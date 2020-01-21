с чего всё началось

Бывший первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов возможно попадет в новый состав кабмина. Однако он при этом может лишиться одной из должностей. Как узнал Bloomberg, речь идет о посте первого вице-премьера.

Общество В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.

Общество Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.

Политика Госдума одобрила законопроект о должности зампредседателя Совбеза РФ Депутаты Госдумы на заседании во вторник приняли в первом чтении законопроект, вводящий должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, который был внесен президентом России Владимиром Путиным.

Общество Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.

Политика Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры В минувший понедельник, 20 января, президент Владимир Путин предложил назначить заместителя главы СК Игоря Краснова на пост генпрокурора.

Авто Geely выпустит новый седан на базе Volvo Новинку построят на платформе CMA от Geely-Volvo, которая ранее легла в основу кросс-купе FY11, Volvo XC40 и всех моделей Lynk&Co.

Политика В Кремле рассказали, как Медведев уходил в отставку Российское правительство во главе с премьером Дмитрием Медведевым 15 января само отправилось в отставку на фоне оглашенных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию инициатив, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.

Армия и оружие Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.

Происшествия Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей «18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.

Политика Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.