Общество

RT на русскомRT на русскомОпубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Читать в источнике
Комментировать694
с чего всё началось

Премьер-министр как консервативный инвестор

Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.
Коммерсантъ12:40

Подробнее о событии

«Ъ»: доходы семьи Мишустина связаны с инвестированием заработанного в бизнесе

ТАСС14:34

СМИ опубликовали данные о доходах Мишустина и его супруги

РИА Новости14:02

Премьер-министр как консервативный инвестор

Коммерсантъ12:40

Опубликована декларация доходов Мишустина и его жены

Московский Комсомолец13:20

«Коммерсант» раскрыл доходы премьера Мишустина и его жены

URA.Ru13:05

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

RT на русском12:53

Новый глава правительства Мишустин оказался консервативным инвестором

Российская газета14:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
Единоборства

В команде Хабиба рассказали об условиях боя против Мейвезера

Sport24.ru 11:46
Экономика

«Шереметьево» берет паузу в строительстве новых терминалов

17 января «Шереметьево» открыло пятый пассажирский терминал – С1.
Ведомости 15:41
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

В Сирии боевики 19 января пытались атаковать авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников.
Газета.Ru 16:00
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru 08:20
Наука

Астрономы подсчитали изменения магнитного поля короны Солнца во время вспышки

Vevby.ru вчера в 10:44
Общество

Финляндия захотела скоростную железную дорогу из Москвы

Речь идет о продлении ветки высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург, проект которой планируется представить к 2022 году.
Lenta.ru 16:55
Происшествия

Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в ТЦ

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал телеканалу РЕН ТВ видео, на котором охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка, разнимая драку посетителей.
Известия вчера в 17:17
Гаджеты

Шлем виртуальной реальности Oculus Go снизился в цене на 50 долларов

Территория новостей 12:29
Политика

Меркель назвала итоги берлинской конференции по Ливии

Страны – участницы прошедшей в Берлине Международной конференции по Ливии договорились о плане по урегулированию конфликта, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
Взгляд.ру 13:38
Кино

Первые кадры сериала «Стража» по Терри Пратчетту появились в Сети

Первые кадры из сериала «Стража», снятого по серии романов Терри Пратчетта, опубликовал телеканал BBC .
iReactor 17 января в 17:22
Политика

В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»

Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
ТАСС 12:43
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя купаться на Крещение

Рамблер 17 января в 04:28
Игры

Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли

Известия 16 января в 16:26
Космос

«Роскосмос» нашел способ помешать следить за Россией спутникам-шпионам

В «Роскосмосе» нашли способ скрыть конфиденциальную деятельность на территории России от несанкционированного наблюдения иностранных спутников-шпионов.
Известия 16 января в 05:22
Футбол

Ибрагимович установил рекорд чемпионата Италии

Sportbox.RU 09:32
Футбол

Барселона — Гранада 1:0

Газета.Ru 14:59
Музыка

Эминем без анонса выпустил новый альбом

Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэзерс) выпустил альбом Music to Be Murdered By без анонсов и предварительной рекламы.
РБК 17 января в 10:55
Шоу-бизнес

Стало известно, как дочь Петросяна относится к Степаненко

Аргументы недели 17 января в 08:55
Здоровье

Врач Виктор Конышев рассказал, почему в мёде больше вреда, чем пользы

Рассказывает известный специалист по питанию, доктор медицинских наук Виктор Конышев.
MedikForum.ru 03:58
Общество

Соловьев отреагировал на слова Водонаевой о рожающем быдле

Lenta.ru 06:26
Происшествия

Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

Вести.Ru 12:55
Общество

В центре Москвы проходит антифашистское шествие

В Москве 19 января проходит ежегодное антифашистское шествие памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых нацистами 11 лет назад.
Ведомости 07:30
Общество

Группу российских актеров не пустили на Украину

Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
REGNUM 12:21
Политика

Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране

Польские политик вряд ли осознают, что страны соцлагеря - это советский трофей, когда страны победители - СССР, США и Британия разделили Европу на зоны влияния.
РЕН ТВ 15:06
Политика

Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
Комсомольская правда 17 января в 14:29
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

В матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на своём поле одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
RT на русском 13:22
Киберспорт

DreamLeague Leipzig Major: Team Aster оказалась сильнее TNC Predator

TNC Predator начнет плей-офф турнира с нижней сетки, а Team Aster сыграет с Fnatic за последний слот от группы A в верхнюю сетку.
Inc-news.ru 13:02
Происшествия

Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний

В Главном управлении МЧС по региону сообщили, что всего в области в купаниях участвовали более 7,2 тысячи человек.
РИА Новости 10:26
Футбол

Ювентус — Парма 2:1

Вести.Ru 16:43
Политика

Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей

Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
Lenta.ru 12:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное