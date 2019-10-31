Политика

Газета.RuГазета.RuСМИ показали характеристику КГБ на Путина

Отмечается, что глава государства был на учете комсомольской организации Управления КГБ с 1975 года, то есть, когда ему было 23 года. "Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень", - подчеркивается в документе. Также в характеристике рассказывается о его увлечениях.
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с чего всё началось

В Петербурге раскрыли характеристику КГБ на Путина

В Петербурге показали характеристику-рекомендацию на нынешнего президента России Владимира Путина.
78.ru12:42

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В Петербурге раскрыли характеристику КГБ на Путина

78.ru12:42

В Петербурге показали характеристику Путина из КГБ

Piter.tv10:23

Фото: характеристику Владимира Путина времен службы в КГБ показали в Петербурге

Ivbg.ru06:18

В Петербурге продемонстрировали характеристику Путина из КГБ

Gazeta.SPb09:34

Добросовестный и исполнительный: опубликована характеристика Путина из КГБ

МИР 2408:36

На выставке в петербургском архиве показали характеристику молодого Путина

АиФ Санкт-Петербург09:45

В Петербурге показали характеристику молодого Владимира Путина

Невские Новости05:17
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 21:51, Ашберн
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Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
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Российская газета 20:15
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Посольство Израиля приостановило работу в России

Посольство Израиля в России на время прекратило работу. Об этом представители ведомства сообщили в "Фейсбук".
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Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru 28 октября в 13:18
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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 13:30
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Основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что 22 ноября вступит в силу запрет на политическую рекламу в этой социальной сети.
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Комитет по иностранным делам палаты представителей в американском конгрессе единогласно принял резолюцию против участия России в саммите формата G7.
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К Хэллоуину готова: Ольга Бузова предстала в образе Джокера Певица и ведущая решила по-настоящему удивить своих фанатов, преобразившись в киношного злодея.
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Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

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В России выросло число миллионеров в 2019 году

По сравнению с прошлым годом в России резко выросло количество долларовых миллионеров и миллиардеров.
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В Бурятии загорелся торговый центр

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Раскрыты доходы звезд от новогодних корпоративов

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