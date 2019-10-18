Украинские СМИ опубликовали текст письма от 16 июля, направленного главой офиса президента Украины Андреем Богданом представителю Киева на переговорах в Минске Леониду Кучме. Соответствующее послание опубликовало издание «Новое время».

Политика Спикер Рады отреагировал на призыв ООН закрыть сайт «Миротворец» Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал призыв зампреда мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамина Моро к украинским депутатам закрыть сайт "Миротворец".

Общество Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.

Происшествия Двоих мужчин госпитализировали после нападения медведя на Курилах Два человека оказались в больнице после того, как в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир Бoльшой Курильской гряды (Сахалинская oбласть) на них набрoсился медведь.

Единоборства Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика Только что в США завершился объединительный поединок в полутяжелом весе, в котором встретились чемпион IBF 34-летний россиянин Артур Бетербиев и чемпион WBC 32-летний украинец Александр Гвоздик.

Здоровье Доктор Мясников рассказал, сколько куриных яиц можно есть в день Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе куриных яиц в пище, а также назвал норму потребления продукта в день.

Происшествия Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до 12 В результате прорыва дамбы в населённом пункте Щетинкино (Курганский район, Красноярский край) погибли 12 человек.

Здоровье Почти 90% медоборудования для поликлиник производится в России Почти 90% медицинского оборудования для районных больниц и поликлиник производится в России, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Технологии Искусственный интеллект проследит за соблюдением ТБ российскими нефтяниками Искусственный интеллект вскоре будет контролировать соблюдение техники безопасности работниками нефтяной отрасли, заявили в Национальной технологической инициативе (НТИ), 19 октября сообщают РИА Новости.

Шоу-бизнес Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.

Здоровье Страховщики рассказали о возможностях нового полиса ОМС Полис обязательного медицинского страхования дает право получать практически неограниченный перечень медицинских услуг.

Армия и оружие Украинских прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами Как сообщает телеканал РБК, украинский парламент утвердил решение об отмене в ВСУ воинских званий «прапорщик» и «мичман».

Футбол «Шахтер» забил шесть безответных голов «Колосу» в чемпионате Украины «Горняки» смогли забить сопернику шесть голов, не пропустив ни одного в свои ворота. По дублю оформили Жуниор Мораес и Тайсон.

Шоу-бизнес Чулпан Хаматова приглашала богатых мужчин на свидания Хаматова рассказала, что хотела бы, чтобы люди делали пожертвования в благотворительный фонд без чувства вины.

Экономика «Мечел» обратился за помощью к Козаку «Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.

Футбол Галицкий выступил на публике впервые за долгое время Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".

Армия и оружие Литва заменит советские Ми-8 американскими «Черными ястребами» Необходимость в приобретении новых вертолетов возникла в связи с тем, что советские Ми-8, которые находятся в распоряжении литовских летчиков, в скором времени исчерпают свой ресурс.

Кино В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» На официальном канале Paramount Pictures в YouTube появился новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы».

Политика Молдавия хочет получать поставки российского газа в обход Украины В соответствии с действующими правилами операторы газовых систем двух государств обязаны обеспечить поставку газа до границы с Молдавией.

Шоу-бизнес Волочкова показала неудачное декольте до пояса Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.

Культура Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.

Общество Каракас не собирается передавать контроль над PDVSA «Роснефти» Каракас не собирается передавать контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA российской "Роснефти", сообщения об этом в СМИ недостоверны, заявил РИА Новости председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо.

Авто Volvo представила электрическую версию XC40 В прошлом году Volvo объявила о намерении представить свой первый массовый электромобиль в 2019 году, однако компания практически не раскрывала данных о нем. Теперь Volvo рассказала, что ее первым массовым полностью электрическим автомобилем станет модификация существующей модели XC40.

Общество На Украине снизилась численность населения Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.

Здоровье Минздрав объявил список смертельно опасных прививок Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.

Экономика «Российский учебник» продали за 6 млрд рублей Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.

Авто Специалисты назвали авто с самыми проблемными АКПП Российские автоэкспорты составили рейтинг, в котором назвали авто с самыми проблемными АКПП.