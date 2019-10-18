Политика
RT на русскомСМИ опубликовали письмо офиса Зеленского Кучме
Украинские СМИ опубликовали текст письма от 16 июля, направленного главой офиса президента Украины Андреем Богданом представителю Киева на переговорах в Минске Леониду Кучме. Соответствующее послание опубликовало издание «Новое время».
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Здоровье
В Челябинской области растет заболеваемость ОРВИ и пневмонией
В Челябинской области отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и пневмонией, при этом ситуация оценивается как не эпидемическая, сообщает сегодня региональное управление Роспотребнадзора.
Znak.com 08:46
Космос
NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде
Российская газета 20:24
Политика
Кубанское казачье войско: депутаты Украины совершенно не знают историю
Казаки Кубанского казачьего войска выразили свою отрицательную позицию по этому вопросу и выразили обеспокоенность тем, что депутаты используют практику голословных заявлений от имени всего украинского народа, не опираются на исторические факты и преследуют меркантильные интересы.
Кубань 24 09:56
Здоровье
Несколько травматологов уволились из челябинской больницы
Несколько врачей травматологов уволились из травмпункта челябинской городской больницы № 6, оставшиеся специалисты с трудом стравляются с нагрузкой, сообщает 74.ru со ссылкой на одного из сотрудников медучреждения.
АиФ Челябинск вчера в 00:43
Происшествия
В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика
По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
RT на русском 12:58
Авто
Показали первые официальные снимки новой Hyundai Creta
Местным покупателям новая Hyundai Creta (в Китае и в Индии модель продается под именем ix25) пока доступна с единственным 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 115 л.с. и 145 Нм крутящего момента.
Автоновости дня вчера в 07:47
Политика
Медведев возмутился политикой США в Европе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Европа устала от желания США доминировать во всем мире.
Lenta.ru 19:59
Здоровье
Утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения
Модернизация первичного звена здравоохранения будет основана на принципах обеспечения доступности и качества медицинской помощи, приоритета интересов пациента, ответственности за обеспечение прав граждан.
Парламентская газета 02:20
Баскетбол
«Зенит» победил «Олимпиакос» в Евролиге
Metaratings 16:37
Здоровье
В Минздраве назвали число российских алкоголиков
Выяснилось, что по состоянию на 2017-й год в России насчитывалось порядка 1,3 миллиона человек, страдающих от алкогольной зависимости.
Newvz.ru вчера в 04:09
Политика
Россия подготовила документ о переносе Первого комитета ГА ООН из США
Заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил, что российская сторона подготовила документ о переносе работы комитета по вопросам разоружения из Нью-йорка в Вену или Женеву.
Страна Советов on-line вчера в 02:07
Политика
США вводят пошлины на европейские товары
В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 22:38
Шоу-бизнес
36-летняя Алсу перестала закрашивать седые корни волос
11-летняя наследница Алсу, которая прославилась на шоу «Голос», тоже интересуется модой.
Телепрограмма вчера в 11:24
Шоу-бизнес
Супруг Лолиты Милявской подал на развод
Вчера, 16 октября, общественности все же стало известно о том, что в одном из столичных судов зарегистрировано заявление о разводе Милявской и ее бывшего возлюбленного Дмитрия Иванова.
ГлобалМСК.ру вчера в 10:30
Общество
На Украине сократилась численность населения
За первые восемь месяцев 2019 года население Украины сократилось на 177 тысяч человек.
РИА Новости 18:03
Общество
В Москве по проекту реновации могут построить 72-этажный небоскреб
Два года назад во время обсуждения программы реновации мэр города Сергей Собянин говорил, что на месте сносимых домов будут строить здания в среднем от 6-ти до 14-ти этажей.
Эхо Москвы 13:00
Кино
В России стартовал показ «Малефисенты 2»
В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv 08:00
Общество
Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей
Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание.
РБК 16:04
Политика
Медведчук объяснил, почему Украина не сможет качать газ по стране без транзита из РФ
Украина без транзита газа из России через свою газотранспортную систему может столкнуться с проблемой перекачки топлива по стране.
ФАН 14:22
Общество
Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео
Украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.
Lenta.ru 16:59
Здоровье
Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Ещё одной опасностью, которую таят в себе бананы, врач назвал витамин К, переизбыток которого в детском организме «вполне может привести к разрушению красных кровяных телец и желтухе».
News.ru 19:44
Гаджеты
В Google Pixel 4 и 4 XL нашли серьезную уязвимость
В новом Google Pixel 4 нашли серьезную уязвимость в Face Unlock.
The GEEK 03:29
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку
Ведущий «Вечернего Урганта» поинтересовался, как будет выходить из своей голодовки актриса, и предположил, что первым делом она попробует эклер.
Телепрограмма вчера в 19:38
Происшествия
Сегодня в Свердловской области прощаются с убитой Ксенией Каторгиной
Сегодня в Свердловской области прощаются с 27-летней Ксенией Каторгиной, которую убили из-за машины – пишет Znak.com.
Твой Континент 02:37
Политика
США может признать украинский «Азов» террористической организацией
Члены конгресса США во главе с Майком Роузом направили на имя госсекретаря Майка Помпео письмо с требованием объяснить, почему украинский националистический батальон «Азов» не внесен в список иностранных террористических организаций.
Коммерсантъ 21:30
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 04:34
Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян
"Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 13:17
Здоровье
Отказ от бюстгальтера признали опасным
Популярный тренд на отказ от бюстгальтера назван опасным.
Lenta.ru 05:31