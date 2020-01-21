Политика
Московский КомсомолецСМИ предположили будущее Силуанова в новом правительстве
Бывший первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов возможно попадет в новый состав кабмина. Однако он при этом может лишиться одной из должностей. Как узнал Bloomberg, речь идет о посте первого вице-премьера.
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с чего всё началось
Исполняющий обязанности первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов войдет в состав нового правительства Михаила Мишустина, но останется только главой Минфина, сообщили три источника Bloomberg.Forbes03:46
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«Зачем увольнять хорошего человека?» Экс-министр о Силуанове в новом правительстве
Национальная служба новостей06:42
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