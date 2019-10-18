Политика

RT на русскомRT на русскомСМИ опубликовали письмо офиса Зеленского Кучме

Украинские СМИ опубликовали текст письма от 16 июля, направленного главой офиса президента Украины Андреем Богданом представителю Киева на переговорах в Минске Леониду Кучме. Соответствующее послание опубликовало издание «Новое время».
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СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского Кучме

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