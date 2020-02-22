Общество

РБКРБКСМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ

По данным газеты, документ был подписан 31 декабря 2019 года. В перечне говорится, что правительство до 1 июля должно разработать и утвердить новую госстратегию по борьбе с инфекцией до 2030 года (действующая истекает в 2020 году).
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с чего всё началось

ВИЧ-инициированные

Документ Владимир Путин подписал еще 31 декабря 2019 года, однако он не публиковался в открытых источниках. Поручения указывают на наиболее проблемные направления борьбы с ВИЧ в РФ.
Коммерсантъвчера в 17:11

Подробнее о событии

СМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ

РБКвчера в 22:51

Президент России подписал ряд поручений по борьбе с ВИЧ

Эхо Москвы02:05

Путин предложил обследовать россиян на ВИЧ во время диспансеризации

URA.Ruвчера в 23:53

«Ъ» опубликовал перечень поручений Путина по борьбе с ВИЧ

Газета.Ruвчера в 23:45

«Ъ» опубликовал перечень поручений Путина по борьбе с ВИЧ

РИА Новости03:21

Опубликованы поручения Путина по борьбе с ВИЧ

Lenta.ruвчера в 20:10

ВИЧ-инициированные

Коммерсантъвчера в 17:11
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Общество

Педиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском

Педиатр в городе Вишневое под Киевом отказалась говорить с пациенткой и ее матерью на украинском языке.
Lenta.ru вчера в 22:47
Общество

Работники старше 40 лет получат отгул для диспансеризации

"Законопроектом предусматривается расширение установленных статьей 185 Трудового кодекса Российской Федерации гарантий работникам при прохождении диспансеризации за счет предоставления работникам в возрасте 40 лет и старше гарантии по освобождению от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка", - говорится в сообщении.
ТАСС 03:26
Биатлон

Биатлонист Логинов рассказал об обысках на ЧМ в Италии

Обыски проводились в номерах и автомобилях Логинова, Гараничева и их тренера Александра Касперовича.
Известия 02:56
Происшествия

При взрыве газа в жилом доме под Ростовом погибли два человека

Два человека погибли, двое пострадали в результате взрыва в жилом трёхэтажном доме в городе Азове Ростовской области.
REGNUM 04:12
Политика

Секретарь СНБО направился в Новые Санжары в связи с беспорядками

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отправился в посёлок Новые Санжары Полтавской области, где произошли протесты и столкновения после эвакуации граждан из китайской Ухани.
RT на русском 03:08
Футбол

«Наполи» отказался отпускать Юнеса в «Краснодар»

В прошлом месяце «Наполи» отказался отпускать Юнеса в «Сампдорию» и «Олимпиакос».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 08:36
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК вчера в 20:42
Футбол

Экс-представители тульского «Арсенала» сыграют на «Кубке Легенд»

На "Кубке Легенд" сыграют бывшие тренеры и игроки "канониров".
Тульская служба новостей 20 февраля в 09:20
Общество

Елена Батурина уступила первенство в списке богатейших россиянок

Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии журнала Forbes, передает РИА Новости.
BFM.ru 20 февраля в 01:50
Шоу-бизнес

Подарила свадебное платье сопернице

Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
Независимый публицист вчера в 02:12
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2345

К утру субботы, 22 февраля, число жертв коронавируса COVID-19 на материковом Китае возросло до 2345: за минувшие сутки из-за вызываемой им пневмонии нового типа скончались 109 (106 из них - в провинции Хубэй).
Комсомольская правда вчера в 20:25
Хоккей

Омский «Авангард» проведет презентацию фильма «Лед-2»

Болельщикам обещают тематические сюрпризы, специальные фотозоны, в рамках презентации фильма пройдут конкурсы с подарками, а главное — болельщиков ждёт встреча со звёздами российского кино – Фёдором Бондарчуком и Александром Петровым.
Вечерний Омск. Неделя 19 февраля в 10:34
Политика

МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева

21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.
Известия 04:12
Кино

На 98-м году жизни умер актер Борис Лескин

Аргументы и Факты вчера в 14:15
Происшествия

В доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары из его пистолета застрелился экс-директор издательства

На месте происшествия нашли тело мужчины, которым оказался Сергей Старицкий - бывший директор ООО "Спорт медиа проект" (издательство спортивных журналов и газет).
Российский Диалог 02:26
Общество

В десяти городах Италии закрыли общественные места из-за коронавируса

Школы, детские сады, магазины и другие общественные места были закрыты в целях предотвращения распространения коронавируса в десяти городах в провинции Лоди на севере Италии.
REGNUM вчера в 15:23
Общество

Суд разрешил Tesla вырубить лес под строительство завода под Берлином

Ранее в лесу под германской столицей, где ведется подготовка площадки для строительства первого в Европе завода Tesla, были найдены семь неразорвавшихся американских бомб времен Второй мировой войны.
Московский Комсомолец 20 февраля в 18:41
Общество

Минпромторг объяснил идею повысить налог на старые автомобили

РБК вчера в 04:31
Космос

В России создают сверхлегкую ракету для бюджетных запусков

Актуальные Новости 19 февраля в 04:35
Армия и оружие

США на учениях сымитировали ядерный удар по России

США провели "небольшие учения" на случай российского ядерного удара по Европе, сообщил представитель Пентагона.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика

Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах ИГ в Сирии

Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
ТАСС 01:54
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

РИА Новости 02:41
Шоу-бизнес

Жену Джигана выписали из роддома

18 февраля Оксана Самойлова и Джиган стали родителями в четвертый раз. У звездной пары родился долгожданный сын, которого назвали Давидом.
StarHit.ru 20 февраля в 14:30
Футбол

На фанатов «Бенфики» напали в Харькове после матча с «Шахтером»

Болельщики португальской "Бенфики" были атакованы украинскими фанатами после матча 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера".
Pravda.Ru вчера в 03:05
Общество

Производители антисептиков и парфюма заявили о дефиците спирта

Крупнейший в России производитель косметических антисептиков «Бентус лаборатории», выпускающий антисептические гели Sanitelle, жидкое дезинфицирующее мыло Sanopone и ароматизаторы Purita, предупредил о возможном срыве контрактных обязательств из-за того, что у компании заканчивается основное сырье для производства продукции — этиловый спирт.
РБК 01:00
Происшествия

Задержан президент Федерации хоккея Москвы

В Москве задержали президента столичной Федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 12:56
Футбол

Тарасов сломал ногу через три дня после подписания контракта

МК-Спорт вчера в 05:34
Космос

Boeing рассказала о приобретении в России детали для корабля Starliner

Компания Boeing закупает в России преобразователь питания для своего пилотируемого космического корабля Starliner, информировало космическое подразделение предприятия.
Российская газета 02:56
Политика

Власти США ужесточат экспортный режим в отношении России

Вашингтон решил ужесточить экспортный режим в отношении России и Йемена, чтобы привести его в соответствие с внешней политикой и национальной безопасностью США.
Российская газета вчера в 18:52
Игры

Activision потребовала от Reddit раскрыть данные пользователя, который опубликовал заставку Call of Duty Warzone

Activision подала в суд обращение с требованием к Reddit о раскрытии данных пользователя, который опубликовал заставку королевской битвы в Call of Duty: Modern Warfare.
3DNews 01:34
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