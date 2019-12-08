Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии. Об этом в воскресенье сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

СМИ: подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине запросил убежище в Германии

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