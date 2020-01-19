Общество
REGNUMСМИ опубликовали данные о доходах Мишустина и его супруги
Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в прошлом году составил 19 млн рублей, а его жены — 47,7 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на анализ налоговых деклараций председателя правительства.
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Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.Коммерсантъ12:40
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Здоровье
Врач рассказала, чем опасна минеральная вода
Минеральные воды делятся на три типа: столовые, лечебные и лечебно-столовые.
Общество
На следующей неделе в Москву вернется зима
Аномально теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на десять градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Общество
Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы
Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
Кино
«Не „Игра престолов“ — это факт»: что пишут в интернете о сериале «Ведьмак»
Почему-то новый сериал компании Netflix начали сравнивать с самым дорогим детищем HBO в истории американского телевидения - сериалом «Игра престолов».
Армия и оружие
Британские истребители F-35 не могут взлететь из-за развёрнутых в 10 километрах российских систем ПВО
«Даже если допустить, что истребители F-35 обладают средствами противодействия российским ПВО, российские средства РЭБ смогут быстро установить, как именно осуществляется противодействие, и, следовательно, это даст возможность выработать контрмеры, не говоря уже о том, что мощное подавление позволит нарушить нормальную работу систем истребителя пятого поколения», - отмечает эксперт.
Футбол
Ювентус — Парма 2:1
Армия и оружие
Участники конференции по Ливии создадут комиссию по координации работы
Участники прошедшей в Берлине конференции по Ливии создадут международную комиссию, которая будет координировать последующие действия стран, говорится в итоговом документе.
Экономика
Китай обозначил свою выгоду от первой фазы торговой сделки с США
В Китае признались, что первая фаза торговой следки с Соединенными Штатами является важной и принесет выгоду стране.
Политика
Помпео и Эрдоган покинули ливийскую конференцию в Берлине
Президент Турции Тайип Эрдоган и американский госсекретарь Майк Помпео покинули межливийскую конференцию, которая проходит в немецкой столице в воскресенье, 19 января.
Авто
Опубликованы первые изображения будущего компактного кроссовера Skoda
На днях чешский автопроизводитель опубликовал скетчи экстерьера нового бюджетного кроссовера, которые послужили основой для рендеров будущей модели.
Шоу-бизнес
Алена Водонаева оправдалась за слова о россиянах-быдле
Все чаще Алена Водонаева комментирует новости, чем вызывает резонанс.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Экономика
Минфин предварительно оценил освоение средств бюджета на нацпроекты
Самый низкий процент исполнения отмечается по нацпроектам «Экология» (36,9 млрд из 55,6 млрд, 66,3%), «Цифровая экономика» (73,8 млрд из 100,7 млрд, 73,3%) и «Производительность труда и поддержка занятости» (6,2 млрд, 87,1%).
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
Шоу-бизнес
Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна
Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.
Кино
Авторы сериала «Вавилон-Берлин» рассказали о третьем сезоне
26 января в онлайн-кинотеатре ViP Play состоится российская премьера третьего сезона "Вавилона-Берлина", самого дорогого сериала континентальной Европы.
Общество
В Москве почтили память Бабуровой и Маркелова
Завершилось шествие в память о расстрелянных 11 лет назад журналистке "Новой газеты" Анастасии Бабуровой и адвокате Станиславе Маркелове.
Происшествия
В Киеве неизвестные зарезали ветерана «АТО»
В Киеве в ночь на 19 января неизвестные убили 32-летнего участника карательной операции Киева в Донбассе. Об этом сообщают украинские СМИ.
Единоборства
Тайсон Фьюри: У Усика нет имени, это не станет большой битвой
Армия и оружие
Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии
Кино
«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката
Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
Общество
Названы самые популярные лечебные курорты России
Лечебные курорты Краснодарского и Ставропольского края пользовались в 2019 году наибольшей популярностью у заинтересованных клиентов.
Политика
Премьер Британии назвал Путину условие для нормализации отношений
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что нормализации отношений двух стран не будет до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность, угрожающую безопасности».
Шоу-бизнес
Дочь Нины Руслановой опровергла госпитализацию актрисы
Народная артистка России Нина Русланова не была госпитализирована и чувствует себя нормально, сообщила ТАСС дочь актрисы Олеся.
Хоккей
Команда Дивизиона Боброва стала победителем Матча всех звезд КХЛ
В составе команды дивизиона Боброва отличились в том числе Юусо Хиетанен («Динамо» Москва), Яков Рылов («Спартак»), Владимир Ткачев (СКА) и Герман Шапорев («Алтай»).
Спорт
Большунов победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в Чехии
Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в гонке преследования на 15 километров классическим стилем в рамках этапа Кубка мира, который проходит в Нове-Место (Чехия).