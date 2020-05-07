Миллиардер Дмитрий Босов, тело которого было найдено в его имени на Рублевке, по нашим данным, должен был стать свидетелем по делу против красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова, задержанного 7 мая по подозрению в двойном убийстве 26-летней давности.

с чего всё началось

Утверждается, что Босов и Быков были связаны по бизнесу в сфере природных ресурсов, который оба строили в 1990-х годах. Как считает источник, тот факт, что Босову предстояло быть свидетелем по делу Быкова, мог "вывести его из душевного равновесия". Предварительно, миллиардер покончил с собой.

СМИ пишет о «тайной связи» гибели Босова и задержания Быкова

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