Армия и оружие
Российская газетаСМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Военное руководство Великобритании скрывало данные о преступлениях британских солдат в Афганистане и Ираке. Такую информацию распространила газета The Sunday Times, ссылаясь на оказавшиеся в ее распоряжении секретные документы.
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с чего всё началось
Британское правительство и Вооруженные силы Великобритании скрывали преступления, совершенные британскими солдатами в Афганистане и Ираке, следует из результатов совместного расследования BBC и The Sunday Times.Коммерсантъ15:15
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