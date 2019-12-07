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РБКСМИ показали видео тестового полета угрожающей Крымскому мосту ракеты
«Украинский милитаристский портал» опубликовал в YouTube-канале кадры испытательного полета противокорабельной ракеты Р-360 с комплекса «Нептун». Часть видео сняли с летящего рядом истребителя Су-27. Вначале в ролике показывают пуск ракеты с наземного комплекса.
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