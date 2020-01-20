Политика
Московский КомсомолецСМИ предположили будущее Силуанова в новом правительстве
Бывший первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов возможно попадет в новый состав кабмина. Однако он при этом может лишиться одной из должностей. Как узнал Bloomberg, речь идет о посте первого вице-премьера.
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с чего всё началось
Исполняющий обязанности первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов войдет в состав нового правительства Михаила Мишустина, но останется только главой Минфина, сообщили три источника Bloomberg.Forbes03:46
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Армия и оружие
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР
В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".
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«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Энергетика
На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, написал руководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макагон в Facebook.
Здоровье
Врач-эндокринолог рассказал, сколько воды необходимо пить в день
Норма потребления воды на килограмм веса составляет 30–50 миллилитров воды. Об этом сообщил врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев.
Общество
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Уроженка Грозного, 22-летняя чеченка Аминат Лорсанова обратилась в Следственный комитет России с жалобой на избиения и пытки из-за ее сексуальной ориентации и отказа от ислама.
Общество
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Возможно, скоро к прогулкам сияющей от счастья герцогини присоединится и ее супруг: принц Гарри уладил все дела в Англии, посетил несколько официальных мероприятий и уже прилетел в Канаду.
Кино
В США вручили премии Гильдии киноактеров
Премия «Лучшая мужская роль» досталась исполнителю роли Джокера в одноименном фильме — Хоакину Фениксу.
Политика
Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры
В минувший понедельник, 20 января, президент Владимир Путин предложил назначить заместителя главы СК Игоря Краснова на пост генпрокурора.
Политика
Польша выступила за работу с Россией по сложным вопросам истории
17 января Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских оккупантов.
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
Экономика
Россия не пустила казахстанскую нефть в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не пустила в республику казахстанскую нефть.
Экономика
Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Армия и оружие
Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Политика
Варшава рекрутирует историков и рассчитывает на зятя Трампа
При канцелярии президента Польши создается команда из экспертов по коммуникациям и историков.
Общество
Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным
С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
Шоу-бизнес
Второй день свадьбы: Дарья Жукова устроила вечеринку в русском стиле
Похоже, что вечеринка прошла в русском стиле.
Общество
Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы
Более 13 лет проведёт в заключении бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй.
Экономика
«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Общество
Для учителей предложили ввести понятие педагогической тайны
На правительственном координационном совете по проведению Десятилетия детства в России озвучено предложение: запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей и ввести на законодательном уровне понятие "педагогическая тайна", по аналогии с тайной врачебной.
Здоровье
В Областной клинической больнице назначили нового главврача
Новым главврачом Областной клинической больницы стал Константин Локтионов.
Политика
Госдума одобрила законопроект о должности зампредседателя Совбеза РФ
Депутаты Госдумы на заседании во вторник приняли в первом чтении законопроект, вводящий должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, который был внесен президентом России Владимиром Путиным.
Гаджеты
Garmin представила новые умные часы со шпионским режимом и кнопкой для уничтожения всей информации
Модель под названием Tactix Delta обладает большим 1,4-дюймовым экраном, как у прошлогодних Fenix 6. Часы получили «шпионский» режим Stealth Mode, в котором отключается запись и передача информации, а также специальную кнопку для уничтожения всей информации из памяти устройства.
Здоровье
Минздрав разработал правила организации центров общественного здоровья
Проект Порядка разработан в соответствии с федеральным проектом «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (входит в нацпроект «Демография»).
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
Экономика
«Нафтогаз» прокомментировал снятие арестов с активов «Газпрома»
В пресс-службе «Нафтогаза» прокомментировали снятие арестов с активов «Газпрома» по искам украинской компании в Великобритании, Люксембурге и Нидерландах.
Общество
Сбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке
Сбербанк подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке, она была отражена, сообщил зампред банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».