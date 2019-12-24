Видеозапись проезда первого пассажирского поезда «Таврия» по Крымскому мосту 25 декабря опубликована в сети Youtube. Поезд следует в Севастополь из Санкт-Петербурга. На записи видно как «Таврия» проезжает под арками моста, на которых установлена подсветка в виде триколора российского флага.

СМИ опубликовали видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту

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