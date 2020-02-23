Армия и оружие
РБКСМИ ответили на сообщения об остановивших турецкую колонну ВКС России
Собеседники агентств назвали ранее появившуюся в Сети публикацию фейком. О том, что российские военные самолеты остановили турецкую колонну, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».
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Политика
В Госдуме оценили слова Трампа об отношениях России и Украины
Россия никогда не ссорилась с Украиной и всегда считала ее братской страной, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Здоровье
Онищенко оценил ситуацию с эпидемией, вызванной китайским коронавирусом
По данным комиссии по здравоохранению Китая, в настоящий момент в стране зафиксировано 74576 подтвержденных случаев заболевания, вызванного коронавирусом COVID-2019.
Шоу-бизнес
Редкое фото Елены Яковлевой с мужем и сыном появилось в Сети
Редкое фото Елены Яковлевой с мужем и сыном появилось в Сети Снимок был сделан в 90-х годах.
Биатлон
На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
Происшествия
Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован в Москве за взятку
Мещанский районный суд Москвы принял решение об аресте замглавы таможенного поста в аэропорте Шереметьево.
Политика
Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля
На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
Экономика
Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Армия и оружие
Эрдоган назвал ситуацию в Идлибе войной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ситуацию в сирийской провинции Идлиб войной.
Армия и оружие
Путин заявил об уничтожении террористических группировок в Сирии
Военнослужащие РФ уничтожили в Сирии хорошо оснащённые террористические группировки и предотвратили угрозы для России, заявил президент Владимир Путин.
Общество
В Южной Корее требуют распустить секту за распространение коронавируса
Петиция на сайте президентской администрации Южной Кореи за принудительное расформирование религиозной секты Синчхончжи, члены которой способствовали резкому росту заболеваемости коронавирусом, за один день набрала более 240 тысяч подписей.
Игры
В сеть слили более 30 скриншотов и концептов ремейка Resident Evil 3
Общество
На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету
На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".
Происшествия
Двое полицейских пострадали в массовой драке на Украине
«Двое патрульных полицейских (во время пресечения правонарушения) получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.
Общество
1788 человек заразились коронавирусом за пределами материкового Китая
Как пишет газета South China Morning Post, за пределами материкового Китая в мире коронавирусом нового типа заразились уже 1788 человек.
Армия и оружие
В ЛНА заявили о переброске Турцией оружия и военной техники в Ливию
Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара фиксирует переброску Турцией оружия и военной техники через расположенный в 200 км восточнее Триполи морской порт города Мисурата.
Фигурное катание
Плющенко рекомендовал Медведевой завершить карьеру
Газета «Известия» пишет, что по словам Плющенко, Медведева на протяжении многих лет представляла Россию и ей уже надо закончить со спортом.
Наука
В Китае начали применять новый экспресс-тест на коронавирус
Новый экспресс-тест для выявления коронавируса стали применять в тестовом режиме медучреждения в китайской провинции Цзянсу.
Общество
Из-за вспышки коронавируса Италия ввела жесткие меры в стране
Исключительные ограничения, направленные на контроль вспышки распространения коронавируса нового типа (Covid-19), ввела Италия.
Здоровье
В Белгородской области не хватит коек для заразившихся коронавирусом
Белгородская область замкнула десятку регионов, в которых наблюдается худшая картина с доступностью стационарного лечения.
Общество
Прогноз погоды: кажется, ещё чуть-чуть и можно будет загорать
Синоптики ожидают дождь и мокрый снег при температуре воздуха от минус 3 до плюс 7.
Спорт
Большунов бросил лыжи в рекламный щит после финиша на «Ски Туре»
Пересекая финишную ленту, Большунов отстегнул крепления лыж и бросил их в рекламный щит. Также россиянин порвал на себе стартовый биб.
Общество
Самойлова и Джиган потратили на роды в Майами почти 1 млн рублей
Будущие мамы могут заранее забронировать пакет услуг: так, естественные роды обойдутся в 6 тыс. долларов (почти 400 тыс. рублей).
Музыка
Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение певца из Белоруссии
Юрий Лоза, певец и композитор, оценил идею Игоря Крутого отправить на «Евровидение» от России гражданина Белоруссии Тимофея Морозова, который выступает под псевдонимом Тима Белорусских.
Общество
Сроки инкубационного периода коронавируса назвали в Китае
Симптомы нового типа коронавирусной инфекции проявились у жителей провинции Хубэй в Китае только через 27 дней, сообщают СМИ со ссылкой на источник в местных властях.
Футбол
Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по версии УЕФА
Стал известен лучший игрок недели в Лиге чемпионов по версии УЕФА.
Экономика
Стали известны потери авиакомпаний всего мира от коронавируса
По итогам 2020 года из-за китайского коронавируса мировые авиакомпании потеряют в общей сумме порядка 30 миллиардов долларов.
Игры
Hasbro: Baldur’s Gate 3 выйдет в раннем доступе в 2020 году
Ролевая игра Baldur’s Gate 3 выйдет в ранний доступ до конца 2020 года.
Шоу-бизнес
Подарила свадебное платье сопернице
Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Наука
Разработан препарат для персонифицированной генной терапии на основе клеток крови пациента
Ученые из Казанского государственного медицинского университета разработали и запатентовали новый препарат — генетически модифицированный лейкоконцентрат.