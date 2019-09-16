Экономика
РЕН ТВСМИ опубликовали планы объединения экономик России и Белоруссии
Как сообщает "Коммерсант", Москва и Минск в рамках экономической интеграции намерены унифицировать учет собственности и ввести единый регулятор нефтегазового рынка, как и рынка электроэнергии. Также говорится об объединении банковского надзора с учетом сохранения центробанков России и Белоруссии.
Читать в источнике
Оценить337
с чего всё началось
Предметные переговоры по программе на президентском и правительственном уровне шли с весны 2019 года (проект в виде «обновления Союзного государства» инициировал в декабре 2018 года Дмитрий Медведев), президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно давал понять (не всегда в позитивном ключе), что речь идет о достаточно серьезных шагах двух государств.Коммерсантъ15 сентября в 17:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия и Белоруссия намерены к 2021 году перейти на единые налоговый и гражданский кодексы
Эхо Москвы16 сентября в 07:07
«Коммерсантъ» узнал о переходе России и Белоруссии на единый Налоговый кодекс
Ведомости16 сентября в 00:49
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 17:33, Вашингтон
Театры
Пермской актрисе объявят выговор за поддержку Павла Устинова
Коммерсантъ 10:53
Политика
Лавров: США приступили к реализации планов размещения оружия в космосе
«Вашингтон приступил к реализации планов размещения оружия в космосе, отвергая предложения договориться об универсальном моратории на такую деятельность», — заявил Лавров.
RT на русском 17:24
Футбол
«Манчестер Сити» крупно обыграл «Шахтер»
Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Гости открыли счет на 25-й минуте.
LiveSport.ru вчера в 16:52
Политика
Трюдо оправдался и извинился за черный грим
Газета.Ru 15:04
Хоккей
Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
МедиаЗавод 06:02
Гаджеты
IOS 13 вышла официально. На какие смартфоны ее можно установить сейчас
Российская газета 15:38
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Политика
Лавров дважды за сутки обсудил с Маасом ситуацию в Донбассе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров дважды за сутки побеседовал по телефону со своим коллегой из Германии Хайко Маасом.
Комсомольская правда 15:37
Политика
Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему саудовские системы противовоздушной обороны, в числе которых и американские комплексы Patriot, не смогли отразить атаку дронов на нефтяные месторождения.
Российская газета 04:57
Здоровье
В США у женщины посинела кровь после приема обезболивающего
В США у 25-летней женщины посинела кровь после приема обезболивающего.
Актуальные Новости 05:23
Политика
Еврокомиссия требует найти «другое решение» по транзиту через Украину
В ходе трехсторонних консультаций России, Украины и представителей ЕК, последние потребовали от российской стороны найти «другое решение», поскольку продление договора, срок которого истекает в декабре, невозможно.
Expert.ru 12:41
Футбол
Дивеев извинился перед болельщиками ЦСКА за поражение от «Лудогорца»
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев после поражения от «Лудогорца» в 1-м туре Лиги Европы (1:5) отметил, что команда проиграла начало второго тайма.
Спорт-Экспресс 17:19
Общество
Систему взыскания долгов с граждан изменят в России
Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 08:09
Кино
Умер известный французский актер Шарль Жерар
Пятый канал 15:09
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе
Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
РЕН ТВ 14:12
Армия и оружие
В США назвали Калининград одной из главных целей в случае войны с РФ
Американский генерал рассказал, что НАТО прорабатывает план атаки на Калининград Глава ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригян заверил журналистов, что если НАТО потребуется уничтожить систему противовоздушной обороны Калининграда, у альянса есть план, как это сделать.
Российская газета 11:27
Политика
Российская разведка собирает данные об атаке дронов на саудовские НПЗ
Служба внешней разведки России собирает данные о том, кто может быть причастен к атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.
RT на русском 15:10
Культура
Хидео Кодзима лично представит Death Stranding в Москве
Сообщается, что Кодзима лично представит свою новую игру Death Stranding 5 октября 2019 года.
REGNUM 07:42
Политика
Немецкий детектив раскроет детали крушения Boeing над Донбассом
«Не позднее 18 октября должно быть сделано письменное заявление со стороны Совместной следственной группы и прокуратуры Нидерландов о том, что информация, которой обладает Реш, будет раскрыта при участии международных СМИ и заинтересованных государств», — передает РИА «Новости» слова адвоката, представляющего интересы детектива.
URA.Ru 14:48
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY 17 сентября в 14:51
Теннис
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru 13:56
Космос
Стало известно, как будет выглядеть первый в истории космический отель
Разработан дизайн первого в мире космического отеля. Гостиница будет находиться на орбите Земли.
МИР 24 17 сентября в 03:33
Армия и оружие
Ядерную войну России и США показали на видео
Труд вчера в 09:22
Шоу-бизнес
Опубликовано видео с мужем Заворотнюк в столичной клинике
Фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, заметили в одной из столичных больниц.
ФАН вчера в 08:29
Происшествия
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС 11:39
Футбол
«Краснодар» потерпел от «Базеля» самое крупное поражение в еврокубках
Поражение в матче с «Базелем» стало для «Краснодара» наиболее крупным в европейских турнирах.
RT на русском 15:37
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Космос
На поверхности кометы Чурюмова-Герасименко зафиксировано движение
Астрономы при изучении большого массива изображений кометы Чурюмова-Герасименко (67P/CG), полученных миссией Rosetta Европейского космического агентства ESA, обнаружили свидетельства любопытного передвижения валунов по поверхности и следы драматического обрушения скал.
Российская газета 07:18