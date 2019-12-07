«Украинский милитаристский портал» опубликовал в YouTube-канале кадры испытательного полета противокорабельной ракеты Р-360 с комплекса «Нептун». Часть видео сняли с летящего рядом истребителя Су-27. Вначале в ролике показывают пуск ракеты с наземного комплекса.

Политика КНДР сообщила об успешном проведении «важного» испытания на космодроме В КНДР в субботу успешно провели "крайне важное" испытание на космодроме Сохэ, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Происшествия На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.

Политика В Сети осудили планы защитника Егора Жукова дать деньги армии Украины Пользователи соцсетей неоднозначно оценили намерение московского адвоката Ильи Новикова, защищавшего студента ВШЭ Егора Жукова, отправить свой гонорар за процесс и личные средства — всего сто тысяч рублей — на нужды Вооруженных сил Украины.

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Кино Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение» Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.

Футбол Федотов покинул пост главного тренера «Оренбурга» Владимир Федотов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Оренбург». Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Политика Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов Первые два часа господа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций. Затем переговоры продолжились в закрытом режиме.

Общество Ищущим работу россиянам старше 50 лет предложили платить стипендию Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, предусматривающий стипендии для людей 50 лет и старше, если они собираются учиться для поиска работы.