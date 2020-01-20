с чего всё началось

Бывший первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов возможно попадет в новый состав кабмина. Однако он при этом может лишиться одной из должностей. Как узнал Bloomberg, речь идет о посте первого вице-премьера.

Происшествия Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей «18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.

Политика Медведев назвал причины отставки правительства Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.

Энергетика На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, написал руководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макагон в Facebook.

Общество Счастливая Меган Маркл замечена на прогулке с сыном в Канаде Возможно, скоро к прогулкам сияющей от счастья герцогини присоединится и ее супруг: принц Гарри уладил все дела в Англии, посетил несколько официальных мероприятий и уже прилетел в Канаду.

Политика Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры В минувший понедельник, 20 января, президент Владимир Путин предложил назначить заместителя главы СК Игоря Краснова на пост генпрокурора.

Общество Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.

Экономика Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.

Общество Для учителей предложили ввести понятие педагогической тайны На правительственном координационном совете по проведению Десятилетия детства в России озвучено предложение: запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей и ввести на законодательном уровне понятие "педагогическая тайна", по аналогии с тайной врачебной.

Политика Госдума одобрила законопроект о должности зампредседателя Совбеза РФ Депутаты Госдумы на заседании во вторник приняли в первом чтении законопроект, вводящий должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, который был внесен президентом России Владимиром Путиным.

Гаджеты Garmin представила новые умные часы со шпионским режимом и кнопкой для уничтожения всей информации Модель под названием Tactix Delta обладает большим 1,4-дюймовым экраном, как у прошлогодних Fenix 6. Часы получили «шпионский» режим Stealth Mode, в котором отключается запись и передача информации, а также специальную кнопку для уничтожения всей информации из памяти устройства.

Здоровье Минздрав разработал правила организации центров общественного здоровья Проект Порядка разработан в соответствии с федеральным проектом «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (входит в нацпроект «Демография»).