 2020 году, сообщил источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
ФАН 20 января в 02:09
Политика

Топилин возглавил правление Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Российская газета вчера в 17:47
Общество

Врачи опровергли возможность отцовства 10-летнего красноярца

Sibnet Новости вчера в 22:15
Происшествия

В Саратове доставили в больницу пьяного 10-летнего мальчика

В Саратове положили в больницу десятилетнего мальчика, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Газета.Ru вчера в 22:01
Политика

Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России

Обращаясь с Посланием Федеральному Собранию 15 января, президент заявил, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством и многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться в форме парламентской республики.
Российская газета вчера в 06:36
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети то, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
iReactor вчера в 16:32
Общество

Новым министром культуры может стать Ольга Любимова

Министр культуры Владимир Мединский покинет свой пост, и не войдет в новый состав правительства Михаила Мишустина.
Культуромания 21 января в 08:27
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru 21 января в 18:49
Политика

Путин прокомментировал будущее Мединского

Президент России Владимир Путин считает, что бывший министр культуры Владимир Мединский не останется без работы.
Московский Комсомолец вчера в 12:54
Шоу-бизнес

Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов

Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Life.ru вчера в 10:22
Политика

Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
RT на русском вчера в 02:26
Кино

Джордж Мартин рассказал, каким будет финал книжной «Игры престолов»

РИА Новости Крым вчера в 11:59
Авто

Седан Datsun on-DO получил обновлённый дизайн и стал дороже

У машины появились новые боковые зеркала с повторителями поворотов, а бамперы теперь окрашены в цвет кузова даже у седанов в базовой комплектации.
Wroom.ru 21 января в 03:55
Политика

В Госдуме назвали главное условие прекращения конфликта в Донбассе

Окончание конфликта в Донбассе зависит исключительно от доброй воли Киева, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
РИА Новости вчера в 15:57
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