Происшествия

Телеканал 360°Телеканал 360°СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев

Всего на борту рухнувшего в Тегеране лайнера находились 11 граждан Украины — два пассажира и девять членов экипажа. Telegram-канал Baza опубликовал предварительный список погибших украинцев.
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СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе Boeing в Иране

Что происходит05:24

СНБО Украины: на борту разбившегося самолета было 11 граждан Украины

REGNUM03:36

СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев

Телеканал 360°03:10

Список граждан Украины, погибших в авиакатастрофе рейса Тегеран-Киев

Комсомольская правда03:07

СМИ опубликовали список погибших граждан Украины после крушения самолета в Иране

iReactor02:50
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Происшествия

Разбившийся в Иране украинский самолет прошел техпроверку 6 января

Разбившийся возле Тегерана украинский самолет был произведен в 2016 году, последнее техническое обслуживание прошел 6 января, сообщила пресс-служба авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которой принадлежал борт.
РИА Новости 02:49
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Пушков предупредил о последствиях ответа США на удары Ирана

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В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.
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Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о погодной аномалии на всей территории России.
РИА Новости 06 января в 20:05
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Пилот усомнился в официальной версии причины авиакатастрофы в Иране

Взгляд.ру 05:15
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Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
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Сына сатирика Жванецкого избили в Москве

Сына сатирика Михаила Жванецкого избили в Москве, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 04:55
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В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией

Недружественное отношение Латвии и всей Прибалтики в целом к России зависит от политики США.
Российская газета 04:35
Политика

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
ТАСС 03:31
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В Иране пообещали дать пропорциональный ответ на все атаки США

Руководитель ведомства подчеркнул, что при атаке на военную базу США в Ираке были использованы ракеты малого радиуса действия.
News.ru 05:20
Армия и оружие

Нетаньяху пообещал «сокрушительный удар» в случае атаки на Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что каждого, кто осмелится напасть на Израиль, ждет сокрушительный удар.
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Происшествия

В Новосибирской области локализовали пожар в торговом комплексе

Крупный пожар в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитим Новосибирской области удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Автоспорт

Мартин Брандл о контракте Ферстаппена с Red Bull

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F1news.ru 02:25
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Salt Mag вчера в 09:01
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Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
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Использование зарядок в аэропортах, станциях метро и других общественных местах посчитали опасным из-за возможности злоумышленников через них получить доступ к личным данным из смартфонов пользователей.
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Президент США Дональд Трамп после ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским базам в Ираке решил выступить с обращением к нации.
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При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 06 января в 03:50
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Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке птичьего гриппа в Польше

Российским туристам следует избегать контакта с птицами и внимательнее относиться к покупкам мяса и яиц в Польше в связи со вспышкой птичьего гриппа, сообщила в среду пресс-служба Роспотребнадзора.
ТАСС 05:14
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Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
РБК 04:32
Армия и оружие

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Европейские члены Североатлантического альянса ждут, как отреагирует Вашингтон на ракетные удары иранских военных по американским военным базам в Ираке.
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На Украине возбудили уголовное дело после авиакатастрофы в Иране

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Волочкова шокировала россиян очередной фотографией в купальнике

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Вести Подмосковья вчера в 23:53
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