Общество

REGNUMREGNUMСМИ опубликовали данные о доходах Мишустина и его супруги

Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в прошлом году составил 19 млн рублей, а его жены — 47,7 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на анализ налоговых деклараций председателя правительства.
Читать в источнике
Комментировать658
с чего всё началось

Премьер-министр как консервативный инвестор

Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.
Коммерсантъ12:40

Подробнее о событии

«Ъ»: доходы семьи Мишустина связаны с инвестированием заработанного в бизнесе

ТАСС14:34

СМИ опубликовали данные о доходах Мишустина и его жены

РИА Новости14:02

Премьер-министр как консервативный инвестор

Коммерсантъ12:40

Опубликована декларация доходов Мишустина и его жены

Московский Комсомолец13:20

«Коммерсант» раскрыл доходы премьера Мишустина и его жены

URA.Ru13:05

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

RT на русском12:53

Новый глава правительства Мишустин оказался консервативным инвестором

Российская газета14:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 16:51, Ашберн
Хоккей

Малкин помог «Питтсбургу» одержать волевую победу над «Бостоном»

Вести.Ru 15:25
Здоровье

Врач рассказала, чем опасна минеральная вода

Минеральные воды делятся на три типа: столовые, лечебные и лечебно-столовые.
РИА Новости 09:56
Общество

На следующей неделе в Москву вернется зима

Аномально теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на десять градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 11:46
Общество

Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
РИА Новости вчера в 11:02
Кино

«Не „Игра престолов“ — это факт»: что пишут в интернете о сериале «Ведьмак»

Почему-то новый сериал компании Netflix начали сравнивать с самым дорогим детищем HBO в истории американского телевидения - сериалом «Игра престолов».
Телепрограмма 07:14
Армия и оружие

Британские истребители F-35 не могут взлететь из-за развёрнутых в 10 километрах российских систем ПВО

«Даже если допустить, что истребители F-35 обладают средствами противодействия российским ПВО, российские средства РЭБ смогут быстро установить, как именно осуществляется противодействие, и, следовательно, это даст возможность выработать контрмеры, не говоря уже о том, что мощное подавление позволит нарушить нормальную работу систем истребителя пятого поколения», - отмечает эксперт.
Avia.pro 02:25
Футбол

Ювентус — Парма 2:1

Вести.Ru 16:43
Армия и оружие

Участники конференции по Ливии создадут комиссию по координации работы

Участники прошедшей в Берлине конференции по Ливии создадут международную комиссию, которая будет координировать последующие действия стран, говорится в итоговом документе.
РИА Новости 16:09
Экономика

Китай обозначил свою выгоду от первой фазы торговой сделки с США

В Китае признались, что первая фаза торговой следки с Соединенными Штатами является важной и принесет выгоду стране.
Газета.Ru 01:49
Политика

Помпео и Эрдоган покинули ливийскую конференцию в Берлине

Президент Турции Тайип Эрдоган и американский госсекретарь Майк Помпео покинули межливийскую конференцию, которая проходит в немецкой столице в воскресенье, 19 января.
iReactor 13:09
Общество

Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

Известия 08:18
Единоборства

В команде Хабиба рассказали об условиях боя против Мейвезера

Sport24.ru 11:46
Авто

Опубликованы первые изображения будущего компактного кроссовера Skoda

На днях чешский автопроизводитель опубликовал скетчи экстерьера нового бюджетного кроссовера, которые послужили основой для рендеров будущей модели.
SpeedMe 12:32
Шоу-бизнес

Алена Водонаева оправдалась за слова о россиянах-быдле

Все чаще Алена Водонаева комментирует новости, чем вызывает резонанс.
Lisa.ru вчера в 07:30
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
Экономика

Минфин предварительно оценил освоение средств бюджета на нацпроекты

Самый низкий процент исполнения отмечается по нацпроектам «Экология» (36,9 млрд из 55,6 млрд, 66,3%), «Цифровая экономика» (73,8 млрд из 100,7 млрд, 73,3%) и «Производительность труда и поддержка занятости» (6,2 млрд, 87,1%).
Ведомости 17 января в 14:34
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
РИА Новости 15:51
Шоу-бизнес

Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна

Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.
Национальная служба новостей 17 января в 08:19
Кино

Авторы сериала «Вавилон-Берлин» рассказали о третьем сезоне

26 января в онлайн-кинотеатре ViP Play состоится российская премьера третьего сезона "Вавилона-Берлина", самого дорогого сериала континентальной Европы.
Российская газета вчера в 07:40
Происшествия

Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

Вести.Ru 12:55
Общество

В Москве почтили память Бабуровой и Маркелова

Завершилось шествие в память о расстрелянных 11 лет назад журналистке "Новой газеты" Анастасии Бабуровой и адвокате Станиславе Маркелове.
Вести.Ru 08:45
Происшествия

В Киеве неизвестные зарезали ветерана «АТО»

В Киеве в ночь на 19 января неизвестные убили 32-летнего участника карательной операции Киева в Донбассе. Об этом сообщают украинские СМИ.
ИА Новороссия 15:00
Единоборства

Тайсон Фьюри: У Усика нет имени, это не станет большой битвой

Советский спорт 14:55
Армия и оружие

Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии

РИА Новости 07:02
Кино

«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката

Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
Ореанда-Новости 15:07
Общество

Названы самые популярные лечебные курорты России

Лечебные курорты Краснодарского и Ставропольского края пользовались в 2019 году наибольшей популярностью у заинтересованных клиентов.
Известия 02:19
Политика

Премьер Британии назвал Путину условие для нормализации отношений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что нормализации отношений двух стран не будет до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность, угрожающую безопасности».
Коммерсантъ 12:21
Шоу-бизнес

Дочь Нины Руслановой опровергла госпитализацию актрисы

Народная артистка России Нина Русланова не была госпитализирована и чувствует себя нормально, сообщила ТАСС дочь актрисы Олеся.
ТАСС 08:09
Хоккей

Команда Дивизиона Боброва стала победителем Матча всех звезд КХЛ

В составе команды дивизиона Боброва отличились в том числе Юусо Хиетанен («Динамо» Москва), Яков Рылов («Спартак»), Владимир Ткачев (СКА) и Герман Шапорев («Алтай»).
Спорт день за днем 13:08
Спорт

Большунов победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в Чехии

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в гонке преследования на 15 километров классическим стилем в рамках этапа Кубка мира, который проходит в Нове-Место (Чехия).
РИА Новости 07:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное