с чего всё началось

Военное руководство Великобритании скрывало данные о преступлениях британских солдат в Афганистане и Ираке. Такую информацию распространила газета The Sunday Times, ссылаясь на оказавшиеся в ее распоряжении секретные документы.

Происшествия Студенты благовещенского колледжа проконсультируются с психологами Студенты благовещенского колледжа, где 14 ноября произошла стрельба, смогут проконсультироваться с психологами вместо занятий, сообщается на официальном сайте учебного заведения.

Общество Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".

Армия и оружие Гигантское радиоактивное цунами может смыть Западную Европу В кратком описании проекта указано, что европейская ПРО будет способствовать развитию самостоятельной способности Европы вносить свой вклад в противоракетную оборону НАТО.

Наука Кофе может продлить жизнь человека Специалисты рассказали, что в составе кофе содержатся антиоксиданты, которые борются с воспалениями в организме и продлевают жизнь человека.

Здоровье Кардиолог заявил об опасности электронных сигарет и вейпов Кардиолог Ярослав Ашихмин заявил об опасности электронных сигарет и вейпов и предупредил, что они не являются безопасной альтернативой обычным сигаретам.

Политика Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.

Космос Эксперт рассказал, почему будущее Китая тесно связано с Луной Китаю может потребоваться Луна, чтобы в будущем удержать на Земле свои позиции в качестве крупнейшей экономики в мире, заявила независимый эксперт Намрата Госвами в статье для издания The Washington Post.

Общество «Нафтогаз» заявил о критической ситуации в Львовской области В городе Новый Роздол Львовской области сложилась критическая ситуация в связи со срывом отопительного сезона, некоторые районы города остались без электроснабжения, заявили в НАК «Нафтогаз Украины».

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.

Политика Лебедев прокомментировал слухи о своей встрече с Джонсоном Бизнесмен Александр Лебедев, ранее служивший в КГБ, прокомментировал информацию британских СМИ о своей встрече с нынешним премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Энергетика Старт земельной реформы, экономика замедлилась, цены на газ растут. Главное в экономике Украины с 9 по 15 ноября Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю Цена на газ для населения пошла вверх В ноябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях, составит 4899 грн (12951 руб.) за тысячу кубометров без учета НДС и транспортировки.

Политика Чижов назвал Европу загнанной в угол санкциями против России Евросоюз сам загнал себя в угол антироссийскими санкциями, заявил постоянный представитель РФ при объединении Владимир Чижов в интервью Financial Times.