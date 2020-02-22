Общество
РБКСМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ
По данным газеты, документ был подписан 31 декабря 2019 года. В перечне говорится, что правительство до 1 июля должно разработать и утвердить новую госстратегию по борьбе с инфекцией до 2030 года (действующая истекает в 2020 году).
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с чего всё началось
Документ Владимир Путин подписал еще 31 декабря 2019 года, однако он не публиковался в открытых источниках. Поручения указывают на наиболее проблемные направления борьбы с ВИЧ в РФ.Коммерсантъвчера в 17:11
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