Общество
ТАСССМИ: подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине запросил убежище в Германии
Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии. Об этом в воскресенье сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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СМИ: Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине попросил убежища в Германии
Комсомольская правда14:23
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:23, Ашберн
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