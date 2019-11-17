с чего всё началось

Военное руководство Великобритании скрывало данные о преступлениях британских солдат в Афганистане и Ираке. Такую информацию распространила газета The Sunday Times, ссылаясь на оказавшиеся в ее распоряжении секретные документы.

Музыка Ротару вернется в Россию на заработки Украинская певица София Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM».

Политика Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.