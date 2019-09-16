Экономика
РЕН ТВСМИ опубликовали планы объединения экономик России и Белоруссии
Как сообщает "Коммерсант", Москва и Минск в рамках экономической интеграции намерены унифицировать учет собственности и ввести единый регулятор нефтегазового рынка, как и рынка электроэнергии. Также говорится об объединении банковского надзора с учетом сохранения центробанков России и Белоруссии.
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с чего всё началось
Предметные переговоры по программе на президентском и правительственном уровне шли с весны 2019 года (проект в виде «обновления Союзного государства» инициировал в декабре 2018 года Дмитрий Медведев), президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно давал понять (не всегда в позитивном ключе), что речь идет о достаточно серьезных шагах двух государств.Коммерсантъ15 сентября в 17:53
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Программа экономической интеграции России и Белоруссии предполагает частичное объединение двух систем
Эхо Москвы15 сентября в 20:03
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Политика
Начались переговоры по транзиту газа через Украину
«Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».
Lenta.ru 07:05
Происшествия
Директор ФБК Жданов задержан в Москве
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов задержан в Москве, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:32
Хоккей
Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
МедиаЗавод 06:02
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском 05:28
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Экономика
Американский эксперт предрек победу США над Россией на рынке СПГ
США, Россия и Катар останутся единственными глобальными экспортерами на мировом рынке газа к 2028 году, при этом США будут превосходить Россию по объему поставок сжиженного природного газа (СПГ) более чем вдвое, говорится в исследовании старшего научного сотрудника программы по энергетике и национальной безопасности американского Центра стратегических и международных исследований Никоса Цафоса.
Rambler News Service вчера в 06:02
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
RT на русском 06:59
Шоу-бизнес
Заворотнюк вывели из критического состояния
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 05:54
Космос
Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Известия 07:15
Экономика
Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова
Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).
РБК 02:01
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони заявила, что без макияжа ее мама выглядит некрасиво
Боня поинтересовалась у дочери, довольна ли она тем, что ее мать выглядит ужасно.
Вечерний курьер 02:43
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru 17 сентября в 01:56
Экономика
ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России
Прогноз роста мировой экономики в 2019 году организация снизила до 2,9% с ожидаемых 3,2% Прогноз на 2020 год был также снижен -- на 0,4 п.п. по сравнению с майской оценкой, до 3%.
Коммерсантъ 07:00
Политика
В Кремле оценили позицию Киева по «формуле Штайнмайера»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал изменение позиции Украины по "формуле Штайнмайера", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:40
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Футбол
Кокорин проходит медосмотр в «Зените»
Нева Спорт 06:16
Здоровье
В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя
Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
РБК 07:27
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика
Спикером Мосгордумы избран Алексей Шапошников
Известия 05:55
Происшествия
Во Франции потерпел крушение бельгийский истребитель F-16
RT на русском 06:33
Происшествия
Полиция сняла с рейса пьяного пилота, который просил перенести полет
Сотрудники полиции сняли с рейса Тюмень – Сургут пьяного пилота, который был не в состоянии осуществить полет.
Вести.Ru 07:48
Политика
МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера»
Министерство иностранных дел Украины дало согласие на «формулу Штайнмайера», которая предполагает наделение Донбасса особым статусом в составе Украины.
Дума ТВ вчера в 10:56
Экономика
«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес
Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM вчера в 06:51
Происшествия
Трех братьев-маугли нашли в квартире в Татарстане
В одной из квартир в Набережных Челнах полиция обнаружила трех братьев-маугли. Об этом сообщает "Челнинские известия".
Газета.Ru 05:37
Гаджеты
Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A
Новая модификация относится к серии Mi TV 4A и при 70-дюймах у телевизора разрешение 3840х2160 пикселей (4К).
Astera 05:19
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33