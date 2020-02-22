Политика
Lenta.ruКремль отреагировал на «поручения» Путина по борьбе с ВИЧ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никогда не слышал о поручениях главы государства Владимира Путина по борьбе с ВИЧ. Таким образом представитель Кремля отреагировал на публикацию соответствующих материалов, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
Документ Владимир Путин подписал еще 31 декабря 2019 года, однако он не публиковался в открытых источниках. Поручения указывают на наиболее проблемные направления борьбы с ВИЧ в РФ.Коммерсантъвчера в 17:11
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Биатлон
Посольство России потребовало объяснить обыски у биатлонистов в Италии
Российские дипломаты проверяют информацию об обысках номеров биатлонистов сборной России в Италии.
Биатлон
Норвегия выиграла женскую эстафету на чемпионате мира по биатлону
В 16.45 в итальянском Антхольце начнётся мужская эстафета.
Происшествия
В Ростовской области в жилом доме произошел взрыв газа
Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в ростовском Азове, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Общество
Спросившей Путина о зарплате жительнице Санкт-Петербурга нашли работу
19 февраля Владимир Путин после возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку в Санкт-Петербурге поговорил с местными жителями, среди которых и была госпожа Беликова.
Политика
Кравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с "НСН" не поверил словам заместителя министра социальной политики Натальи Ненюченко о том, что на Украине в будущем могут снизиться пенсии.
Кино
На 98-ом году жизни умер актер Борис Лескин
Армия и оружие
США отработали на учениях ядерный удар по России
Несколько дней назад глава Пентагона Марк Эспер принял участие в секретном учении Стратегического командования США, по сценарию которого Россия наносит ядерный удар по одной из стран НАТО, передает информационный ресурс Defense One.
Политика
Зеленский лично позвонил оставшейся в Ухане из-за собаки украинке
Политика
Суд на Украине разрешил принудительный привод Порошенко на допрос
Суд на Украине разрешил принудительный привод бывшего президента Петра Порошенко на допрос, сообщает РИА Новости.
Общество
Снявшимся в порноклипе солиста Rammstein россиянкам поступают угрозы
Россиянкам, которые снялись в порноклипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, начали поступать угрозы.
Единоборства
Реванш года в боксе: Уайлдер и Фьюри выяснят, чья челюсть крепче
Общество
Педиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском
Педиатр в городе Вишневое под Киевом отказалась говорить с пациенткой и ее матерью на украинском языке.
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
Здоровье
Пять ранних симптомов рака легких, которые часто пропускают
Симптомы обычной простуды или сердечной боли могут оказаться зловещими признаками новообразований в легких, то есть онкологии.
Космос
Белый дом отметил двухпартийную поддержку лунной программы NASA
Напомним, NASA осуществляет гражданскую космическую программу страны и фундаментальные научные исследования космоса.
Общество
Киев сократил подачу воды в ЛНР из-за остановки фильтровальной станции
Остановлена работа Западной фильтровальной станции (ЗФС), расположенной на подконтрольной Киеву территории Донбасса, из-за этого сокращена подача воды в 11 населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
Общество
В Москве начался полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» в ЦФО
В Москве состоялась церемония открытия полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» для участников ЦФО.
Футбол
Платини рассказал, как полиция искала в его доме картину от Путина
Полиция Франции искала у меня дома картины Пикассо. Британские журналисты писали, что якобы я получил ее в подарок от Путина.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Со слов представителя Агентства транспортной инфраструктуры Финляндии Маркку Нуммелина, на финской железнодорожной сети в течение февраля будут тестировать прибывший из России железнодорожный состав для расчистки путей от снега, пишет РИА Новости.
Экономика
Лукашенко рассказал о предложении Путина по компенсации потерь Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным.
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Политика
СНБО отправит в Киев образцы, собранные у эвакуированных из Китая
Материалы, собранные у украинцев и иностранцев в карантинном лагере в Полтавской области, в субботу отвезут в Киев для исследования на наличие вируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
Транспорт
Дитрих назвал стоимость дороги до Териберки в Мурманской области
Стоимость реконструкции всех 35 километров дороги до села Териберка в Мурманской области превысит 5 млрд рублей, торги на работы по первому участку в 10 км уже проведены, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Общество
В Москве задержали семь человек на акции в поддержку активиста Котова
Друзья гражданского активиста Константина Котова, получившего четыре года колонии за «неоднократные нарушения» на митингах, приурочили в Москве ко дню его рождения несанкционированную акцию.
Политика
NYT узнала о докладе разведки США о «вмешательстве России» в выборы
The New York Times узнала о докладе разведки США о "вмешательстве России" в выборы.
Происшествия
Пензенские власти расследуют конфликт с ГИБДД с участием вице-премьера
Правительство Пензенской области начало расследование после появления информации о том, что человек, похожий на зампреда правительства Валерия Беспалова, устроил конфликт с сотрудниками ГИБДД, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Здоровье
Ляшко готов поселить у себя дома эвакуированных из Китая украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко на своей странице в Twitter совсем недавно написал о готовности принять двух-трех соотечественников, эвакуированных из Уханя, у себя дома.