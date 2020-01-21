Политика
Московский КомсомолецСМИ предположили будущее Силуанова в новом правительстве
Бывший первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов возможно попадет в новый состав кабмина. Однако он при этом может лишиться одной из должностей. Как узнал Bloomberg, речь идет о посте первого вице-премьера.
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с чего всё началось
Исполняющий обязанности первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов войдет в состав нового правительства Михаила Мишустина, но останется только главой Минфина, сообщили три источника Bloomberg.Forbes03:46
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«Зачем увольнять хорошего человека?» Экс-министр о Силуанове в новом правительстве
Национальная служба новостей06:42
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Политика
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Исполняющий обязанности вице-премьера по ОПК 63-летний Юрий Борисов сохранит свой пост в новом правительстве.
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Общество
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Общество
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С 1 марта 2020 года доступ к порталу государственных услуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти станет бесплатным, заявили 21 января в Минкомсвязи.
Политика
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Происшествия
Завершена психиатрическая экспертиза историка Соколова
Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова Александр Почуев сообщил о завершении психолого-психиатрического освидетельствования его подзащитного.
Общество
Жертвами урагана «Глория» в Испании стали уже несколько человек
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Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Футбол
Мостовой оценил аренду Кокорина в «Сочи»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что решение «Зенита» отдать в аренду в «Сочи» форварда Александра Кокорина могло исходить от руководства санкт-петербургского клуба.
Здоровье
Умер член нижегородской семьи с редкой патологией Фабри
Ранее «Регион Online» писал, что в Нижегородской области семья умирает от редкой патологии Фабри.
Общество
Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян
Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Миниситерства здравоохранения Сергей Краевой.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова назвала приблизительную дату своей свадьбы
20 января Анастасии Волочковой исполнилось 44 года. Отмечать день рождения балерина начала еще ночью.
Общество
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Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Политика
Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума
Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
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Как сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, усовершенствованные американские беспилотники Global Hawk позволят вести наблюдение далеко внутри границ России.
Кино
Брэд Питт рассказал, что его смущает прозвище, придуманное Ди Каприо
Актёр пояснил, что во время долгой работы над фильмом актёры сближаются, начинают больше уважать, переживать друг за друга, появляются и какие-то общие шутки.
Политика
В Кремле рассказали, как Медведев уходил в отставку
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Спорт
Министр спорта Колобков не войдет в новое правительство
«Колобкова в новом правительстве не будет», — говорит источник в аппарате правительства.
Экономика
Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота
По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая.
Биатлон
Анфиса Резцова раскритиковала тренеров сборной России по биатлону
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Хоккей
Скандальная авария. «Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком
Команда из Нижнекамска расторгла контракт с оборонцем после того, как он устроил автомобильную аварию и скрылся с места происшествия.
Армия и оружие
В ДНР выстрелом в спину убили замкомандующего спецназом МВД
Технологии
«МегаФон» запускает виртуального оператора фиксированного интернета
Компания «МегаФон» запускает проект FVNO (виртуальный оператор фиксированного интернета) при участии локальных интернет-провайдеров, он позволит оператору распространять тариф «Объединяй!» на новые регионы.
Политика