Общество

RT на русскомRT на русскомОпубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
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с чего всё началось

Премьер-министр как консервативный инвестор

Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.
Коммерсантъ12:40

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«Ъ»: доходы семьи Мишустина связаны с инвестированием заработанного в бизнесе

ТАСС14:34

«Ъ» рассказала об источниках доходов Мишустина и его жены

РИА Новости14:02

Премьер-министр как консервативный инвестор

Коммерсантъ12:40

Опубликована декларация доходов Мишустина и его жены

Московский Комсомолец13:20

«Коммерсант» раскрыл доходы премьера Мишустина и его жены

URA.Ru13:05

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

RT на русском12:53

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Российская газета14:01
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