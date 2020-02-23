Собеседники агентств назвали ранее появившуюся в Сети публикацию фейком. О том, что российские военные самолеты остановили турецкую колонну, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

СМИ ответили на сообщения об остановивших турецкую колонну ВКС России

Биатлон На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.

Политика Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.

Общество В Южной Корее требуют распустить секту за распространение коронавируса Петиция на сайте президентской администрации Южной Кореи за принудительное расформирование религиозной секты Синчхончжи, члены которой способствовали резкому росту заболеваемости коронавирусом, за один день набрала более 240 тысяч подписей.

Общество На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".

Общество 1788 человек заразились коронавирусом за пределами материкового Китая Как пишет газета South China Morning Post, за пределами материкового Китая в мире коронавирусом нового типа заразились уже 1788 человек.

Фигурное катание Плющенко рекомендовал Медведевой завершить карьеру Газета «Известия» пишет, что по словам Плющенко, Медведева на протяжении многих лет представляла Россию и ей уже надо закончить со спортом.

Общество Сроки инкубационного периода коронавируса назвали в Китае Симптомы нового типа коронавирусной инфекции проявились у жителей провинции Хубэй в Китае только через 27 дней, сообщают СМИ со ссылкой на источник в местных властях.