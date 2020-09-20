СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США
Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).В источнике
С чего всё началось
В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа, пишут «Важные истории
», опубликовавшие расследование, которое основано на утечке секретных финансовых документов подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN.
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