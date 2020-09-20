Политика
РБКСМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США
Часть документов, касающихся России, опубликовал портал «Важные истории», сотрудничающий с международной группой расследователей. Расследование основано на утечке более 2,1 тыс. отчетов о подозрительной деятельности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN.
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с чего всё началось
В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа, пишут «Важные истории», опубликовавшие расследование, которое основано на утечке секретных финансовых документов подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN.Znak.com14:36
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На борту пассажирского парома Viking Amorella, который сел на мель в Финляндии, находилось 11 россиян.
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Общество
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Сын Лукашенко прокомментировал протесты в Белоруссии
Помощник президента Белоруссии по национальной безопасности, старший сын Александра Лукашенко Виктор высказался о протестах в республике.
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Экономика
ФМБА в 2019 году перевыполнило план по доходам на 2,33%
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BFM.ru 11:50
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Депутат отметил, что Америке крайне невыгодно строительство этого газопровода, так как американцы планируют заняться продажами своего сжиженного газа в страны ЕС.
Evo-rus.com 12:34
Политика
ЕС: Лукашенко перестанет быть президентом Белоруссии с 5 ноября
Указывается именно эта дата, так как 5 ноября истекает срок полномочий президента Лукашенко.
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Фильм «Дьявол всегда здесь» возглавил топ Netflix
Время Пресс 04:19
Происшествия
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Следователи нашли могилу с телом самовольно захороненного младенца под Серпуховом, сообщает ГСУ СК по Московской области.
РИА Новости 06:39
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Результаты фестиваля Кинотавр озвучили в Зимнем театре в Сочи.
iReactor 18 сентября в 15:18
Футбол
Ювентус — Сампдория 3:0
В матче первого круга Серии А туринский «Ювентус» одержал победу над гегуэзской «Сампдорией».
RT на русском 16:37
Политика
США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ
Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений.
RT на русском 13:28
Здоровье
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Комиинформ 14:20
Армия и оружие
Свыше тысячи иностранных военных задействованы в учениях «Кавказ-2020»
Всего на учения "Кавказ-2020" приехали около тысячи военных, представляющих вышеуказанные государства, передает "Интерфакс".
ПолитРоссия вчера в 10:11
Общество
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В общей сложности 27 саркофагов, захороненных более 2,5 тысяч лет назад, обнаружены археологами в древнем египетском некрополе.
Российская газета 16:30
Общество
Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца года
Министерства связи России и Белоруссии пообещали решить вопрос отмены роуминга между странами до конца 2020 года.
РБК 16:33
Общество
Россияне смогут наблюдать пролет МКС в ночном небе
Жители России смогут ежедневно наблюдать за пролетом Международной космической станции (МКС) в ночном небе с 20 сентября до 10 октября.
Известия 14:22
Космос
«Хаббл» зафиксировал мощный белый шторм на Юпитере
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Piter.tv 18 сентября в 08:29
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Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла его смерть
Коммерсантъ вчера в 17:01
Армия и оружие
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Полицейские задержали вооруженного ножом мужчину в Петербурге, применив табельное оружие после его сопротивления, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 16:26
Армия и оружие
Times объяснила участившиеся полеты британских самолетов у границ РФ
По подсчетам издания, с последней недели августа к границам РФ в районе Черного моря и у побережья Кольского полуострова приблизились 28 самолетов Королевских ВВС Великобритании.
Газета.Ru 07:11
Космос
Начался новый цикл активности Солнца
Продолжительность нового цикла составит 10 лет. В ближайшие пять лет активность Солнца будет нарастать.
Волгоградская правда 10:51