Общество

РБКРБКСМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ

По данным газеты, документ был подписан 31 декабря 2019 года. В перечне говорится, что правительство до 1 июля должно разработать и утвердить новую госстратегию по борьбе с инфекцией до 2030 года (действующая истекает в 2020 году).
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с чего всё началось

ВИЧ-инициированные

Документ Владимир Путин подписал еще 31 декабря 2019 года, однако он не публиковался в открытых источниках. Поручения указывают на наиболее проблемные направления борьбы с ВИЧ в РФ.
Коммерсантъвчера в 17:11

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Путин предложил проверять россиян на ВИЧ во время диспансеризации

Московский Комсомолец01:02

Владимир Путин потребовал увеличить охват антиретровирусной терапией граждан с ВИЧ в два раза, до 90%

Эхо Москвы00:00

«Ъ» опубликовал перечень поручений Путина по борьбе с ВИЧ

Газета.Ruвчера в 23:45

Путин предложил обследовать россиян на ВИЧ по время диспансеризации

URA.Ruвчера в 23:53

СМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ

РБКвчера в 22:51

Опубликованы поручения Путина по борьбе с ВИЧ

Lenta.ruвчера в 20:10

ВИЧ-инициированные

Коммерсантъвчера в 17:11
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Здоровье

Ежедневное употребление простой закуски поможет очистить кишечник

Российская газета 00:36
Политика

Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах.
Известия вчера в 18:40
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
VSE42.RU 20 февраля в 21:40
Происшествия

Подросток попытался убить ребенка в Мурманской области

Подросток из города Кандалакша Мурманской области попытался убить ребенка, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Известия 00:19
Политика

Эрдоган назвал Путину условие урегулирования в Идлибе

Как сообщили в администрации турецкого президента, Эрдоган назвал главным условием урегулирования в Идлибе реализацию Сочинского соглашения.
РИА Новости вчера в 13:58
Общество

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости вчера в 14:22
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать «королевский» бренд

По данным BBC, после отказа от королевских обязанностей супружеской паре будет запрещено пользоваться названием Sussex Royal.
Московский Комсомолец вчера в 23:41
Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий в будущем

Ненюченко объяснила, что пенсии будут снижаться из-за наличия «ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости и теневой выплаты заработной платы».
РБК вчера в 17:48
Политика

Сандерс призвал Россию «держаться подальше» от выборов в США

Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия якобы пытается помочь Сандерсу на выборах президента США-2020.
РИА Новости вчера в 17:38
Единоборства

В Лас-Вегасе прошло контрольное взвешивание боксеров Уайлдера и Фьюри

Известия вчера в 19:45
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК вчера в 20:42
Энергетика

Новак озвучил предложение России для Белоруссии по цене на нефть

Россия и Белоруссия продолжают обсуждать вопрос стоимости нефти. Москва предложила Минску поэтапно уменьшать премию к цене на сырье.
Телеканал 360° вчера в 07:15
Общество

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

РИА Новости вчера в 14:05
Происшествия

Сбой произошёл на Сокольнической линии московского метро

Сбой в движении поездов произошёл на Сокольнической линии Московского метрополитена из-за человека на пути.
RT на русском 00:12
Политика

Убить или сжечь? Как эвакуация из Китая стала для Украины тестом на человечность

Президент Зеленский, стремясь вывести свою тушку из-под волны общей критики, занялся процессом спасения украинки, которая осталась в Китае, поскольку при эвакуации из-за головотяпства посольства её отказались забрать вместе с её собачкой.
Life.ru вчера в 09:16
Религия

Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу

22 февраля 2020 года в России началась первая Вселенская родительская суббота года, а именно "Вселенская мясопустная родительская суббота".
Российская газета вчера в 16:34
Общество

В Испании по запросу США задержали россиянку

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Вести.Ru вчера в 09:18
Здоровье

Названы семь продуктов, которые не стоит употреблять в сыром виде

Сосиски и сардельки запрещается употреблять в сыром виде по другой причине – эти продукты могут быть заражены кишечной палочкой или листериями.
UfacityNews.ru вчера в 01:49
Транспорт

Станцию «Смоленская» московского метро закрыли на полтора года

Станция «Смоленская» Арбатско-Покровской линии московского метрополитена закрыта с 22 февраля на полтора года для замены эскалаторов, сообщается на сайте перевозчика.
Известия вчера в 20:44
Происшествия

В доме бывшего главы МИД Украины было найдено тело мужчины – СМИ

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары (возглавлял министерство при президенте Викторе Януковиче) было найдено тело мужчины 1963 года рождения.
REGNUM 00:15
Единоборства

АСА 104: Мухумат Вахаев перевесил Евгения Гончарова

Sports.ru вчера в 03:44
Политика

Порошенко заявил, что Путин опаснее коронавируса

Пётр Порошенко добавил, что Владимир Путин намерен забрать не только украинскую землю, но и душу.
Говорит Москва вчера в 09:57
Хоккей

Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» не проиграть «Монреалю»

Мой Брянск 20 февраля в 23:01
Общество

Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков

По словам украинского министра у одного из водителей автобуса «немножко поднялась температура».
REGNUM вчера в 23:43
Хоккей

Панарин набрал больше 80 очков в третьем сезоне НХЛ подряд

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин набрал больше 80 очков в третьем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд.
Газета.Ru вчера в 22:35
Общество

В Брянске у пассажира поезда заподозрили коронавирус

Пассажирский вагон отцепили от поезда Киев — Москва и отправили в санитарный тупик на станции Брянск-Орловский 21 февраля.
REGNUM вчера в 01:56
Кино

Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма

Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.
Sibnet Новости 19 февраля в 23:39
Общество

Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20 февраля в 11:13
Политика

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк.
РИА Новости вчера в 03:18
Происшествия

В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение

В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Известия вчера в 16:29
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