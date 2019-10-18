Политика

RT на русскомRT на русскомСМИ опубликовали письмо офиса Зеленского Кучме

Украинские СМИ опубликовали текст письма от 16 июля, направленного главой офиса президента Украины Андреем Богданом представителю Киева на переговорах в Минске Леониду Кучме. Соответствующее послание опубликовало издание «Новое время».
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СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского Кучме

RT на русском16:42

СМИ узнали о согласии Украины рассмотреть формулу Штайнмайера еще летом

РБК14:55

Президент Зеленский и радикалы-«патриоты»: кто кого?

Pravda.Ru08:29

СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»

РИА Новости12:45

Киев дал согласие на «формулу Штайнмайера» еще в июле

Комсомольская правда12:16

Опубликовано тайное письмо офиса Зеленского о согласии на «формулу Штайнмайера»

Lenta.ru11:03

СМИ показали письмо главы офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»

Газета.Ru12:59
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Футбол

Месси: свою карьеру завершу в «Барселоне»

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложит Месси контракт на 10 лет с руководящей должностью в клубе по завершению карьеры футболиста.
Чемпионат 18:36
Экономика

Титов сообщил о росте числа работающих в теневом бизнесе россиян

В связи со сложившейся ситуацией увеличивается количество обращений в аппарат уполномоченного, отметил Титов, констатировав при этом рост доверия к его работе.
ТАСС 13:46
Общество

Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию

Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
Интерфакс 13:06
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 10:32
Наука

До острова Наксос древние люди добрались уже 200 тысяч лет назад

Международная исследовательская группа во главе с учеными из канадского Университета МакМастера обнаружила доказательства того, что остров Наксос был заселен неандертальцами и более ранними людьми, по крайней мере, 200 000 лет назад, что на десятки тысяч лет раньше, чем считалось.
Полит.ру вчера в 04:00
Киберспорт

Ultra и 1080P: опубликованы 50 минут видео геймплея Warcraft III: Reforged

В сеть выложили около 50 минут видео геймплея бета-версии игры Warcraft III: Reforged.
REGNUM вчера в 07:57
Армия и оружие

Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
RT на русском 19:55
Кино

В Китае отложили премьеру фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

РБК 13:12
Общество

На Украине снизилась численность населения

Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
RT на русском 13:45
Культура

Актер «Сватов» назвал шуткой заявление о смене названия сериала

Культуромания вчера в 16:16
Наука

Нанотрубку охладили постоянным током

В подвешенной нанотрубке осталось лишь несколько квантов колебаний, то есть ее удалось охладить до квантового режима, пишут авторы в журнале Nature Physics.
N+1 14 октября в 20:02
Финансы

Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки

Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.
РИА Новости 05:27
Здоровье

Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов

Ещё одной опасностью, которую таят в себе бананы, врач назвал витамин К, переизбыток которого в организме детей «вполне может привести к разрушению красных кровяных телец и желтухе».
News.ru 19:44
Общество

Илон Маск оценил российское образование

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума "Дело за малым!", с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 16:42
Общество

Посольство России отреагировало на шутку губернатора Токио о Курилах

Газета.Ru 03:37
Происшествия

В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика

По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
RT на русском 12:58
Общество

Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю

Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю по причине выполнения госзаказа по школьным автобусам и машинам скорой помощи.
Известия 08:44
Футбол

В Twitter «Амкара» появилась эротическая реклама

Официальный аккаунт пермского футбольного клуба «Амкар» в Twitter 18 октября был неожиданно переименован в «Tits» («сиськи» по-английски) и стал наполняться рекламой эротического содержания.
Ридус 13:10
Футбол

Глава Примеры призвал исключить из еврокубков «ПСЖ» и «Манчестер Сити»

Последние новости Лиги чемпионов Ранее "Манчестер Сити" и "ПСЖ" уже неоднократно обвиняли в нарушениях правил.
Sport.ru 18:14
Авто

Для заезда 135000-сильного автомобиля африканцы вручную очистили пустыню

Власти Северо-Капской провинции ЮАР с помощью четырех сотен местных жителей вручную убрали 16,5 тысячи тонн камней, чтобы очистить солончак Хакскенпан для заезда реактивного автомобиля Bloodhound LSR.
Motor 10:08
Происшествия

На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

РБК 10:44
Энергетика

«Нафтогаз» ответил Миллеру на заявление о цене на газ для Украины

Исполнительный директор группы "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко прокомментировал заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера о ценах на импортных газ для Украины.
Газета.Ru 19:46
Политика

Бизнесмен заявил о краже 1,5 миллиарда долларов окружением Порошенко

Американский бизнесмен украинского происхождения, советник президента США Сэм Кислин заявил, что средства, полученные в ходе спецконфискации у окружения Виктора Януковича, были незаконно поделены между представителями властей во время президентства Петра Порошенко.
РИА Новости 14:48
Здоровье

Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников

В онкоцентре добавили, что вместо уволившихся сотрудников института на работу вышли врачи из Российской детской клинической больницы им. Н.И. Пирогова.
Rambler News Service вчера в 06:56
Политика

Медведев заявил об ответных мерах на размещение баз НАТО около России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о готовности отвечать на размещение баз НАТО около границ страны.
Газета.Ru 18:58
Общество

В Нью-Йорке закроют самую большую тюрьму в мире

Городской совет Нью-Йорка принял решение о закрытии самой крупной тюрьмы в мире Райкерс и строительстве четырех новых тюрем, 18 октября сообщает газета New York Times.
Красная весна 04:22
Авто

Тюнеры предлагают Aston Martin, спроектированный агентом 007

Новый 007 DBS Superleggera включат в особый подарочный набор под названием Fantasy.
CarsWeek.ru 07:09
Киберспорт

League Of Legends дополнят файтингом и мультсериалом

Студия Riot Games в рамках стрима, посвящённого десятилетию League of Legends, анонсировала ряд новых проектов по вселенной игры.
News.ru 16 октября в 03:07
Армия и оружие

Украинских прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами

Как сообщает телеканал РБК, украинский парламент утвердил решение об отмене в ВСУ воинских званий «прапорщик» и «мичман».
Военное дело 07:58
Фигурное катание

Фигуристка Константинова прокомментировала жребий на Skate America

Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала жребий на Skate America.
Газета.Ru вчера в 19:15
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