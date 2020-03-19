Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРубль занял второе место по волатильности мировых валют

Российский рубль стал второй по волатильности валютой мира на фоне выхода России из сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Bloomberg. Опередить российскую валюту по статическому показателю, характеризующему тенденцию изменчивости цены, смог только мексиканский песо.
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с чего всё началось

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные Bloomberg.
РБКвчера в 17:00

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Рубль стал второй по волатильности валютой мира

РБКвчера в 17:00

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Lenta.ruвчера в 18:59

Рубль занял второе место по волатильности мировых валют

Газета.Ruвчера в 19:07

СМИ назвало рубль второй по волатильности валютой мира

РИА Новостивчера в 22:13

Российский рубль стал одной из самых нестабильных валют мира

Эхо Москвывчера в 21:05

Рубль стал второй по волатильности после мексиканского песо валютой

News.ruвчера в 17:54

Рубль вышел на второе место в мире по волатильности валют к доллару США

Znak.comвчера в 20:50
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Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
РИА Новости вчера в 12:49
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147.
Газета.Ru вчера в 07:34
Общество

В России могут усилить ограничительные меры из-за пандемии

Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве России.
РИА Новости вчера в 20:41
Музыка

Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020

RT на русском вчера в 12:54
Здоровье

ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса

Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
ТВ Центр 17 марта в 07:29
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости 17 марта в 10:36
Экономика

Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит

Аналитики Morgan Stanley считают базовым сценарием рецессию во всем мире и ожидают, что в этом году рост мировой экономики снизится до 0,9%.
РБК 17 марта в 11:53
Политика

Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ

Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ.
Piter.tv 16 марта в 00:37
Здоровье

В НИИ гриппа рассказали о сроках конца эпидемии коронавируса в России

Сроки окончания эпидемии коронавируса назвал старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров, 19 марта сообщают на информационном портале «ugpressa.com».
Красная весна вчера в 19:15
Здоровье

В Ухане впервые не зарегистрировано новых случаев коронавируса

В китайском Ухане, эпицентре вспышки коронавируса в стране, впервые не было зарегистрировано новых случаев инфицирования, в то время как количество завезенных случаев выросло до рекордного уровня.
Коммерсантъ вчера в 22:45
Экономика

На Урале начали раскупать квартиры на фоне падения рубля

По данным федеральной риелторской компании «Этажи», спрос на консультации по ипотеке в Тюмени с 10 марта выросли на 64 процента относительно февраля, а на недвижимость по отношению к февралю увеличился на 13,5 процентов.
URA.Ru вчера в 23:50
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Наука

Вся коллекция свитков Мертвого моря признана подделкой

Российская газета 16 марта в 09:09
Энергетика

Россия достигла своей цели в нефтяной войне

Уничтожение американского нефтяного сектора и проигрыш главы Белого дома в конечном итоге будет выгоднее для России, которая устала терпеть санкции.
Утро.ru вчера в 08:50
Происшествия

Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Звезда сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов задержан за избиение врачей в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 13:49
Политика

ДНР закрывает границу с Украиной

«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля ДНР на границе с Украиной с 00:00 21 марта 2020 года», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 15:45
Общество

Калининградке на приеме в поликлинике сообщили, что она умерла

По документам, девушка якобы скончалась тремя годами ранее от цирроза печени. Жительницу Калининграда Алину Вишняускайте объявили умершей.
Пятый канал вчера в 05:57
Авто

Hyundai представил седан Elantra нового поколения

Компания Hyundai представила новое поколение Elantra, которое получила гибридную версию и стала безопаснее.
МонаВиста вчера в 13:40
Здоровье

Вирусолог разложил по полочкам все, что нужно знать о коронавирусе

Профессор биологического факультета СПбГУ Алексей Потехин, много лет читающий студентам курс вирусологии, тезисно рассказал в своем блоге обо всем, что ему известно о коронавирусе.
Аргументы недели вчера в 16:28
Технологии

Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400

Lenta.ru вчера в 23:45
Общество

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:01
Финансы

Курс евро на Forex превысил 90 рублей

По состоянию на 21:32 мск курс доллара составлял 82,77 рубля, евро - 90,1 рубля.
Московский Комсомолец вчера в 14:48
Космос

Ученые смоделировали взрыв сверхгиганта Бетельгейзе

Территория новостей 17 марта в 02:00
Политика

Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией

Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Lenta.ru вчера в 05:30
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на трассе в Саратовском районе

В Саратовском районе около 22 часов на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград произошло ДТП.
Версия-Саратов вчера в 15:29
Шоу-бизнес

Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать

Российская газета 17 марта в 13:24
Экономика

Коронавирус может стоить работы 25 млн человек

До 25 млн человек могут потерять работу из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 15:46
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Глава государства подписал Указ, согласно которому день голосования по изменениям в Конституцию РФ назначен на 22 апреля.
Избербаш-инфо вчера в 02:52
Наука

От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Live24 17 марта в 08:01
Общество

В Казахстане госпитализировали россиянина с коронавирусом

Гражданин России госпитализирован с коронавирусной инфекцией в Алма-Ате, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип.
РИА Новости вчера в 22:40
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