Коронавирус

News.ruNews.ruСМИ назвали стоимость лечения от коронавируса в США

Стоимость лечения от коронавируса в США составляет десятки тысяч долларов. Такую информацию опубликовали западные СМИ.
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СМИ рассказали о стоимости лечения от COVID-19 в США

ТК Звездавчера в 19:15

Названа стоимость лечения коронавируса в США

Известиявчера в 17:08

СМИ назвали стоимость лечения от коронавируса в США

News.ruвчера в 09:22

Стоимость лечения от коронавируса в США составляет десятки тысяч $

Ёлдашвчера в 16:35

Назвали сумму, которую придется заплатить больным с коронавирусом в США

Комсомольская правдавчера в 12:36

Стала известна стоимость лечения от коронавируса в США

Московский Комсомолецвчера в 17:42

СМИ узнали стоимость лечения от коронавируса в США

РИА Новостивчера в 08:51
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Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Свердловской области

RT на русском вчера в 22:33
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

РИА Новости вчера в 22:19
Экономика

Власти Бурятии приняли дополнительные меры поддержки бизнеса

Мера действует с 1 марта по 1 сентября 2020 года.
Московский Комсомолец Улан-Удэ вчера в 20:42
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Авто

Появились изображения нового Nissan X-Trail

На днях в Сеть попали патентные изображения экстерьера и интерьера нового Nissan X-Trail.
Автоновости дня вчера в 10:07
Общество

Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
RT на русском вчера в 08:59
Общество

В Оренбургской области режим нерабочих дней продлится до 12 апреля

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил во время прямой трансляции в своём Instagram, что режим нерабочих дней в нашей области продлится до 12 апреля, а не до 30.
Orsk.ru вчера в 02:40
Общество

СМИ сообщило о подозрении на коронавирус у главы скорой помощи Москвы

Глава скорой помощи Москвы Николай Плавунов мог заразиться новым коронавирусом, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости вчера в 23:29
Общество

На Камчатке зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом

В Камчатском крае подтверждены первые два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает региональное правительство.
RT на русском вчера в 21:32
Финансы

Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам

На последней неделе марта несколько российских банков повысили доходность вкладов, заметили «Ведомости».
Forbes вчера в 12:12
Общество

Власти Хакасии разрешили гулять с детьми в условиях самоизоляции

Правительство Хакасии разрешило гулять с детьми в условиях режима самоизоляции, действующему в регионе с 1 апреля.
ТАСС вчера в 10:46
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 03 апреля в 11:27
Экономика

ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

В России принят закон, который предоставляет пострадавшим от коронавируса россиянам, а также индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
РИА Новости вчера в 22:48
Общество

В Новосибирской области режим самоизоляции продлили до конца апреля

Режим полной самоизоляции в Новосибирской области продлен до 30 апреля.
ТАСС вчера в 09:05
Космос

Какова плотность тела Халка: Астрофизик рассмотрел супергероев с точки зрения науки

КиноПоиск 03 апреля в 05:10
Общество

Академик РАН: коронавирус навсегда пришел в человечество

ToDay News Ufa вчера в 05:16
Происшествия

В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына

Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.
РИА Новости вчера в 18:59
Здоровье

Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей

У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
РБК вчера в 23:36
Технологии

AMD отказалась поддерживать технологию StoreMI

Напомним, изначально технология StoreMI работала с процессорами Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge) и чипсетами 400-й серии.
ИА Красная Весна вчера в 21:09
Здоровье

Глава Минздрава: кривая коронавируса идет по благоприятному сценарию

Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в России: она развивается по благоприятному сценарию.
Коммерсантъ 03 апреля в 13:09
Общество

Места с самым высоким риском заражения коронавирусом назвал врач

Специалисты назвали места с наиболее высоким риском заражения коронавирусом; при их посещении следует пользоваться одноразовыми перчатками.
Сиб.фм вчера в 23:27
Общество

Распространение коронавируса в Дагестане перешло в бесконтрольный этап

По словам представителей ведомства, распространение инфекции перешло в бесконтрольный этап.
News.ru вчера в 16:10
Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова рассказала об отношении родителей к Петросяну

Дни24 вчера в 15:30
Здоровье

Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России

Lenta.ru вчера в 18:44
Общество

Работающие туляки старше 65 лет могут оформить больничный дистанционно

Работающим тулякам старше 65 лет больничный оформят дистанционно.
Первый Тульский вчера в 09:59
Политика

Депутат Рады назвал санкции против Белоруссии вредительством Украине

Киев, 4 апреля 2020, 11:42 — REGNUM Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал представителей украинской власти за поддержку санкций ЕС против Белоруссии.
REGNUM вчера в 04:42
Политика

Глава Камчатского края подал в отставку

Заявление об отставке по собственному желанию на имя президента России было подано в связи с переходом на новую должность, заявил Илюхин.
Газета.Ru 02 апреля в 18:16
Футбол

Максимилиан Филипп заявил, что пришел в «Динамо» за трофеями

Форвард «Динамо» Максимилиан Филипп сказал, что ставит перед собой цель завоевать трофей с командой.
Спорт-Экспресс вчера в 16:34
Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК вчера в 17:19
Общество

Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию 1,5 м

Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию 1,5 м между работниками и посетителями.
РБК вчера в 14:04
Главное