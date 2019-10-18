Политика

RT на русскомRT на русскомСМИ опубликовали письмо офиса Зеленского Кучме

Украинские СМИ опубликовали текст письма от 16 июля, направленного главой офиса президента Украины Андреем Богданом представителю Киева на переговорах в Минске Леониду Кучме. Соответствующее послание опубликовало издание «Новое время».
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского Кучме

RT на русскомвчера в 16:42

СМИ узнали о согласии Украины рассмотреть формулу Штайнмайера еще летом

РБКвчера в 14:55

Президент Зеленский и радикалы-«патриоты»: кто кого?

Pravda.Ruвчера в 08:29

СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»

РИА Новостивчера в 12:45

Киев дал согласие на «формулу Штайнмайера» еще в июле

Комсомольская правдавчера в 12:16

Опубликовано тайное письмо офиса Зеленского о согласии на «формулу Штайнмайера»

Lenta.ruвчера в 11:03

СМИ показали письмо главы офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»

Газета.Ruвчера в 12:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 00:44, Ашберн
Политика

Спикер Рады отреагировал на призыв ООН закрыть сайт «Миротворец»

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал призыв зампреда мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамина Моро к украинским депутатам закрыть сайт "Миротворец".
РЕН ТВ 17 октября в 08:37
Общество

Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах

Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК вчера в 15:32
Происшествия

Двоих мужчин госпитализировали после нападения медведя на Курилах

Два человека оказались в больнице после того, как в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир Бoльшой Курильской гряды (Сахалинская oбласть) на них набрoсился медведь.
ТАСС 17 октября в 20:33
Единоборства

Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Только что в США завершился объединительный поединок в полутяжелом весе, в котором встретились чемпион IBF 34-летний россиянин Артур Бетербиев и чемпион WBC 32-летний украинец Александр Гвоздик.
Allboxing.ru 00:28
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, сколько куриных яиц можно есть в день

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе куриных яиц в пище, а также назвал норму потребления продукта в день.
Piter.tv вчера в 15:59
Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до 12

В результате прорыва дамбы в населённом пункте Щетинкино (Курганский район, Красноярский край) погибли 12 человек.
REGNUM 00:17
Здоровье

Почти 90% медоборудования для поликлиник производится в России

Почти 90% медицинского оборудования для районных больниц и поликлиник производится в России, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 05:49
Технологии

Искусственный интеллект проследит за соблюдением ТБ российскими нефтяниками

Искусственный интеллект вскоре будет контролировать соблюдение техники безопасности работниками нефтяной отрасли, заявили в Национальной технологической инициативе (НТИ), 19 октября сообщают РИА Новости.
Красная весна вчера в 22:50
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном

Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 вчера в 06:34
Здоровье

Страховщики рассказали о возможностях нового полиса ОМС

Полис обязательного медицинского страхования дает право получать практически неограниченный перечень медицинских услуг.
Экономика сегодня вчера в 09:28
Армия и оружие

Украинских прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами

Как сообщает телеканал РБК, украинский парламент утвердил решение об отмене в ВСУ воинских званий «прапорщик» и «мичман».
Военное дело вчера в 07:58
Футбол

«Шахтер» забил шесть безответных голов «Колосу» в чемпионате Украины

«Горняки» смогли забить сопернику шесть голов, не пропустив ни одного в свои ворота. По дублю оформили Жуниор Мораес и Тайсон.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:15
Шоу-бизнес

Чулпан Хаматова приглашала богатых мужчин на свидания

Хаматова рассказала, что хотела бы, чтобы люди делали пожертвования в благотворительный фонд без чувства вины.
Телепрограмма вчера в 09:44
Экономика

«Мечел» обратился за помощью к Козаку

«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости 17 октября в 17:45
Футбол

Галицкий выступил на публике впервые за долгое время

Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".
МонаВиста вчера в 12:57
Армия и оружие

Литва заменит советские Ми-8 американскими «Черными ястребами»

Необходимость в приобретении новых вертолетов возникла в связи с тем, что советские Ми-8, которые находятся в распоряжении литовских летчиков, в скором времени исчерпают свой ресурс.
ГЛАС.RU вчера в 09:09
Происшествия

СК займется делом об избиении школьницы одноклассниками на Сахалине

РИА Новости 17 октября в 06:32
Кино

В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

На официальном канале Paramount Pictures в YouTube появился новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы».
Пятый канал вчера в 10:01
Происшествия

Два жилых дома загорелись в Самаре

Аргументы и Факты вчера в 21:26
Политика

Молдавия хочет получать поставки российского газа в обход Украины

В соответствии с действующими правилами операторы газовых систем двух государств обязаны обеспечить поставку газа до границы с Молдавией.
Общественная служба новостей вчера в 08:59
Шоу-бизнес

Волочкова показала неудачное декольте до пояса

Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.
Wday.ru вчера в 00:01
Культура

Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной

Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва 17 октября в 04:29
Общество

Каракас не собирается передавать контроль над PDVSA «Роснефти»

Каракас не собирается передавать контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA российской "Роснефти", сообщения об этом в СМИ недостоверны, заявил РИА Новости председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо.
РИА Новости вчера в 04:22
Авто

Volvo представила электрическую версию XC40

В прошлом году Volvo объявила о намерении представить свой первый массовый электромобиль в 2019 году, однако компания практически не раскрывала данных о нем. Теперь Volvo рассказала, что ее первым массовым полностью электрическим автомобилем станет модификация существующей модели XC40.
N+1 17 октября в 05:37
Культура

Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде

Суть событий 16 октября в 15:55
Общество

На Украине снизилась численность населения

Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
RT на русском вчера в 13:45
Здоровье

Минздрав объявил список смертельно опасных прививок

Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
URA.Ru 17 октября в 17:54
Экономика

«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей

Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС вчера в 12:03
Авто

Специалисты назвали авто с самыми проблемными АКПП

Российские автоэкспорты составили рейтинг, в котором назвали авто с самыми проблемными АКПП.
МедиаПоток вчера в 12:27
Шоу-бизнес

Пугачева по-прежнему просит подавать машину к вагону поезда

Промоутер Сергей Лавров заявил, что Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева по-прежнему просит подавать машину к вагону поезда.
Телепрограмма вчера в 00:29
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное