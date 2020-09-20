Политика

РБКРБКСМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

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Часть документов, касающихся России, опубликовал портал «Важные истории», сотрудничающий с международной группой расследователей. Расследование основано на утечке более 2,1 тыс. отчетов о подозрительной деятельности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN.
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с чего всё началось
В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа, пишут «Важные истории
», опубликовавшие расследование, которое основано на утечке секретных финансовых документов подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN.
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