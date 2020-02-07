Политика
РИА НовостиЛавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
В октябре 2019 года специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что "Роснефть" помогает Каракасу в продаже добываемой нефти, чтобы материально поддерживать режим. По мнению чиновника, Кремль тем самым обеспечивает себе ведение внешней политики против Вашингтона.
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с чего всё началось
Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.РИА Новостивчера в 17:34
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Общество
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В товарищеском матче «Зенит» разгромил грузинский коллектив «Сабуртало» со счетом 4:0. Первый мяч забил Алексей Сутормин после розыгрыша углового.
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Спорт
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Происшествия
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Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Шоу-бизнес
Тина Канделаки опубликовала редкое фото с мужем в день его рождения
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Армия и оружие
Сорвало башню: танк М60 уничтожен на Синайском полуострове
Египетская армия потеряла основной боевой танк М60А3 американского производства в северной части Синайского полуострова.
Общество
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Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Культура
Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык
Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
Транспорт
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Технологии
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Политика
Какие вопросы обсудят Путин и Лукашенко на встрече в Сочи
7 февраля в Сочи пройдёт встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Космос
Британские астрономы научились прогнозировать суперштормы в космосе
Политика
Процесс импичмента Трампа завершился его оправданием
Рассмотрение дела об импичменте президента США Дональда Трампа завершилось его оправданием, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.
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Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Путешествия
Посол РФ в Анкаре дал советы россиянам на отдыхе в Турции
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов посоветовал российским туристам во время отдыха в Турции не злоупотреблять системой «все включено», быть готовым к жаре и позаботиться о страховке.
Экономика
Сельскую ипотеку в Башкирии планируют выдавать под 0,1%
Если регион готов на дополнительную компенсацию за счет собственных ресурсов, ставка может быть снижена вплоть до 0,1%. Для этого субъект должен разработать долгосрочную программу по выделению средств на «Сельскую ипотеку» и заключить соглашение с Минсельхозом России и банками-партнерами.
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