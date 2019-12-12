Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

"5 канал" опубликовал список пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". Все десять человек, попавшие в список, госпитализированы в Мурманскую городскую клиническую больницу и в Мурманский областной клинический многопрофильный центр.
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