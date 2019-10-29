Сюжеты о масштабной спецоперации в Курчалоевском районе Чечни в 2017 году показали многие федеральные телеканалы Есть обновление В офисе Москальковой заявили, что омбудсмен проверит информацию "Новой газеты" 12 января 2017 года "Новой газетой" были опубликованы данные некоторых задержанных, в том числе жителя города Аргун Шамхана Юсупова и жителя села Цоци-юрт Махмы Мускиева.

с чего всё началось

СМИ нашли подлог при проверке информации уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой о якобы казненных в Чечне людях. Во время ее рабочей поездки в Грозный в 2017 году она встречалась не с Шамханом Юсуповым и Махмой Мускиевым, а с их братьями, предъявившими документы убитых.

СМИ предположили подлог при проверке в Чечне

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