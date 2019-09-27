Финансы
Банки.руСМИ обнаружили убыток у Промсвязьбанка за август
Промсвязьбанк увеличил в августе объем депозитов юрлиц, но при этом получил убыток, также ПСБ постепенно избавляется от крупной партии золота на балансе.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:28, Вашингтон
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 24 сентября в 08:00
Общество
«Известия»: в среднем россияне хотят жить до 87 лет
Россияне в среднем хотят дожить до 87 лет, 64% опрошенных для этого занимаются спортом или сидят на диете.
ТАСС 00:19
Кино
Sony готовит спин-офф «Человека-паука» про Мадам Паутину
Кинокомпания Sony готовит фильм о Мадам Паутине – героине комиксов о Человеке-пауке.
ИА InterMedia 06:07
Общество
Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов и кафе
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита, говорится в перечне поручений премьера.
РИА Новости 01:11
Армия и оружие
Поставки С-400 в Турцию не угрожают Греции, заявил глава ФСВТС
Поставки зенитно-ракетной системы С-400 в Турцию никоим образом не ставят под угрозу территориальную целостность Греции, опасения абсолютно излишни, заявил в интервью РИА Новости директор российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 07:05
Музыка
The Beatles выпустили новый клип к юбилею альбома Abbey Road
Альбом Abbey Road британской группы рок-группы The Beatles решили переиздать.
Телеканал 360° 04:50
Политика
Секретарь СНБО Данилюк написал заявление об отставке
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке.
Известия 07:13
Общество
Октябрь в Москве и области начнется с рекордно низкого давления
В начале октября в столице будет преобладать рекордно низкое атмосферное давление, говорится на сайте «Метеоновости».
РБК 06:39
Экономика
Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
REGNUM вчера в 05:58
Политика
Бурджанадзе позитивно оценила встречу глав МИД России и Грузии
Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение", бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе позитивно оценивает прошедшую встречу глав МИД Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова и надеется, что переговоры продолжатся и улучшат отношения между странами.
РИА Новости 06:30
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold снова сломался
Компания Samsung перевыпустила доработанный складной смартфон Galaxy Fold. Но один из владельцев устройства уже сообщил о поломке экрана.
News.ru 07:00
Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм
Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.
РБК 07:18
Политика
Песков рассказал об отношении Владимира Путина к курению
Президент России Владимир Путин выступает за здоровый образ жизни и не одобряет курение.
Российская газета 06:26
Политика
Малахов ответил на критику МИДа Киргизии
Телеведущий Андрей Малахов ответил на критику киргизского МИДа, обвинившего его в некорректных высказываниях в адрес гражданина республики в эфире «России 1». Свою позицию Малахов разъяснил в статье, опубликованной на портале Starhit.
РБК 07:04
Волейбол
Россия уступила США на Кубке мира
В матче группового этапа Кубка мира по волейболу среди женщин сборная России уступила команде США (2:3).
Спорт-Экспресс 07:18
Происшествия
СМИ: Убийство чеченца в Берлине было спланированной операцией при поддержке властей РФ
Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве — гражданин РФ. По данным СМИ, грузина мог застрелить сотрудник российских спецслужб.
БИЗНЕС Online 05:53
Наука
Ученые рассказали об опасности всего одного чайного пакетика
Российская газета вчера в 22:33
Происшествия
В Крыму грузовик снес путепровод на трассе «Таврида»
В Бахчисарайском районе Крыма на 6-м этапе строительства трассы "Таврида" водитель грузовика с поднятым кузовом сбил две балки путепровода.
Российская газета 03:47
Футбол
Месси: Фати нужно постепенно подводить к составу
Капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением об игре своего одноклубника Ансу Фати, который дебютировал за основную команду каталонцев в 16-летнем возрасте.
Чемпионат 06:01
Шоу-бизнес
Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак
За минувший год режиссер Константин Богомолов заработал в 9 раз меньше, нежели его жена Ксения Собчак.
Вечерний курьер 05:33
Общество
Главу штаба Навального в Архангельске приговорили к 400 часам работ
Прокуратура требовала наказать активиста 3 годами работ с удержанием 15% зарплаты, но суд принял другое решение — 400 часов обязательных работ.
REGNUM 06:12
Армия и оружие
Конашенков назвал число атаковавших базу Хмеймим дронов за два года
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за два года почти 120 беспилотников террористов было уничтожено или обезврежено при попытке атак на базу Хмеймим в Сирии.
RT на русском 06:52
Здоровье
Онкоцентр Блохина опровергает информацию о массовых увольнениях
В отделении имели место кадровые перестановки, однако действующие протоколы лечения не отменяются, и маленькие пациенты никогда и ни при каких обстоятельствах не останутся без высококвалифицированной медицинской помощи.
Molnet.ru вчера в 03:51
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Шоу-бизнес
Серябкина отказалась оскорбить Героя России
«Все восхищаются пилотом, который посадил самолет на кукурузном поле, а я бы еще дала звание Героя сотрудникам химчистки, которые смогли отстирать его кресло», — было предложено написать Серябкиной в инстаграме главреда RT Маргариты Симоньян.
Рамблер вчера в 14:33
Политика
NYT сообщила о работе в ЦРУ пожаловавшегося на Трампа осведомителя
Неназванный сотрудник спецслужб, подавший жалобу на президента США Дональда Трампа, является сотрудником Центрального разведывательного управления (ЦРУ), пишет The New York Times со ссылкой на три источника.
РБК вчера в 18:12
Политика
Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой
В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
REGNUM 06:02