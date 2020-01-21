Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСМИ предположили будущее Силуанова в новом правительстве

Бывший первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов возможно попадет в новый состав кабмина. Однако он при этом может лишиться одной из должностей. Как узнал Bloomberg, речь идет о посте первого вице-премьера.
Читать в источнике
Комментировать102
с чего всё началось
Исполняющий обязанности первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов войдет в состав нового правительства Михаила Мишустина, но останется только главой Минфина, сообщили
 три источника Bloomberg.
Forbes03:46

Подробнее о событии

СМИ предположили будущее Силуанова в новом правительстве

Московский Комсомолец06:03

«Негативный сигнал»: Bloomberg узнал о понижении Силуанова

Forbes03:46

Bloomberg: Силуанов останется только главой Минфина

Газета.Ru05:33

Bloomberg: Силуанов может потерять позиции в правительстве Мишустина

URA.Ru04:56

СМИ узнали о предстоящей потере Силуановым статуса первого вице-премьера

РБК04:32

Стало известно будущее министра из правительства Медведева

Lenta.ru04:01

«Зачем увольнять хорошего человека?» Экс-министр о Силуанове в новом правительстве

Национальная служба новостей06:42
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 08:34, Ашберн
Политика

Чайке предложили стать полпредом президента в СКФО

Известия 07:38
Политика

Шойгу и Борисов сохранят посты в новом правительстве

Исполняющий обязанности вице-премьера по ОПК 63-летний Юрий Борисов сохранит свой пост в новом правительстве.
РБК 06:47
Энергетика

Глава «Нафтогаза» рассказал о возможной закупке газа в РФ

Возможность прямой закупки газа в России зависит от двух факторов, заявил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM вчера в 08:11
Общество

Глава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.
RT на русском 00:48
Футбол

Новичок ЦСКА Шкурин рассказал о своем отношении к Акинфееву

Новичок московского ЦСКА Илья Шкурин поделился мнением о капитане армейцев Игоре Акинфееве.
Матч ТВ 08:11
Общество

Cуд запретил в России приложение магазина iHerb

Ульяновский областной суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал американский интернет-магазин iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей, говорится на сайте Засвияжской районной прокуратуры. iHerb должен удалить приложение из каталогов Google (AndroidOS) и Apple (iOS).
Ведомости 07:37
Общество

Дерипаска послушал Трампа и обвинил ЦБ в уничтожении 2,5 млн рабочих мест

«Тут же вспоминается наш ЦБ, который за аналогичный срок может похвастаться уничтожением двух с половиной миллионов рабочих мест с закрытием предприятий и сокращением условий для их развития в целом», – написал Дерипаска.
Ведомости 06:55
Общество

Женщинам запретили посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе

Руководство спортивного комплекса "Анжи-Арена" в Каспийске (Дагестан) запретило женщинам посещать бассейн, сообщили РИА Новости в спорткомплексе.
РИА Новости 07:22
Общество

В России доступ к сайтам органов власти станет бесплатным с 1 марта

С 1 марта 2020 года доступ к порталу государственных услуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти станет бесплатным, заявили 21 января в Минкомсвязи.
REGNUM 06:21
Политика

Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

Кандидатом на пост министра источники РБК назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко.
РБК 08:09
Экономика

Россия не пустила казахстанскую нефть в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не пустила в республику казахстанскую нефть.
Lenta.ru 07:00
Происшествия

Завершена психиатрическая экспертиза историка Соколова

Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова Александр Почуев сообщил о завершении психолого-психиатрического освидетельствования его подзащитного.
Интерфакс 07:45
Общество

Жертвами урагана «Глория» в Испании стали уже несколько человек

Как сообщает Би-би-си, жертвами стихийного бедствия стали трое мужчин и одна женщина в разных провинциях на севере и востоке страны.
Ридус 08:07
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Коммерсантъ 06:37
Футбол

Мостовой оценил аренду Кокорина в «Сочи»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что решение «Зенита» отдать в аренду в «Сочи» форварда Александра Кокорина могло исходить от руководства санкт-петербургского клуба.
RT на русском 08:07
Здоровье

Умер член нижегородской семьи с редкой патологией Фабри

Ранее «Регион Online» писал, что в Нижегородской области семья умирает от редкой патологии Фабри.
Регион online вчера в 16:00
Общество

Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян

Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Миниситерства здравоохранения Сергей Краевой.
РИА Новости 07:51
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова назвала приблизительную дату своей свадьбы

20 января Анастасии Волочковой исполнилось 44 года. Отмечать день рождения балерина начала еще ночью.
Uznayvse.ru 08:00
Общество

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Коммерсантъ вчера в 14:20
Политика

Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума

Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
РБК 06:35
Армия и оружие

Вынудят РФ принять ответные меры: о беспилотниках НАТО

Как сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, усовершенствованные американские беспилотники Global Hawk позволят вести наблюдение далеко внутри границ России.
REGNUM 06:08
Кино

Брэд Питт рассказал, что его смущает прозвище, придуманное Ди Каприо

Актёр пояснил, что во время долгой работы над фильмом актёры сближаются, начинают больше уважать, переживать друг за друга, появляются и какие-то общие шутки.
Piter.tv 07:58
Политика

В Кремле рассказали, как Медведев уходил в отставку

Российское правительство во главе с премьером Дмитрием Медведевым 15 января само отправилось в отставку на фоне оглашенных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию инициатив, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вестник Кавказа 04:58
Спорт

Министр спорта Колобков не войдет в новое правительство

«Колобкова в новом правительстве не будет», — говорит источник в аппарате правительства.
РБК 07:28
Экономика

Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота

По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая.
Российская газета вчера в 19:38
Биатлон

Анфиса Резцова раскритиковала тренеров сборной России по биатлону

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова негативно высказалась о работе тренеров сборной России по биатлону.
Pravda.Ru 06:48
Хоккей

Скандальная авария. «Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком

Команда из Нижнекамска расторгла контракт с оборонцем после того, как он устроил автомобильную аварию и скрылся с места происшествия.
Вести.Ru 04:15
Армия и оружие

В ДНР выстрелом в спину убили замкомандующего спецназом МВД

Lenta.ru вчера в 22:17
Технологии

«МегаФон» запускает виртуального оператора фиксированного интернета

Компания «МегаФон» запускает проект FVNO (виртуальный оператор фиксированного интернета) при участии локальных интернет-провайдеров, он позволит оператору распространять тариф «Объединяй!» на новые регионы.
iReactor 06:27
Политика

Кадыров ответил на слухи о своем новом назначении

Труд вчера в 09:32
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное