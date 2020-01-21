Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСМИ предположили будущее Силуанова в новом правительстве

Бывший первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов возможно попадет в новый состав кабмина. Однако он при этом может лишиться одной из должностей. Как узнал Bloomberg, речь идет о посте первого вице-премьера.
Читать в источнике
Комментировать107
с чего всё началось
Исполняющий обязанности первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов войдет в состав нового правительства Михаила Мишустина, но останется только главой Минфина, сообщили
 три источника Bloomberg.
Forbes03:46

Подробнее о событии

СМИ предположили будущее Силуанова в новом правительстве

Московский Комсомолец06:03

Стало известно будущее министра из правительства Медведева

Lenta.ru04:01

Bloomberg: Силуанов останется только главой Минфина

Газета.Ru05:33

Bloomberg: Силуанов может потерять позиции в правительстве Мишустина

URA.Ru04:56

СМИ узнали о предстоящей потере Силуановым статуса первого вице-премьера

РБК04:32

«Зачем увольнять хорошего человека?» Экс-министр о Силуанове в новом правительстве

Национальная служба новостей06:42

«Негативный сигнал»: Bloomberg узнал о понижении Силуанова

Forbes03:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:35, Ашберн
Происшествия

Невестка Хрущева скончалась в Москве

Известия 10:48
Политика

Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.
РБК 08:09
Шоу-бизнес

Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах

Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах Телеведущая активно приучает малолетнего Платона к роскоши.
Экспресс газета вчера в 05:38
Экономика

Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Футбол

Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»

Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Вести.Ru 10:55
Футбол

РПЛ уступила чемпионату Украины в рейтинге сильнейших лиг мира

Международная федерация футбольной истории и статистики (IHHFS) обнародовала рейтинг сильнейших национальных чемпионатов мира.
Российская газета 04:31
Финансы

Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов

Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Газета.Ru 09:13
Политика

Бывший зам Мишустина в ФНС возглавит аппарат правительства

Новым вице-премьером — главой аппарата правительства станет подчиненный премьер-министра Михаила Мишустина по ФНС, замглавы службы Дмитрий Григоренко, рассказали три близких к правительству источника РБК.
РБК 10:09
Политика

Посольство назвало публикации о российских «шпионах» в Давосе вбросом

Сообщения СМИ о российских "шпионах" в Давосе следует расценивать как журналистскую спекуляцию и очередной вброс, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Берне Станислав Смирнов.
РИА Новости 09:35
Происшествия

В морском порту Владивостока обнаружили радиоактивный автомобиль

Как рассказал начальник подразделения таможенного контроля за радиоактивными материалами таможни Владивостока Максим Шестернин, после аварии на японской атомной станции "Фокусима-1", в период с 2011 по 2017 годы в регионе было выявлено более 870 таких товаров.
Вести.Ru 02:03
Происшествия

Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

Известия 09:44
Здоровье

Разработаны средства для лабораторной диагностики нового коронавируса

Как заявляют в Роспотребнадзоре, разработанные средства дают возможность обнаруживать заболевание уже на ранних стадиях, что позволяет осуществлять экстренную лабораторную диагностику случаев, подозрительных на инфекцию, вызванную новым коронавирусом.
RT на русском 11:23
Наука

У древнего крокодила обнаружили опухоль возрастом 251 млн лет

Самый древний за всю историю случай доброкачественной опухоли обнаружили сотрудники Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН вместе с врачами-рентгенологами.
ToDay News Ufa 18 января в 12:30
Армия и оружие

Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»

Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Газета.Ru вчера в 07:14
Технологии

Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Газета.Ru 10:22
Игры

Capcom перезапустила разработку Resident Evil 8 полгода назад

Разработку Resident Evil 8 перезапустили 6-7 месяцев назад. Над игрой работали с конца 2016 года.
CyberSport.ru 11:00
Общество

В Минкомсвязи задумались о бесплатном доступе россиян к соцсетям

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) обсуждают возможность предоставления россиянам бесплатного доступа к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам.
РБК 10:30
Происшествия

В Ростове-на-Дону внепланово сел пассажирский самолет

В Ростове-на-Дону совершил внеплановую посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.
Вести.Ru 09:55
Кино

Новые «Звездные войны» признали худшим фильмом франшизы

Lenta.ru 09:49
Общество

В Госдуме предложили запретить коллекторские агентства

В Госдуме предлагают запретить деятельность коллекторских агентств и коллекторов на территории России.
RT на русском 02:48
Футбол

«Нант» выпустил партию футболок в память о погибшем Эмилиано Сале

«Нант» выпустил партию эксклюзивных футболок, которые изготовлены в память о погибшем нападающем команды Эмилиано Сале.
Чемпионат 11:12
Фигурное катание

Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в австрийском Граце

Первые медали чемпионата Европы будут разыграны в четверг.
Эхо Москвы вчера в 00:05
Политика

Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин станет вице-премьером

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин станет вице-премьером нового правительства, сказали РБК пять источников, близких к кабинету министров.
РБК 10:59
Шоу-бизнес

У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона

ТАСС 10:15
Происшествия

В Подмосковье девочка убежала от преследователя

Газета.Ru 11:06
Политика

Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
Lenta.ru 06:38
Происшествия

Влад Бахов знал, что скоро умрет

StarHit.ru 10:00
Политика

Глава делегации Украины в ПАСЕ выступила против дружбы с Россией

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько выступила против дружбы с российской стороной.
RT на русском 09:43
Кино

Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США за лучшую роль

Исполнивший главную роль в фильме «Джокер»Американский актер Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая мужская роль».
Вечерняя Москва вчера в 03:11
Политика

Чайка покинет пост генпрокурора России

Телеканал 360° вчера в 05:34
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное