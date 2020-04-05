Стоимость лечения от коронавируса в США составляет десятки тысяч долларов. Такую информацию опубликовали западные СМИ.

СМИ назвали стоимость лечения от коронавируса в США

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