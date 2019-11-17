Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаСМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

Военное руководство Великобритании скрывало данные о преступлениях британских солдат в Афганистане и Ираке. Такую информацию распространила газета The Sunday Times, ссылаясь на оказавшиеся в ее распоряжении секретные документы.
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с чего всё началось
Совместное расследование
 британских журналистов программы Panorama телеканала BBC пролило свет на военные преступления британских солдат во время военных кампаний в Ираке и Афганистане.
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Командование британской армии скрывало преступления своих солдат, утверждает газета The Sunday Times

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