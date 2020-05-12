Коронавирус
Южная ВолнаСМИ могут стать пострадавшей от коронавируса отраслью
Союз журналистов России считает, что СМИ необходимо включить в список отраслей пострадавших из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава профессионального сообщества Владимир Соловьёв.
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Союз журналистов России запускает масштабное исследование о том, как повлияла на работу СМИ пандемия
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