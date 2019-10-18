Политика
RT на русскомСМИ опубликовали письмо офиса Зеленского Кучме
Украинские СМИ опубликовали текст письма от 16 июля, направленного главой офиса президента Украины Андреем Богданом представителю Киева на переговорах в Минске Леониду Кучме. Соответствующее послание опубликовало издание «Новое время».
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Опубликовано тайное письмо офиса Зеленского о согласии на «формулу Штайнмайера»
Lenta.ruвчера в 11:03
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Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, как бывший президент Украины Петр Порошенко врал на тему войны в Донбассе.
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Скворцова заявила о росте числа поликлиник в России
Количество медучреждений первичного звена увеличилось с 2014 года в России на 2 тысячи, сейчас работает более 60 тысяч подразделений, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
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Молодёжный смартфон Honor показал на тестах высокую производительность
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Происшествия
Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко
Ведомости 17 октября в 15:17
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Sports.ru вчера в 13:44
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Во Франции выступили за приостановление членства Турции в НАТО
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Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".
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