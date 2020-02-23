Армия и оружие

РБКРБКСМИ ответили на сообщения об остановивших турецкую колонну ВКС России

Собеседники агентств назвали ранее появившуюся в Сети публикацию фейком. О том, что российские военные самолеты остановили турецкую колонну, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».
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Подробнее о событии

Источник: российские самолеты не останавливали турецкую колонну в Сирии

Газета.Ru13:39

СМИ ответили на сообщения об остановивших турецкую колонну ВКС России

РБК11:09

Информацию об остановке турецкой колонны российскими ВКС в Сирии опровергли

Lenta.ru09:12

Военный источник опроверг данные об остановке самолетами ВКС РФ турецкой колонны в Идлибе

ТАСС09:19

СМИ опровергли информацию об остановке ВКС РФ военной колонны Турции в САР

REGNUM09:16

Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе

РИА Новости09:40

ВКС России остановили турецкую колонну в Сирии

Взгляд.ру07:42
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Политика

В Госдуме оценили слова Трампа об отношениях России и Украины

Россия никогда не ссорилась с Украиной и всегда считала ее братской страной, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
РИА Новости 13:15
Здоровье

Онищенко оценил ситуацию с эпидемией, вызванной китайским коронавирусом

По данным комиссии по здравоохранению Китая, в настоящий момент в стране зафиксировано 74576 подтвержденных случаев заболевания, вызванного коронавирусом COVID-2019.
ФАН 20 февраля в 13:20
Шоу-бизнес

Редкое фото Елены Яковлевой с мужем и сыном появилось в Сети

Редкое фото Елены Яковлевой с мужем и сыном появилось в Сети Снимок был сделан в 90-х годах.
Экспресс газета 08:20
Биатлон

На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
BFM.ru 12:09
Происшествия

Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован в Москве за взятку

Мещанский районный суд Москвы принял решение об аресте замглавы таможенного поста в аэропорте Шереметьево.
Газета.Ru 10:39
Политика

Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля

На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
RT на русском 12:30
Экономика

Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Ведомости 21 февраля в 04:31
Армия и оружие

Эрдоган назвал ситуацию в Идлибе войной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ситуацию в сирийской провинции Идлиб войной.
Piter.tv 21 февраля в 09:16
Армия и оружие

Путин заявил об уничтожении террористических группировок в Сирии

Военнослужащие РФ уничтожили в Сирии хорошо оснащённые террористические группировки и предотвратили угрозы для России, заявил президент Владимир Путин.
News.ru 09:07
Общество

В Южной Корее требуют распустить секту за распространение коронавируса

Петиция на сайте президентской администрации Южной Кореи за принудительное расформирование религиозной секты Синчхончжи, члены которой способствовали резкому росту заболеваемости коронавирусом, за один день набрала более 240 тысяч подписей.
РИА Новости 04:49
Игры

В сеть слили более 30 скриншотов и концептов ремейка Resident Evil 3

CyberSport.ru 05:28
Общество

На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету

На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".
Российская газета 07:50
Происшествия

Двое полицейских пострадали в массовой драке на Украине

«Двое патрульных полицейских (во время пресечения правонарушения) получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.
REGNUM 13:48
Общество

1788 человек заразились коронавирусом за пределами материкового Китая

Как пишет газета South China Morning Post, за пределами материкового Китая в мире коронавирусом нового типа заразились уже 1788 человек.
Московский Комсомолец вчера в 22:49
Армия и оружие

В ЛНА заявили о переброске Турцией оружия и военной техники в Ливию

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара фиксирует переброску Турцией оружия и военной техники через расположенный в 200 км восточнее Триполи морской порт города Мисурата.
ТАСС 09:40
Фигурное катание

Плющенко рекомендовал Медведевой завершить карьеру

Газета «Известия» пишет, что по словам Плющенко, Медведева на протяжении многих лет представляла Россию и ей уже надо закончить со спортом.
Rostov gazeta 21 февраля в 10:01
Наука

В Китае начали применять новый экспресс-тест на коронавирус

Новый экспресс-тест для выявления коронавируса стали применять в тестовом режиме медучреждения в китайской провинции Цзянсу.
REGNUM 21 февраля в 03:41
Общество

Из-за вспышки коронавируса Италия ввела жесткие меры в стране

Исключительные ограничения, направленные на контроль вспышки распространения коронавируса нового типа (Covid-19), ввела Италия.
Главный региональный 07:54
Здоровье

В Белгородской области не хватит коек для заразившихся коронавирусом

Белгородская область замкнула десятку регионов, в которых наблюдается худшая картина с доступностью стационарного лечения.
Бел.Ру 07:56
Общество

Прогноз погоды: кажется, ещё чуть-чуть и можно будет загорать

Синоптики ожидают дождь и мокрый снег при температуре воздуха от минус 3 до плюс 7.
ВНовгороде.ру 05:32
Спорт

Большунов бросил лыжи в рекламный щит после финиша на «Ски Туре»

Пересекая финишную ленту, Большунов отстегнул крепления лыж и бросил их в рекламный щит. Также россиянин порвал на себе стартовый биб.
RT на русском 12:09
Общество

Самойлова и Джиган потратили на роды в Майами почти 1 млн рублей

Будущие мамы могут заранее забронировать пакет услуг: так, естественные роды обойдутся в 6 тыс. долларов (почти 400 тыс. рублей).
NewInform 09:46
Музыка

Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение певца из Белоруссии

Юрий Лоза, певец и композитор, оценил идею Игоря Крутого отправить на «Евровидение» от России гражданина Белоруссии Тимофея Морозова, который выступает под псевдонимом Тима Белорусских.
ToDay News Ufa 21 февраля в 08:38
Общество

Сроки инкубационного периода коронавируса назвали в Китае

Симптомы нового типа коронавирусной инфекции проявились у жителей провинции Хубэй в Китае только через 27 дней, сообщают СМИ со ссылкой на источник в местных властях.
Экономика сегодня вчера в 02:56
Футбол

Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по версии УЕФА

Стал известен лучший игрок недели в Лиге чемпионов по версии УЕФА.
Soccer.ru 21 февраля в 07:09
Экономика

Стали известны потери авиакомпаний всего мира от коронавируса

По итогам 2020 года из-за китайского коронавируса мировые авиакомпании потеряют в общей сумме порядка 30 миллиардов долларов.
9111.ru 21 февраля в 07:13
Игры

Hasbro: Baldur’s Gate 3 выйдет в раннем доступе в 2020 году

Ролевая игра Baldur’s Gate 3 выйдет в ранний доступ до конца 2020 года.
3DNews 01:12
Шоу-бизнес

Подарила свадебное платье сопернице

Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
Независимый публицист 21 февраля в 02:12
Кино

Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии

Народные новости 20 февраля в 15:25
Наука

Разработан препарат для персонифицированной генной терапии на основе клеток крови пациента

Ученые из Казанского государственного медицинского университета разработали и запатентовали новый препарат — генетически модифицированный лейкоконцентрат.
Индикатор 13:12
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