Общество
РИА НовостиСМИ опубликовали источники доходов Мишустина и его супруги
Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
Читать в источнике
Оценить1500
с чего всё началось
Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.Коммерсантъ12:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 20:03, Ашберн
Политика
Путин назвал «моральными уродами» противников поддержки семей с детьми
Президент России Владимир Путин раскритиковал выступающих против государственной поддержки для семей с детьми и назвал их «моральными уродами», передает «РИА Новости».
Наука
Что нового в Nature и Science. 19 января
Команда определяет четыре принципа проектирования, которые должны позволить подготовить широкий спектр многозернистых нанокристаллов с контролируемыми границами зерен, открывая новые возможности для исследования эффектов, вызванных дефектами решетки.
Единоборства
Отец Нурмагомедова назвал реванш с Макгрегором незаслуженным
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что ирландский боец Конор Макгрегор не заслуживает повторного поединка с его сыном.
Общество
Процентная правка: комиссию по платежкам за ЖКХ предложили отменить
Осенью прошлого года занимавший должность главы правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете для поставщиков ресурсов включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ.
Космос
Запуск спутника на тяжелой омской ракете «Ангара» отменен
Политика
Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов
Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
Политика
Глава норвежской налоговой рассказал о поездке в гости к Мишустину
Глава норвежской налоговой службы Ханс Кристиан Холте (Hans Christian Holte) оказался близким знакомым премьер-министра России Михаила Мишустина и рассказал о его увлечениях изданию NRK.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Армия и оружие
В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»
Шоу-бизнес
Айза Анохина назвала глупостью слова Водонаевой о маткапитале
Позже Водонаева заявила, что ее слова были неправильно интерпретированы.
Технологии
В США показали полет нового беспилотника программы «Гремлины»
В США показали первый полет беспилотника X-61A программы "Гремлины". Испытания впервые провели в ноябре 2019 года на полигоне в штате Юта.
Культура
Спектакли Анны Терезы Де Керсмакер на «Золотой маске»
Спектакли Анны Терезы Де Керсмакер на «Золотой маске» В рамках зарубежной программы фестиваля «Золотая маска» на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко состоялись двухдневные гастроли компании Rosas и ансамбля современной музыки Ictus.
Здоровье
Врач рассказала, чем опасна минеральная вода
Минеральные воды делятся на три типа: столовые, лечебные и лечебно-столовые.
Технологии
Полицейские начали использовать систему распознавания лиц
Специальная программа ищет фотографии подозреваемых в интернете Полиция США начала массово использовать специальное приложение Clearview, которое способна искать черты лица подозреваемых на миллиардах фотографий и видеозаписях в интернете, сообщает "Медуза" со ссылкой на американские СМИ.
Происшествия
Ученик московской школы разбил голову учительнице на уроке
Общество
Чаплин подписал петицию за лишение Урганта российского гражданства
Протоиерей, бывший председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин подписал петицию, в которой призывают лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за оскорбления чувств верующих.
Происшествия
Вооруженный петух зарезал мужчину
Кино
«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката
Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
Футбол
Ювентус — Парма 2:1
Экономика
Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
Политика
Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
Здоровье
В России создадут тест для выявления «китайской» пневмонии
В Центре стратегического планирования (ЦСП) Минздрава РФ создают экспресс-тест для выявления коронавируса 2019-nCoV, который уже вышел за пределы Китая.
Общество
Массовые крещенские купания проходят в Якутске
Здоровье
В Тамбовской райбольнице установили новый современный флюорограф
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова активно готовится к родам в Майами
Отечественная модель Оксана Самойлова активно готовится к родам, которые пройдут в Майами на территории США.