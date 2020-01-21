с чего всё началось

Несколько источников разных СМИ узнали, что Антон Силуанов в новом составе правительства сохранит только пост министра финансов, статус первого вице-премьера утратит. Такую информацию сообщили инсайдеры в правительстве изданий Bloomberg, РБК и Forbes.

Источники узнали, что Мишустин оставит Силуанова в новом правительстве

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