Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСМИ опубликовали фото погибших в Сирии спецназовцев

В сети появилось фото трех портретов российских военных в траурных рамках, бойцы ВС РФ – как утверждает РБК со ссылкой на источник, знакомый с обстоятельствами трагедии – погибли в Сирии 3 сентября. При этом Министерство обороны России ранее опровергло данные о смерти россиян.
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с чего всё началось

РБК публикует фото погибших в Сирии военных

В распоряжении РБК оказалась фотография погибших в Сирии российских военных. Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
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