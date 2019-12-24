Транспорт

REGNUMREGNUMСМИ опубликовали видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту

Видеозапись проезда первого пассажирского поезда «Таврия» по Крымскому мосту 25 декабря опубликована в сети Youtube. Поезд следует в Севастополь из Санкт-Петербурга. На записи видно как «Таврия» проезжает под арками моста, на которых установлена подсветка в виде триколора российского флага.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Пассажиры поезда Петербург - Севастополь в восторге от первой поездки по Крымскому мосту

ТАСС20:14

В Сети появилось видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту

РБК22:07

Появилось видео прохода первого поезда по Крымскому мосту

Известия21:40

Первый поезд «Петербург – Севастополь» пересек мост через Керченский пролив

Политическая Экспертиза20:42

Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту

RT на русском21:28

Появились кадры с первым пассажирским поездом на Крымском мосту

РИА Новости20:39

Пассажирские поезда уже ездят на полуостров Крым

Московский Комсомолец10:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 23:29, Ашберн
Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Ведомости 20:00
Происшествия

У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,3

ТАСС 23:01
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
РИА Новости 22 декабря в 22:52
Футбол

Юрген Клопп: «Лестер» - команда топ-уровня

«Лестер» расположился на второй строчке. В активе команды 39 очков после 18 игр.
Советский спорт 23:20
Футбол

Кадыров раскритиковал фанатов «Ахмата»: будто я их болеть заставляю

РИА Новости 05:41
Происшествия

Мужчина застрелил жену возле школы в Брянской области

Известия 14:39
Здоровье

Что изменится в обязательном медицинском страховании в 2020 году

В третьем чтении был принят закон о бюджете обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2020 году с последующим увеличении в 2021 и 2022 годах.
НТР вчера в 22:30
Общество

Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка

Министр добавил, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители.
РИА Новости 19:08
Политика

Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику

Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.
РИА Новости 22:09
Футбол

Суперкомпьютер определил лучшего игрока между Месси и Роналду

Профессора университета KU Leuven и специалисты SciSports с помощью суперкомпьютера и специального вычислительного алгоритма определили, кто является лучшим игроком — капитан «Барселоны» Лионель Месси или форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Матч ТВ 21:27
Единоборства

Опубликован топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия

Росбалт 10:48
Авто

Названы цены на обновленный Jaguar F-Type

Стандартное купе Jaguar F-Type стоит минимум 5 715 000 рублей, кабриолет – 5 928 000 рублей.
110km.ru вчера в 07:18
Политика

Федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о «сволочи»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии периода 40-х гг. за его желание поставить памятник Гитлеру из-за планов лидера нацистской Германии выслать евреев в Африку.
REGNUM 13:50
Происшествия

Стрелка с Лубянки начали проверять на связи с террористами

Делом жителя Подмосковья Евгения Манюрова, устроившего стрельбу возле комплекса зданий ФСБ на Лубянке, проверяют на причастность к организациям террористической направленности.
Lenta.ru 09:51
Происшествия

В Уссурийске автобус насмерть сбил семилетнего ребенка

Газета.Ru 21:08
Общество

Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении

Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
РБК 22:49
Политика

Лукашенко пожаловался, что Россия прессует Белоруссию

«Вы [Россия] каждый год начинаете нас [Белоруссию] прессовать, завинчивая гайки и повышая цены», — рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» Лукашенко.
URA.Ru 07:24
Общество

ВЦИОМ поведал о мечтах граждан России

Граждане России больше всего мечтают о здоровье для себя и родных, а также об улучшении жилищных условий, судя по данным опроса ВЦИОМ.
REGNUM 19:57
Происшествия

Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

РИА Новости 08:49
Хоккей

«Салават Юлаев» в Швейцарии вырвал победу у «Ак Барса»

Life.ru вчера в 17:09
Экономика

Людмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»

Людмила Коган - вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана - получила 81,809% акций кредитной организации.
ТАСС 01:49
Армия и оружие

Террористы продолжают нарушать режим перемирия в Алеппо

Незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения боевых действий, том числе на территории крупнейшего города в Сирии – Аллепо, передает РИА Новости.
Политическая Экспертиза 21:31
Кино

Составлен топ-10 лучших супергеройских сериалов десятилетия

Портал Cinema Blend составил топ-10 лучших сериалов про супергероев, вышедших за последние 10 лет.
REGNUM вчера в 15:28
Общество

Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год

RT на русском 00:55
Политика

Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Россия приняла решение вернуться к переговорам об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform—Gateway, сообщил «РИА Новости» гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Коммерсантъ 19:34
Экономика

Более 400 заявок на льготную ипотеку под 2% одобрено банками

Банк «ДОМ.РФ» и банки-агенты, ВТБ и АТБ уже приняли 1777 заявок на получение «дальневосточной ипотеки», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
REGNUM 19:32
Политика

Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Московский Комсомолец вчера в 06:48
Футбол

Смолов показал многомиллионное предложение от китайского клуба

Нападающий московского футбольного «Локомотив» Федор Смолов во время интервью блогеру Евгению Савину показал распечатку многомиллионого предложения от китайского клуба.
Известия 14:25
Политика

В Приморье сформировали состав будущего правительства

Сформирован состав правительства Приморья, которое придет на смену администрации региона с 1 января 2020 года, число органов власти при этом уменьшится, сообщает краевая администрация.
РИА Новости 21:57
Происшествия

МВД потребовало объяснений у женщины, сообщившей об учениях школьников

Ридус 05:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное