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РБК
РБК

СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).В источнике
С чего всё началось
В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа, пишут «Важные истории
», опубликовавшие расследование, которое основано на утечке секретных финансовых документов подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN.
Znak.comвчера в 14:36
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Lenta.ru

Опубликованы данные разведки США о счетах россиян в американских банках

Lenta.ru19:14
URA.Ru

Россияне попали в список подозрительных транзакций банков США. Среди них — близкие к Путину люди

URA.Ru19:04
Znak.com

Советник Путина и крестный его дочки — в расследовании о подозрительных финоперациях в США

Znak.comвчера в 14:36
РБК

СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

РБК17:30
Эхо Москвы

«Важные истории»: Фамилии ряда российских бизнесменов и чиновников оказались в списках подозрительных транзакций

Эхо Москвы18:05
Московский Комсомолец

СМИ: в документах финансовой разведки США фигурируют россияне

Московский Комсомолец19:00
Новая газета

ICIJ: сделки российских бизнесменов и чиновников попали в список подозрительных транзакций банков США

Новая газетавчера в 13:12

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новостивчера в 21:09
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Выплаты к 1 октября смогут получить пенсионеры ряда регионов РФ

Граждане рассчитывают на выплаты на федеральном уровне до первого числа, однако в ПФР наглядно пояснили, что дополнительные выплаты будут поступать на счёт пенсионерам исключительно в рамках конкретных регионов.
Лезги газет19:41
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Эксперт объяснил, чего нельзя писать в примечании к переводу на карту

Если система мониторинга посчитает, что финансовая операция подозрительно похожа на незаконное обналичивание, или на транзитную схему, или напоминает финансирование терроризма, покупку наркотиков и оружия, запускается проверка, пояснил эксперт.
ПРАЙМ19:07

Компания ASUS увеличила характеристики видеокарты GeForce RTX 3080

Как сообщает официальный сайт ASUS, видеокарта ROG Strix GeForce RTX 3080 (ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING) будет обладать мощностью графического чипа на 13,2% больше, чем у оригинальной видеокарты, поскольку инженерам компании удалось ускорить его.
МедиаПотоквчера в 15:36
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В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси

В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси Принятие в России инициативы по обязательному найму водителей в штат таксопарков или агрегаторов приведет к росту цен на поездки на 22 – 23%, подсчитали в Институте экономической политики имени Гайдара.
Коммерсантъ18:24

Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газетавчера в 09:34
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Президент Гондураса намерен перенести посольство в Иерусалим

Тегусигальпа, 21 сентября 2020, 02:42 — REGNUM Гондурас перенесет свое дипломатическое представительство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2020 года, заявил президент страны Хуан Орландо Эрнандес на своей странице в Twitter.
REGNUM19:42

Китай запустит аппарат «Чанъэ-5» к Луне до конца 2020 года

Китай совершит запуск аппарата «Чанъэ-5» к Луне до конца 2020 года, заявил заместитель главного конструктора китайской лунной программы Юй Дэнъюнь 19 сентября, сообщает агентство «Синьхуа».
ИА Красная Весна19 сентября в 12:48
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