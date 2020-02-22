Общество

РБКРБКСМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ

По данным газеты, документ был подписан 31 декабря 2019 года. В перечне говорится, что правительство до 1 июля должно разработать и утвердить новую госстратегию по борьбе с инфекцией до 2030 года (действующая истекает в 2020 году).
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с чего всё началось

ВИЧ-инициированные

Документ Владимир Путин подписал еще 31 декабря 2019 года, однако он не публиковался в открытых источниках. Поручения указывают на наиболее проблемные направления борьбы с ВИЧ в РФ.
Коммерсантъвчера в 17:11

Подробнее о событии

«Ъ» опубликовал перечень поручений Путина по борьбе с ВИЧ

Газета.Ruвчера в 23:45

Путин предложил проверять россиян на ВИЧ во время диспансеризации

Московский Комсомолец01:02

Путин предложил обследовать россиян на ВИЧ по время диспансеризации

URA.Ruвчера в 23:53

Президент России подписал ряд поручений по борьбе с ВИЧ

Эхо Москвы02:05

СМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ

РБКвчера в 22:51

Опубликованы поручения Путина по борьбе с ВИЧ

Lenta.ruвчера в 20:10

ВИЧ-инициированные

Коммерсантъвчера в 17:11
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Дочь Екатерины Климовой растет невероятной красавицей

Экспресс газета 01:26
Технологии

Google неожиданно выпустила новый Android 11

Американская компания запустила тестирование новой версии операционной системы Android 11, которая должна быть представлена в третьем квартале года.
Газета DAILY 20 февраля в 14:45
Общество

Украинцев предупредили о снижении размера пенсий

Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Вести.Ru 02:37
Биатлон

Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов

Российская газета 02:13
Происшествия

В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение

В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Известия вчера в 16:29
Армия и оружие

Боевики в Сирии попытались сбить российский Су-24 из ПЗРК

Красная весна 20 февраля в 14:33
Армия и оружие

В Нигере в ходе военной операции ликвидировали 120 террористов

РИА Новости 00:52
Шоу-бизнес

Елена Малышева навестила Дмитрия Диброва в больнице

Диброва навещают жена и коллеги.
StarHit.ru вчера в 17:30
Политика

Зеленский пообещал наказать причастных к столкновениям под Полтавой

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков в Полтавской области, где жители поселка Новые Санжары выступили против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая соотечественников.
Коммерсантъ 01:19
Здоровье

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 2144

Число жертв от коронавируса нового типа 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй увеличилось до 2144 человек.
РБК 20 февраля в 19:38
Здоровье

Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ

Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
РЕН ТВ вчера в 07:57
Общество

Немецкий онколог назвал наиболее эффективный метод борьбы с раком

Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс расказал о том, какой метод является самым эффективным при борьбе с раком.
Невские Новости 20 февраля в 21:27
Армия и оружие

В ООН назвали число жертв конфликта в Афганистане за десять лет

РИА Новости 02:28
Хоккей

18 лет назад не засчитали шайбу Самсонова в полуфинале Россия — США на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити

22 февраля 2002 года состоялся полуфинал Олимпийских игр Россия — США (2:3). И в этом матче случился один из самых спорных моментов в истории российского хоккея.
Спорт-Экспресс 00:55
Авто

Представили Volkswagen Caddy нового поколения

Презентация нового Volkswagen Caddy состоялась в немецком городе Дюссельдорфе. Автомобиль масштабно обновился впервые за 16 лет.
Новые автомобили вчера в 01:55
Гаджеты

Акция: Samsung продает два телевизора по цене одного

В официальном интернет-магазине Samsung началась очередная акция, в рамках которой можно купить один телевизор – и получить в подарок второй.
Dgl.ru 20 февраля в 02:57
Хоккей

Овечкин сфотографировался с пожарными, которые приехали к его соседу

Чемпионат 00:57
Политика

Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР

Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.
RT на русском вчера в 13:48
Армия и оружие

США не планируют размещать новые ядерные ракеты в Европе

Piter.tv вчера в 14:55
Культура

HBO выпустит новый эпизод сериала «Друзья»

В мае этого года на американском стриминговом сервисе HBO Max выйдет новый эпизод сериала «Друзья».
Коммерсантъ 02:52
Происшествия

Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест

Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
RT на русском вчера в 06:51
Наука

Добавление меди в топливо позволит в пять раз увеличить скорость ракет

Процесс горения порошка алюминия и наночастиц меди / ©Пресс-служба НИТУ «МИСиС» Научная группа НИТУ «МИСиС» предложила альтернативный вариант компонентного состава твердого топлива: в качестве горючего был использован порошок алюминия, катализатора - нано- и микродобавки алюминия, бора, цинка, никеля, меди, молибдена и их оксидов.
Naked Science вчера в 04:20
Футбол

Патрик и Коваленко принесли «Шахтеру» победу над «Бенфикой»

В домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» обыграл «Бенфику» со счетом 2:1. Все голы были забиты во втором тайме.
LiveSport.ru 20 февраля в 15:01
Общество

В Совете Федерации предложили штрафовать дачников за борщевик

Сенаторы предлагают штрафовать россиян за борщевик на дачных участках – для физлиц за отсутствие мер по борьбе с сорняком штраф планируется от 2 до 3 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 06:45
Технологии

Продажи смартфонов с 5G могут составить 200 млн единиц в 2020 году

В 2020 году продажи смартфонов, работающих в сетях 5G, будут расти и могут составить 199 миллионов единиц, или 15 процентов от общего объема продаж.
Что происходит 02:24
Общество

Boeing назвал закупаемую в России деталь для корабля Starliner

Компания Boeing покупает в России преобразователь питания для своего космического корабля Starliner.
Известия вчера в 23:33
Политика

Украину поразил «дикий» вирус, который может перекинуться на Россию

Во всяком случае, премьер-министр Украины А. Гончарук несет беспомощное "Граждане, успокойтесь, среди эвакуированных из Уханя ни у кого нет коронавируса".
РИА Новости вчера в 03:15
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Экс-представители тульского «Арсенала» сыграют на «Кубке Легенд»

На "Кубке Легенд" сыграют бывшие тренеры и игроки "канониров".
Тульская служба новостей 20 февраля в 09:20
Общество

В Брянске сняли с поезда гражданку Китая с высокой температурой

Гражданка Китая с украинского поезда госпитализирована в Брянске с высокой температурой, вагон отцеплен и направлен в санитарный тупик, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
RT на русском вчера в 02:59
Армия и оружие

На Украине рассказали о «выжигающем российские войска» оружии

Актуальные Новости 02:53
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