Политика
Газета.RuСМИ показали характеристику КГБ на Путина
Отмечается, что глава государства был на учете комсомольской организации Управления КГБ с 1975 года, то есть, когда ему было 23 года. "Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень", - подчеркивается в документе. Также в характеристике рассказывается о его увлечениях.
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В Петербурге показали характеристику-рекомендацию на нынешнего президента России Владимира Путина.78.ru12:42
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Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.