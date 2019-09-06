В распоряжении РБК оказалась фотография погибших в Сирии российских военных. Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.

с чего всё началось

В сети появилось фото трех портретов российских военных в траурных рамках, бойцы ВС РФ – как утверждает РБК со ссылкой на источник, знакомый с обстоятельствами трагедии – погибли в Сирии 3 сентября. При этом Министерство обороны России ранее опровергло данные о смерти россиян.

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