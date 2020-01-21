Политика
Аргументы неделиИсточники узнали, что Мишустин оставит Силуанова в новом правительстве
Несколько источников разных СМИ узнали, что Антон Силуанов в новом составе правительства сохранит только пост министра финансов, статус первого вице-премьера утратит. Такую информацию сообщили инсайдеры в правительстве изданий Bloomberg, РБК и Forbes.
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с чего всё началось
Исполняющий обязанности первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов войдет в состав нового правительства Михаила Мишустина, но останется только главой Минфина, сообщили три источника Bloomberg.Forbes03:46
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«Зачем увольнять хорошего человека?» Экс-министр о Силуанове в новом правительстве
Национальная служба новостей06:42
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