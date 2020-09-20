с чего всё началось

Часть документов, касающихся России, опубликовал портал «Важные истории», сотрудничающий с международной группой расследователей. Расследование основано на утечке более 2,1 тыс. отчетов о подозрительной деятельности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN.

СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

Политика Сын Лукашенко прокомментировал протесты в Белоруссии Помощник президента Белоруссии по национальной безопасности, старший сын Александра Лукашенко Виктор высказался о протестах в республике. 145

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Футбол Ювентус — Сампдория 3:0 В матче первого круга Серии А туринский «Ювентус» одержал победу над гегуэзской «Сампдорией».

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Происшествия В Петербурге задержали напавшего на соседей с ножом мужчину Полицейские задержали вооруженного ножом мужчину в Петербурге, применив табельное оружие после его сопротивления, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. 2

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