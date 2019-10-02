Армия и оружие
Lenta.ruНайдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
Как отмечает издание, в его распоряжении оказались скриншоты публикаций сотрудников чеченского спецназа, которые называют себя «Летучим отрядом Кадырова». Из геотегов и комментариев следует, что бойцы этого подразделения выполняют задачи в Арктике, в том числе в ее норвежской части, с 2016 года.
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