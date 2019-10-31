В Петербурге показали характеристику-рекомендацию на нынешнего президента России Владимира Путина.

с чего всё началось

Отмечается, что глава государства был на учете комсомольской организации Управления КГБ с 1975 года, то есть, когда ему было 23 года. "Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень", - подчеркивается в документе. Также в характеристике рассказывается о его увлечениях.

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