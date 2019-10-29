Происшествия
REGNUMСМИ предположили подлог при проверке в Чечне
СМИ нашли подлог при проверке информации уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой о якобы казненных в Чечне людях. Во время ее рабочей поездки в Грозный в 2017 году она встречалась не с Шамханом Юсуповым и Махмой Мускиевым, а с их братьями, предъявившими документы убитых.
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с чего всё началось
Чеченский подлог. Вместо казненных в полку Кадырова Уполномоченному по правам человека Москальковой предъявили их живых братьев
Сюжеты о масштабной спецоперации в Курчалоевском районе Чечни в 2017 году показали многие федеральные телеканалы Есть обновление В офисе Москальковой заявили, что омбудсмен проверит информацию "Новой газеты" 12 января 2017 года "Новой газетой" были опубликованы данные некоторых задержанных, в том числе жителя города Аргун Шамхана Юсупова и жителя села Цоци-юрт Махмы Мускиева.Новая газетавчера в 23:00
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Политика
Крашенинников: В рабочую группу поступило 17 поправок в Конституцию
По состоянию на утро понедельника в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию РФ поступило 17 законодательно оформленных предложений, рассказал на заседании группы ее сопредседатель Павел Крашенинников.
Происшествия
Найден оставивший двоих детей в Шереметьево отец
Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что мать двух мальчиков, брошенных в аэропорту Шереметьево, не знала о планах отца оставить детей.
Шоу-бизнес
Звезда фильма о Мэри Поппинс Наталья Андрейченко пропала в Мексике
По словам Трунцева, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" не выходит на связь уже более суток.
Общество
Штрафовать за скручивание пробега в России не получится
Ввести ответственность за скручивание пробега на автомобиле по получится, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Общество
Роспотребнадзор выявил более 100 человек с подозрениями на коронавирус
По итогам обследования всех пациентов выписали на амбулаторное лечение за исключением одной женщины, у которой выявили вирус гриппа А. Вспышка нового коронавируса была впервые зарегистрирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года.
Футбол
Комличенко забил первый гол за «Динамо»
Политика
Глава Ингушетии отправил правительство в отставку
В Ингушетии отправлено в отставку правительство. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил о своем решении 27 января.
Здоровье
30 препаратов помогают при лечении коронавируса — Онищенко
Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») 27 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Экономика
РБК сообщил о штрафах банков за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей, которые не платят налоги, страховые взносы и так далее.
Здоровье
Роспотребнадзор приготовился к борьбе с распространением коронавируса
Роспотребнадзор подготовил пакет мер, который нацелен на недопущение распространения в России нового коронавируса, обнаруженного в Китае, сообщается на сайте ведомства.
Футбол
Тренер футбольного «Енисея» Юрий Газзаев ушел в отставку
27 января на пресс-конференции ФК «Енисей» 59-летний Юрий Газзаев заявил, что покидает пост тренера футбольного клуба.
Общество
Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгнуть за ключами для машины
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Общество
Пользователи сообщили о сбоях в работе сервиса Mail.ru
В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector, который отслеживает работу популярных в интернете ресурсов.
Армия и оружие
Армия Сирии атаковала позиции боевиков к западу от Алеппо
В субботу МИД Сирии уведомил Совбез ООН о том, что правительственные войска проводят военные операции в провинциях Идлиб и Алеппо для защиты мирных граждан, обратившихся за помощью к сирийской армии, пишет ТАСС, ссылаясь на информационное агентство SANA.
Наука
Восстановлен голос древнеегипетской мумии
Британские историки и инженеры восстановили голос древнеегипетского жреца Несьямуна, жившего 3 тыс. лет назад, сообщает The Guardian.
Наука
Учёные нашли аналог Пакмана в живой природе
Учёные обнаружили, что большинство протистов являются аналогами Пакмана в живой природе — они поедают другие, более мелкие организмы.
Происшествия
Стали известны имена всех девяти погибших в упавшем вертолете Брайанта
СМИ узнали имена всех девяти погибших при крушении вертолета в Калифорнии.
Политика
Трамп опроверг слова Болтона касательно военной помощи Украине
Утверждения бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона касательно остановки военной помощи Украине не соответствуют действительности, заявил президент США Дональд Трамп 27 января на своей странице в социальной сети Twitter.
Биатлон
Драчёв считает, что сборная России может выиграть три медали на ЧМ
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что на грядущем чемпионате мира национальная команда может повторить прошлогодний результат.
Общество
Эксперт усомнился, что Китай мог опередить Россию по продажам оружия
Ранее SIPRI опубликовал новую статистику производства и экспорта вооружений, в которой США по-прежнему занимают первое место в мире, а Китай сместил Россию со второй строчки.
Происшествия
В здании Министерства культуры Украины произошло возгорание
Пожарные проводят эвакуацию людей из здания Министерства культуры Украины в центре Киеве, где в понедельник произошло возгорание в одном из помещений.
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель
Отмечается, что стоимость нефти Brent опустилась ниже $ 60 впервые с 1 ноября 2019 года.
Общество
Еще два туроператора приостановили полеты в Китай из-за коронавируса
Еще два крупных туроператора остановили отправку туристов в Китай из-за коронавирусной инфекции.
Общество
Застряли в Китае: амурчане не могут вернуться домой из Хэйхэ
Что касается граждан, путешествующих индивидуально и планировавших вернуться через пункт пропуска Хэйхэ в ближайшие дни, то на данный момент проводится количественная оценка таких туристов.
Экономика
ТОСЭР Набережных Челнов ориентирована на малый бизнес
Главным аспектом увеличения количества резидентов ТОСЭР Автограда является ориентированность на малый бизнес.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Экономика
Белоруссия недосчиталась трети нефтепошлин, кивая на Россию
По итогам 2019 года Белоруссия недополучила в бюджет 33,2% экспортных пошлин на нефтепродукты из-за изменения Россией своего налогового законодательства («налогового манёвра» в нефтяной сфере), а также сокращения экспорта нефтепродуктов из-за поставок на белорусские НПЗ некондиционной («грязной») нефти.