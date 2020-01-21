Политика
Московский КомсомолецСМИ предположили будущее Силуанова в новом правительстве
Бывший первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов возможно попадет в новый состав кабмина. Однако он при этом может лишиться одной из должностей. Как узнал Bloomberg, речь идет о посте первого вице-премьера.
Читать в источнике
Оценить226
с чего всё началось
Исполняющий обязанности первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов войдет в состав нового правительства Михаила Мишустина, но останется только главой Минфина, сообщили три источника Bloomberg.Forbes03:46
Подробнее о событии
Показать все источники
«Зачем увольнять хорошего человека?» Экс-министр о Силуанове в новом правительстве
Национальная служба новостей06:42
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 17:49, Ашберн
Здоровье
В России вступили в силу новые правила лечения по полису ОМС
В России с января заработали новые правила получения медицинского обслуживания и лечения по полисам обязательного медицинского страхования.
Кино
Фильм «Паразиты» получил премию Гильдии киноактеров США
Исполнителя главной роли в фильме «Ирландец» Роберта Де Ниро отметили на SAG Awards премией за вклад в профессию.
Происшествия
Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
Политика
Министром здравоохранения назначен глава Росздравнадзора
Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, следует из указа президента России Владимира Путина.
Музыка
Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа
Политика
Глава делегации Украины в ПАСЕ выступила против дружбы с Россией
Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько выступила против дружбы с российской стороной.
Финансы
Внешний долг России в 2019 году вырос на $26,8 млрд
Внешний долг России по состоянию на 1 января 2020 года составил $481,5 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Политика
Мишустин анонсировал первое заседание правительства 21 января
Новый глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил Путину, что назначено первое заседание обновленного Кабмина.
Общество
Грета Тунберг в Давосе обвинила СМИ в замалчивании проблем климата
17-летняя активистка Грета Тунберг, выступившая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, заявила, что мировые СМИ игнорируют данные о выбросах углекислого газа в атмосферу и последствиях этого в виде изменения климата, о которых она постоянно упоминает в своих выступлениях.
Политика
Белый дом назвал запрос демократов по импичменту Трампу абсурдом
Запрос демократов к юрисконсульту Белого дома Пэту Чиполлоне, который представляет сторону защиты президента США Дональда Трампа в рамках процесса импичмента в сенате, о предоставлении секретных документов по помощи Украине абсурден, с таким заявлением выступил во вторник Белый дом.
Политика
Правительство России усилили контролерами
Напомним, что в своем недавнем послании Федеральному собранию президент сформулировал идею, которая, по мнению экспертов, должна лечь в основу перенастройки курса правительства: «Величие России неотделимо от достойной жизни каждого гражданина».
Экономика
«Дальневосточной ипотекой» уже воспользовались более 400 молодых семей
По программе «Дальневосточная ипотека» на 20 января заключено 440 кредитных договоров по льготной ставке на общую сумму 1,55 млрд рублей.
Политика
Трамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии
Президент США Дональд Трамп задумал ограничить выдачу американских виз гражданам еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии.
Шоу-бизнес
Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах
Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.
Политика
Путин подписал Доктрину продовольственной безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России.
Политика
Собянин назначил Бочкарева на должность главы стройкомплекса Москвы
Футбол
Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»
Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Армия и оружие
Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Новые стратегические беспилотники НАТО Global Hawk смогут следить за происходящим на территории России, об этом пишет норвежское издание Verdens Gang.
Общество
Защита россиянина Винника пожаловалась на Грецию в ООН
Защита россиянина Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США, пожаловалась в ООН на Грецию в связи с нарушением прав человека.
Политика
Юрий Чайка станет новым полпредом Президента в СКФО
Общество
В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт
Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
Гаджеты
Восстановленные iPhone XS и iPhone XS Max поступили в продажу
Компания Apple запустила в продажу восстановленные версии iPhone XS и iPhone XS Max.
Музыка
Русские священники покорили жюри французского «Голоса»
Экономика
Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»
Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Политика
Мишустин назвал состав нового кабинета министров России
Председатель кабмина Михаил Мишустин обнародовал состав правительства.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Общество
Boeing приостановила сборку самолетов 737 MAX
Американская аэрокосмическая корпорация Boeing временно прекратила сборку самолетов серии 737 MAX, эксплуатация которых была приостановлена после двух катастроф в прошлом году.