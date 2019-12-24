Транспорт
REGNUMСМИ опубликовали видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
Видеозапись проезда первого пассажирского поезда «Таврия» по Крымскому мосту 25 декабря опубликована в сети Youtube. Поезд следует в Севастополь из Санкт-Петербурга. На записи видно как «Таврия» проезжает под арками моста, на которых установлена подсветка в виде триколора российского флага.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Первый поезд «Петербург – Севастополь» пересек мост через Керченский пролив
Политическая Экспертиза20:42
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 23:29, Ашберн
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
Футбол
Юрген Клопп: «Лестер» - команда топ-уровня
«Лестер» расположился на второй строчке. В активе команды 39 очков после 18 игр.
Здоровье
Что изменится в обязательном медицинском страховании в 2020 году
В третьем чтении был принят закон о бюджете обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2020 году с последующим увеличении в 2021 и 2022 годах.
Общество
Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка
Министр добавил, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители.
Политика
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.
Футбол
Суперкомпьютер определил лучшего игрока между Месси и Роналду
Профессора университета KU Leuven и специалисты SciSports с помощью суперкомпьютера и специального вычислительного алгоритма определили, кто является лучшим игроком — капитан «Барселоны» Лионель Месси или форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Авто
Названы цены на обновленный Jaguar F-Type
Стандартное купе Jaguar F-Type стоит минимум 5 715 000 рублей, кабриолет – 5 928 000 рублей.
Политика
Федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о «сволочи»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии периода 40-х гг. за его желание поставить памятник Гитлеру из-за планов лидера нацистской Германии выслать евреев в Африку.
Происшествия
Стрелка с Лубянки начали проверять на связи с террористами
Делом жителя Подмосковья Евгения Манюрова, устроившего стрельбу возле комплекса зданий ФСБ на Лубянке, проверяют на причастность к организациям террористической направленности.
Общество
Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении
Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
Политика
Лукашенко пожаловался, что Россия прессует Белоруссию
«Вы [Россия] каждый год начинаете нас [Белоруссию] прессовать, завинчивая гайки и повышая цены», — рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» Лукашенко.
Общество
ВЦИОМ поведал о мечтах граждан России
Граждане России больше всего мечтают о здоровье для себя и родных, а также об улучшении жилищных условий, судя по данным опроса ВЦИОМ.
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Хоккей
«Салават Юлаев» в Швейцарии вырвал победу у «Ак Барса»
Экономика
Людмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»
Людмила Коган - вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана - получила 81,809% акций кредитной организации.
Армия и оружие
Террористы продолжают нарушать режим перемирия в Алеппо
Незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения боевых действий, том числе на территории крупнейшего города в Сирии – Аллепо, передает РИА Новости.
Кино
Составлен топ-10 лучших супергеройских сериалов десятилетия
Портал Cinema Blend составил топ-10 лучших сериалов про супергероев, вышедших за последние 10 лет.
Общество
Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год
Политика
Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway
Россия приняла решение вернуться к переговорам об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform—Gateway, сообщил «РИА Новости» гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Экономика
Более 400 заявок на льготную ипотеку под 2% одобрено банками
Банк «ДОМ.РФ» и банки-агенты, ВТБ и АТБ уже приняли 1777 заявок на получение «дальневосточной ипотеки», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Футбол
Смолов показал многомиллионное предложение от китайского клуба
Нападающий московского футбольного «Локомотив» Федор Смолов во время интервью блогеру Евгению Савину показал распечатку многомиллионого предложения от китайского клуба.
Политика
В Приморье сформировали состав будущего правительства
Сформирован состав правительства Приморья, которое придет на смену администрации региона с 1 января 2020 года, число органов власти при этом уменьшится, сообщает краевая администрация.