Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль отреагировал на «поручения» Путина по борьбе с ВИЧ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никогда не слышал о поручениях главы государства Владимира Путина по борьбе с ВИЧ. Таким образом представитель Кремля отреагировал на публикацию соответствующих материалов, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось

ВИЧ-инициированные

Документ Владимир Путин подписал еще 31 декабря 2019 года, однако он не публиковался в открытых источниках. Поручения указывают на наиболее проблемные направления борьбы с ВИЧ в РФ.
Коммерсантъвчера в 17:11

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«Ъ»: Путин поручил кабмину разработать новую стратегию по борьбе с ВИЧ

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Песков заявил, что ничего не слышал о поручениях Путина по ВИЧ

Газета.Ru07:17

Песков отреагировал на сообщения о «поручениях» Путина по ВИЧ

Московский Комсомолец07:14

Кремль отреагировал на «поручения» Путина по борьбе с ВИЧ

Lenta.ru07:08

Песков заявил, что никогда не слышал о «поручениях» Путина по ВИЧ

РИА Новости07:03

Песков о поручениях президента по ВИЧ: никогда не слышал об этом

Коммерсантъ07:23

СМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ

РБКвчера в 22:51
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Украинские военные заявили об атаке у линии соприкосновения в Донбассе

Lenta.ru 06:10
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Посольство России потребовало объяснить обыски у биатлонистов в Италии

Российские дипломаты проверяют информацию об обысках номеров биатлонистов сборной России в Италии.
РБК 02:50
Биатлон

Норвегия выиграла женскую эстафету на чемпионате мира по биатлону

В 16.45 в итальянском Антхольце начнётся мужская эстафета.
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Происшествия

В Ростовской области в жилом доме произошел взрыв газа

Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в ростовском Азове, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
РИА Новости 03:36
Общество

Спросившей Путина о зарплате жительнице Санкт-Петербурга нашли работу

19 февраля Владимир Путин после возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку в Санкт-Петербурге поговорил с местными жителями, среди которых и была госпожа Беликова.
Коммерсантъ 06:40
Политика

Кравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с "НСН" не поверил словам заместителя министра социальной политики Натальи Ненюченко о том, что на Украине в будущем могут снизиться пенсии.
РИА Новости 04:39
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На 98-ом году жизни умер актер Борис Лескин

Национальная служба новостей вчера в 12:59
Армия и оружие

США отработали на учениях ядерный удар по России

Несколько дней назад глава Пентагона Марк Эспер принял участие в секретном учении Стратегического командования США, по сценарию которого Россия наносит ядерный удар по одной из стран НАТО, передает информационный ресурс Defense One.
Газета.Ru 05:05
Политика

Зеленский лично позвонил оставшейся в Ухане из-за собаки украинке

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Политика

Суд на Украине разрешил принудительный привод Порошенко на допрос

Суд на Украине разрешил принудительный привод бывшего президента Петра Порошенко на допрос, сообщает РИА Новости.
Рифей-Пермь вчера в 12:34
Общество

Снявшимся в порноклипе солиста Rammstein россиянкам поступают угрозы

Россиянкам, которые снялись в порноклипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, начали поступать угрозы.
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Реванш года в боксе: Уайлдер и Фьюри выяснят, чья челюсть крепче

РИА Новости вчера в 07:45
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Педиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском

Педиатр в городе Вишневое под Киевом отказалась говорить с пациенткой и ее матерью на украинском языке.
Lenta.ru вчера в 22:47
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Lenovo первой выпустила ноутбук с видеокартой GeForce MX350

UfaTime.ru 07:13
Политика

В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
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Пять ранних симптомов рака легких, которые часто пропускают

Симптомы обычной простуды или сердечной боли могут оказаться зловещими признаками новообразований в легких, то есть онкологии.
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Белый дом отметил двухпартийную поддержку лунной программы NASA

Напомним, NASA осуществляет гражданскую космическую программу страны и фундаментальные научные исследования космоса.
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Общество

Киев сократил подачу воды в ЛНР из-за остановки фильтровальной станции

Остановлена работа Западной фильтровальной станции (ЗФС), расположенной на подконтрольной Киеву территории Донбасса, из-за этого сокращена подача воды в 11 населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
РИА Новости 00:47
Общество

В Москве начался полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» в ЦФО

В Москве состоялась церемония открытия полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» для участников ЦФО.
Национальная служба новостей 06:47
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Платини рассказал, как полиция искала в его доме картину от Путина

Полиция Франции искала у меня дома картины Пикассо. Британские журналисты писали, что якобы я получил ее в подарок от Путина.
Vprognoze.ru 05:51
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

Со слов представителя Агентства транспортной инфраструктуры Финляндии Маркку Нуммелина, на финской железнодорожной сети в течение февраля будут тестировать прибывший из России железнодорожный состав для расчистки путей от снега, пишет РИА Новости.
Инфорос вчера в 04:17
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Лукашенко рассказал о предложении Путина по компенсации потерь Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным.
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WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
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Политика

СНБО отправит в Киев образцы, собранные у эвакуированных из Китая

Материалы, собранные у украинцев и иностранцев в карантинном лагере в Полтавской области, в субботу отвезут в Киев для исследования на наличие вируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
РИА Новости 06:58
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Дитрих назвал стоимость дороги до Териберки в Мурманской области

Стоимость реконструкции всех 35 километров дороги до села Териберка в Мурманской области превысит 5 млрд рублей, торги на работы по первому участку в 10 км уже проведены, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 07:09
Общество

В Москве задержали семь человек на акции в поддержку активиста Котова

Друзья гражданского активиста Константина Котова, получившего четыре года колонии за «неоднократные нарушения» на митингах, приурочили в Москве ко дню его рождения несанкционированную акцию.
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NASA просит придумать сенсор для венерианского механического ровера

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Политика

NYT узнала о докладе разведки США о «вмешательстве России» в выборы

The New York Times узнала о докладе разведки США о "вмешательстве России" в выборы.
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Пензенские власти расследуют конфликт с ГИБДД с участием вице-премьера

Правительство Пензенской области начало расследование после появления информации о том, что человек, похожий на зампреда правительства Валерия Беспалова, устроил конфликт с сотрудниками ГИБДД, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости 04:41
Здоровье

Ляшко готов поселить у себя дома эвакуированных из Китая украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко на своей странице в Twitter совсем недавно написал о готовности принять двух-трех соотечественников, эвакуированных из Уханя, у себя дома.
iReactor 20 февраля в 04:31
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