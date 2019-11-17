Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаСМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

Военное руководство Великобритании скрывало данные о преступлениях британских солдат в Афганистане и Ираке. Такую информацию распространила газета The Sunday Times, ссылаясь на оказавшиеся в ее распоряжении секретные документы.
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с чего всё началось
Британское правительство и Вооруженные силы Великобритании скрывали преступления, совершенные британскими солдатами в Афганистане и Ираке, следует из результатов совместного расследования BBC и The Sunday Times
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