Политика
RT на русскомСМИ опубликовали письмо офиса Зеленского Кучме
Украинские СМИ опубликовали текст письма от 16 июля, направленного главой офиса президента Украины Андреем Богданом представителю Киева на переговорах в Минске Леониду Кучме. Соответствующее послание опубликовало издание «Новое время».
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Футбол
Месси: свою карьеру завершу в «Барселоне»
Ранее сообщалось, что «Барселона» предложит Месси контракт на 10 лет с руководящей должностью в клубе по завершению карьеры футболиста.
Чемпионат 18:36
Экономика
Титов сообщил о росте числа работающих в теневом бизнесе россиян
В связи со сложившейся ситуацией увеличивается количество обращений в аппарат уполномоченного, отметил Титов, констатировав при этом рост доверия к его работе.
ТАСС 13:46
Общество
Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию
Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
Интерфакс 13:06
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 10:32
Наука
До острова Наксос древние люди добрались уже 200 тысяч лет назад
Международная исследовательская группа во главе с учеными из канадского Университета МакМастера обнаружила доказательства того, что остров Наксос был заселен неандертальцами и более ранними людьми, по крайней мере, 200 000 лет назад, что на десятки тысяч лет раньше, чем считалось.
Полит.ру вчера в 04:00
Киберспорт
Ultra и 1080P: опубликованы 50 минут видео геймплея Warcraft III: Reforged
В сеть выложили около 50 минут видео геймплея бета-версии игры Warcraft III: Reforged.
REGNUM вчера в 07:57
Армия и оружие
Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
RT на русском 19:55
Общество
На Украине снизилась численность населения
Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
RT на русском 13:45
Культура
Актер «Сватов» назвал шуткой заявление о смене названия сериала
Культуромания вчера в 16:16
Наука
Нанотрубку охладили постоянным током
В подвешенной нанотрубке осталось лишь несколько квантов колебаний, то есть ее удалось охладить до квантового режима, пишут авторы в журнале Nature Physics.
N+1 14 октября в 20:02
Финансы
Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.
РИА Новости 05:27
Здоровье
Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Ещё одной опасностью, которую таят в себе бананы, врач назвал витамин К, переизбыток которого в организме детей «вполне может привести к разрушению красных кровяных телец и желтухе».
News.ru 19:44
Общество
Илон Маск оценил российское образование
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума "Дело за малым!", с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 16:42
Происшествия
В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика
По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
RT на русском 12:58
Общество
Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю
Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю по причине выполнения госзаказа по школьным автобусам и машинам скорой помощи.
Известия 08:44
Футбол
В Twitter «Амкара» появилась эротическая реклама
Официальный аккаунт пермского футбольного клуба «Амкар» в Twitter 18 октября был неожиданно переименован в «Tits» («сиськи» по-английски) и стал наполняться рекламой эротического содержания.
Ридус 13:10
Футбол
Глава Примеры призвал исключить из еврокубков «ПСЖ» и «Манчестер Сити»
Последние новости Лиги чемпионов Ранее "Манчестер Сити" и "ПСЖ" уже неоднократно обвиняли в нарушениях правил.
Sport.ru 18:14
Авто
Для заезда 135000-сильного автомобиля африканцы вручную очистили пустыню
Власти Северо-Капской провинции ЮАР с помощью четырех сотен местных жителей вручную убрали 16,5 тысячи тонн камней, чтобы очистить солончак Хакскенпан для заезда реактивного автомобиля Bloodhound LSR.
Motor 10:08
Энергетика
«Нафтогаз» ответил Миллеру на заявление о цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко прокомментировал заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера о ценах на импортных газ для Украины.
Газета.Ru 19:46
Политика
Бизнесмен заявил о краже 1,5 миллиарда долларов окружением Порошенко
Американский бизнесмен украинского происхождения, советник президента США Сэм Кислин заявил, что средства, полученные в ходе спецконфискации у окружения Виктора Януковича, были незаконно поделены между представителями властей во время президентства Петра Порошенко.
РИА Новости 14:48
Здоровье
Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников
В онкоцентре добавили, что вместо уволившихся сотрудников института на работу вышли врачи из Российской детской клинической больницы им. Н.И. Пирогова.
Rambler News Service вчера в 06:56
Политика
Медведев заявил об ответных мерах на размещение баз НАТО около России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о готовности отвечать на размещение баз НАТО около границ страны.
Газета.Ru 18:58
Общество
В Нью-Йорке закроют самую большую тюрьму в мире
Городской совет Нью-Йорка принял решение о закрытии самой крупной тюрьмы в мире Райкерс и строительстве четырех новых тюрем, 18 октября сообщает газета New York Times.
Красная весна 04:22
Авто
Тюнеры предлагают Aston Martin, спроектированный агентом 007
Новый 007 DBS Superleggera включат в особый подарочный набор под названием Fantasy.
CarsWeek.ru 07:09
Киберспорт
League Of Legends дополнят файтингом и мультсериалом
Студия Riot Games в рамках стрима, посвящённого десятилетию League of Legends, анонсировала ряд новых проектов по вселенной игры.
News.ru 16 октября в 03:07
Армия и оружие
Украинских прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами
Как сообщает телеканал РБК, украинский парламент утвердил решение об отмене в ВСУ воинских званий «прапорщик» и «мичман».
Военное дело 07:58
Фигурное катание
Фигуристка Константинова прокомментировала жребий на Skate America
Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала жребий на Skate America.
Газета.Ru вчера в 19:15