Армия и оружие

РБКРБКСМИ показали доказательства работы «отряда Кадырова» в Норвегии

Источники отметили, что на материковой части Норвегии спецназовцы работали в гражданской одежде. Впоследствии посольство России в Норвегии назвало фейком и грубой провокацией информацию AldriMer.no о том, что в Норвегии действует российский спецназ.
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