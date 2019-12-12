Происшествия

РБКРБКСМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

«Пятый канал» опубликовал список с именами пострадавших, по его данным, в результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
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Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» должен завершиться в 2022 году

ТВ-2108:11

Шесть пострадавших на «Кузнецове» находятся в реанимации

Вечерний Мурманск09:57

Северный флот подтвердил отравление десяти моряков на «Адмирале Кузнецове»

Интерфакс09:48

РЕН ТВ публикует видео пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

РЕН ТВ03:19

Один из пострадавших на «Кузнецове» в тяжёлом состоянии

Би-порт08:35

Число пострадавших при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» выросло до 12

ТАСС09:48

На СФ рассказали о пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове»

РИА Новости09:49
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Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

Коммерсантъ 06:40
Происшествия

Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской

Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
Интерфакс 08:04
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку

Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:51
Происшествия

Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

Интерфакс 08:36
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Киберспорт

Сборная России по Dota 2 обыграла Намибию в стартовом матче IeSF 2019

Сборная России одержала победу над командой Намибии в первой встрече международного турнира IeSF World Championship 2019 по Dota 2. Во втором туре российская команда сыграет со сборной Сербии.
CyberSport.ru 02:37
Происшествия

В Петербурге трех парней задержали за избиение девушки из-за внешности

Российская газета 08:57
Политика

Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции

Президент России Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда заявил о том, что «жизнь, ее развитие» требуют «нового осмысления» Конституции.
Коммерсантъ 08:24
Культура

Актер из сериала «Чужестранка» умер в 14 лет

РИА Новости 06:12
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Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии

Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Evo-rus.com 09 декабря в 23:17
Наука

Древнейшие наскальные рисунки нашли в Индонезии

Ученые нашли в Индонезии самые древние созданные человеком наскальные рисунки. Им 44 тысячи лет, сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Nature.
Телеканал 360° 06:33
Политика

Зеленский перечислил пять составляющих формулы будущего для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти составляющих формулы будущего для страны. Об этом сообщает журнал "Новое время".
Газета.Ru 09:39
Политика

В США одобрили билль о возможном признании России спонсором терроризма

Международный комитет сената США одобрил законопроект, обязывающий госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма.
Профиль 01:44
Кино

Ночью пройдет The Game Awards 2019 – «Оскар» в мире видеоигр. Рассказываем про номинантов

13 декабря в 4:30 по московскому времени пройдет церемония награждения The Game Awards 2019, на которой журналисты выберут лучшие игры 2019 года, а их создатели получат памятные статуэтки и всеобщий почет.
Cyber.sports.ru 09:00
Футбол

Три экс-футболиста получили сроки за изнасилование несовершеннолетней

Бывшие игроки "Арандины" (клуб четвертого дивизиона чемпионата Испании) Карлос Куадрадо, Виктор Родригес и Рауль Кальво были приговорены к 38 годам тюрьмы каждый за изнасилование 15-летней девушки в 2017 году.
РИА Новости 08:51
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

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Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru вчера в 04:01
Политика

В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Общество

Во Франции проведут пенсионную реформу, несмотря на протесты

Несмотря на протесты, во Франции не откажутся от планов по проведению пенсионной реформы.
Газета.Ru 08:43
Спорт

Гандболистки сборной России пробились в полуфинал чемпионата мира

В матче основного этапа чемпионата мира в Японии российские гандболистки обыграли сборную Черногории счётом 35:28.
Inc-news.ru 10 декабря в 11:16
Кино

Премьеры «Матрицы 4» и «Джона Уика 4» с Киану состоятся в один день

ТК Звезда вчера в 23:54
Политика

В нацсовете при Путине отреагировали на задержание Чубарова в Румынии

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов заявил, что не удивлен задержанием в аэропорту Бухареста лидера запрещенного в России меджлиса*.
РИА Новости Крым 06:29
Биатлон

Шевнина стала лучшей из россиянок в суперспринте на Кубке IBU

Биатлонистка Ингела Андерссон из Швеции стала победительницей суперспринта на втором этапе Кубка IBU, который проходит в итальянском Риднау.
News.ru 09:38
Общество

Госдума приняла закон о возможности оборудования курилок в аэропортах

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, который создает возможность оборудования изолированных помещений для курения в аэропортах.
ТАСС 06:03
Политика

Украина подготовит изменения в Минские соглашения

Предложения по изменениям в Минские соглашения уже были готовы в инициативах президента Украины.
ГЛАС.RU вчера в 14:23
Политика

МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной

Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
РИА Новости 05:32
Происшествия

Суд заочно арестовал сына погибшего в петербургском СИЗО бизнесмена

Кировский суд Санкт-Петербурга заочно арестовал Дениса Пшеничного — фигуранта уголовного дела о хищении 368 млн руб. при проектировании субмарины проекта 636.3 «Варшавянка».
РБК 08:55
Музыка

София Ротару не хочет выступать в России из-за критики

Известная украинская певица София Ротару не хочет выступать на концертах в России из-за обрушившейся на нее критики и различных обвинений.
Слово и Дело 03:19
Кино

Названы актеры нового фильма «Один дома»

РЕН ТВ вчера в 13:33
Общество

Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G

Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.
Ведомости вчера в 13:49
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