Армия и оружие
РБКСМИ показали видео тестового полета угрожающей Крымскому мосту ракеты
«Украинский милитаристский портал» опубликовал в YouTube-канале кадры испытательного полета противокорабельной ракеты Р-360 с комплекса «Нептун». Часть видео сняли с летящего рядом истребителя Су-27. Вначале в ролике показывают пуск ракеты с наземного комплекса.
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Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
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Delije (Црвена Звезда) поддержали акцию русских фанатов pic.twitter.com/20590A0kSK — Ofnews (@okolofnews) December 7, 2019 Ранее к протесту присоединились фанаты ряда клубов РПЛ, в том числе – «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Локомотива» и «Уфы».
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