Политика
RT на русскомСМИ опубликовали письмо офиса Зеленского Кучме
Украинские СМИ опубликовали текст письма от 16 июля, направленного главой офиса президента Украины Андреем Богданом представителю Киева на переговорах в Минске Леониду Кучме. Соответствующее послание опубликовало издание «Новое время».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Опубликовано тайное письмо офиса Зеленского о согласии на «формулу Штайнмайера»
Lenta.ruвчера в 11:03
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 00:44, Ашберн
Политика
Спикер Рады отреагировал на призыв ООН закрыть сайт «Миротворец»
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал призыв зампреда мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамина Моро к украинским депутатам закрыть сайт "Миротворец".
РЕН ТВ 17 октября в 08:37
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК вчера в 15:32
Происшествия
Двоих мужчин госпитализировали после нападения медведя на Курилах
Два человека оказались в больнице после того, как в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир Бoльшой Курильской гряды (Сахалинская oбласть) на них набрoсился медведь.
ТАСС 17 октября в 20:33
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Только что в США завершился объединительный поединок в полутяжелом весе, в котором встретились чемпион IBF 34-летний россиянин Артур Бетербиев и чемпион WBC 32-летний украинец Александр Гвоздик.
Allboxing.ru 00:28
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, сколько куриных яиц можно есть в день
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе куриных яиц в пище, а также назвал норму потребления продукта в день.
Piter.tv вчера в 15:59
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до 12
В результате прорыва дамбы в населённом пункте Щетинкино (Курганский район, Красноярский край) погибли 12 человек.
REGNUM 00:17
Здоровье
Почти 90% медоборудования для поликлиник производится в России
Почти 90% медицинского оборудования для районных больниц и поликлиник производится в России, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 05:49
Технологии
Искусственный интеллект проследит за соблюдением ТБ российскими нефтяниками
Искусственный интеллект вскоре будет контролировать соблюдение техники безопасности работниками нефтяной отрасли, заявили в Национальной технологической инициативе (НТИ), 19 октября сообщают РИА Новости.
Красная весна вчера в 22:50
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном
Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 вчера в 06:34
Здоровье
Страховщики рассказали о возможностях нового полиса ОМС
Полис обязательного медицинского страхования дает право получать практически неограниченный перечень медицинских услуг.
Экономика сегодня вчера в 09:28
Армия и оружие
Украинских прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами
Как сообщает телеканал РБК, украинский парламент утвердил решение об отмене в ВСУ воинских званий «прапорщик» и «мичман».
Военное дело вчера в 07:58
Футбол
«Шахтер» забил шесть безответных голов «Колосу» в чемпионате Украины
«Горняки» смогли забить сопернику шесть голов, не пропустив ни одного в свои ворота. По дублю оформили Жуниор Мораес и Тайсон.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:15
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова приглашала богатых мужчин на свидания
Хаматова рассказала, что хотела бы, чтобы люди делали пожертвования в благотворительный фонд без чувства вины.
Телепрограмма вчера в 09:44
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости 17 октября в 17:45
Футбол
Галицкий выступил на публике впервые за долгое время
Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".
МонаВиста вчера в 12:57
Армия и оружие
Литва заменит советские Ми-8 американскими «Черными ястребами»
Необходимость в приобретении новых вертолетов возникла в связи с тем, что советские Ми-8, которые находятся в распоряжении литовских летчиков, в скором времени исчерпают свой ресурс.
ГЛАС.RU вчера в 09:09
Происшествия
СК займется делом об избиении школьницы одноклассниками на Сахалине
РИА Новости 17 октября в 06:32
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На официальном канале Paramount Pictures в YouTube появился новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы».
Пятый канал вчера в 10:01
Происшествия
Два жилых дома загорелись в Самаре
Аргументы и Факты вчера в 21:26
Политика
Молдавия хочет получать поставки российского газа в обход Украины
В соответствии с действующими правилами операторы газовых систем двух государств обязаны обеспечить поставку газа до границы с Молдавией.
Общественная служба новостей вчера в 08:59
Шоу-бизнес
Волочкова показала неудачное декольте до пояса
Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.
Wday.ru вчера в 00:01
Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва 17 октября в 04:29
Общество
Каракас не собирается передавать контроль над PDVSA «Роснефти»
Каракас не собирается передавать контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA российской "Роснефти", сообщения об этом в СМИ недостоверны, заявил РИА Новости председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо.
РИА Новости вчера в 04:22
Авто
Volvo представила электрическую версию XC40
В прошлом году Volvo объявила о намерении представить свой первый массовый электромобиль в 2019 году, однако компания практически не раскрывала данных о нем. Теперь Volvo рассказала, что ее первым массовым полностью электрическим автомобилем станет модификация существующей модели XC40.
N+1 17 октября в 05:37
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Суть событий 16 октября в 15:55
Общество
На Украине снизилась численность населения
Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
RT на русском вчера в 13:45
Здоровье
Минздрав объявил список смертельно опасных прививок
Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
URA.Ru 17 октября в 17:54
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС вчера в 12:03
Авто
Специалисты назвали авто с самыми проблемными АКПП
Российские автоэкспорты составили рейтинг, в котором назвали авто с самыми проблемными АКПП.
МедиаПоток вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Пугачева по-прежнему просит подавать машину к вагону поезда
Промоутер Сергей Лавров заявил, что Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева по-прежнему просит подавать машину к вагону поезда.
Телепрограмма вчера в 00:29