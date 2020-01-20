Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСМИ предположили будущее Силуанова в новом правительстве

Бывший первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов возможно попадет в новый состав кабмина. Однако он при этом может лишиться одной из должностей. Как узнал Bloomberg, речь идет о посте первого вице-премьера.
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Исполняющий обязанности первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов войдет в состав нового правительства Михаила Мишустина, но останется только главой Минфина, сообщили
 три источника Bloomberg.
Forbes03:46

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СМИ предположили будущее Силуанова в новом правительстве

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СМИ узнали о предстоящей потере Силуановым статуса первого вице-премьера

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Стало известно будущее министра из правительства Медведева

Lenta.ru04:01

Эксперты: Что ждёт Силуанова и Орешкина при Мишустине

Евразия Dailyвчера в 05:35
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Армия и оружие

В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР

В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".
Газета.Ru 02:34
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Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Известия 04:33
Политика

Медведев назвал причины отставки правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Известия 19 января в 18:41
Энергетика

На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу

Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, написал руководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макагон в Facebook.
Российская газета 18 января в 11:59
Здоровье

Врач-эндокринолог рассказал, сколько воды необходимо пить в день

Норма потребления воды на килограмм веса составляет 30–50 миллилитров воды. Об этом сообщил врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев.
Вечерняя Москва вчера в 03:47
Кино

Питт рассказал о странном прозвище, которое ему придумал Ди Каприо

РИА Новости 06:40
Общество

Уроженка Чечни обратилась в СКР из-за попыток изгнать из нее джинна

Уроженка Грозного, 22-летняя чеченка Аминат Лорсанова обратилась в Следственный комитет России с жалобой на избиения и пытки из-за ее сексуальной ориентации и отказа от ислама.
Коммерсантъ 04:28
Общество

Счастливая Меган Маркл замечена на прогулке с сыном в Канаде

Возможно, скоро к прогулкам сияющей от счастья герцогини присоединится и ее супруг: принц Гарри уладил все дела в Англии, посетил несколько официальных мероприятий и уже прилетел в Канаду.
Super.ru 03:02
Кино

В США вручили премии Гильдии киноактеров

Премия «Лучшая мужская роль» досталась исполнителю роли Джокера в одноименном фильме — Хоакину Фениксу.
Росбалт вчера в 03:53
Политика

Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры

В минувший понедельник, 20 января, президент Владимир Путин предложил назначить заместителя главы СК Игоря Краснова на пост генпрокурора.
РБК 05:28
Политика

Польша выступила за работу с Россией по сложным вопросам истории

17 января Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских оккупантов.
RT на русском 06:47
Общество

Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
РИА Новости 00:50
Экономика

Россия не пустила казахстанскую нефть в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не пустила в республику казахстанскую нефть.
Lenta.ru 07:00
Экономика

Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Газета.Ru 18 января в 04:43
Армия и оружие

Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники

РИА Новости вчера в 21:18
Политика

Варшава рекрутирует историков и рассчитывает на зятя Трампа

При канцелярии президента Польши создается команда из экспертов по коммуникациям и историков.
REGNUM 02:26
Общество

Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным

С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
РИА Новости 06:51
Космос

Перспективную российскую ракету «Союз-5» признали неоптимальной

РИА Новости 04:51
Шоу-бизнес

Второй день свадьбы: Дарья Жукова устроила вечеринку в русском стиле

Похоже, что вечеринка прошла в русском стиле.
Телепрограмма вчера в 06:42
Общество

Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы

Более 13 лет проведёт в заключении бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй.
REGNUM 02:26
Экономика

«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги

Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Газета.Ru 19 января в 14:41
Общество

Для учителей предложили ввести понятие педагогической тайны

На правительственном координационном совете по проведению Десятилетия детства в России озвучено предложение: запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей и ввести на законодательном уровне понятие "педагогическая тайна", по аналогии с тайной врачебной.
Российская газета 03:21
Здоровье

В Областной клинической больнице назначили нового главврача

Новым главврачом Областной клинической больницы стал Константин Локтионов.
РБК Калининград 05:20
Политика

Госдума одобрила законопроект о должности зампредседателя Совбеза РФ

Депутаты Госдумы на заседании во вторник приняли в первом чтении законопроект, вводящий должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, который был внесен президентом России Владимиром Путиным.
DP.RU 06:32
Гаджеты

Garmin представила новые умные часы со шпионским режимом и кнопкой для уничтожения всей информации

Модель под названием Tactix Delta обладает большим 1,4-дюймовым экраном, как у прошлогодних Fenix 6. Часы получили «шпионский» режим Stealth Mode, в котором отключается запись и передача информации, а также специальную кнопку для уничтожения всей информации из памяти устройства.
iXBT.com вчера в 23:22
Здоровье

Минздрав разработал правила организации центров общественного здоровья

Проект Порядка разработан в соответствии с федеральным проектом «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (входит в нацпроект «Демография»).
Vademecum 00:52
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
РИА Новости вчера в 20:13
Экономика

«Нафтогаз» прокомментировал снятие арестов с активов «Газпрома»

В пресс-службе «Нафтогаза» прокомментировали снятие арестов с активов «Газпрома» по искам украинской компании в Великобритании, Люксембурге и Нидерландах.
RT на русском 05:06
Общество

Сбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке

Сбербанк подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке, она была отражена, сообщил зампред банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».
РБК 02:54
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Коммерсантъ 06:37
Как работают Яндекс.Новости?
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