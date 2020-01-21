с чего всё началось

Бывший первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов возможно попадет в новый состав кабмина. Однако он при этом может лишиться одной из должностей. Как узнал Bloomberg, речь идет о посте первого вице-премьера.

Политика Объявлен состав нового правительства России Путин поблагодарил Медведева за работу и поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина.

Общество Защита россиянина Винника пожаловалась на Грецию в ООН Защита россиянина Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США, пожаловалась в ООН на Грецию в связи с нарушением прав человека.

Спорт Матыцин стал министром спорта России Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.

Здоровье Депрессия отца также может повлиять на здоровье ребенка По результатам исследования выявили, что 6 процентов детей, у которых нет ни матери, ни отца с симптомами депрессии, 15 процентов детей с симптомами депрессии у отца, 20 процентов — у матери и 25 процентов детей, у которых и мать и отец страдают от депрессии, имели признаки эмоциональных или поведенческих проблем.

Спорт Фара заявил, что согласен на перепроверку своих допинг-проб Четырехкратный победитель Олимпийских игр в беге на длинные дистанции Мо Фара прокомментировал отказ Британского антидопингового агентства (UKAD) передать во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) образцы его допинг-проб.

Политика Объявлен состав нового правительства РФ Все министры силового блока кабинета министров, за исключением Минюста, сохранили свои посты в новом правительстве.

Экономика Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти Белоруссии придется быть готовой переплачивать за нефть, в случае покупки топлива по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, заявил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.