Документ Владимир Путин подписал еще 31 декабря 2019 года, однако он не публиковался в открытых источниках. Поручения указывают на наиболее проблемные направления борьбы с ВИЧ в РФ.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никогда не слышал о поручениях главы государства Владимира Путина по борьбе с ВИЧ. Таким образом представитель Кремля отреагировал на публикацию соответствующих материалов, сообщает РИА Новости.

Кремль отреагировал на «поручения» Путина по борьбе с ВИЧ

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